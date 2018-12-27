Баухаус для "чайников": что нужно знать о легендарной школе

Масштабы влияния Баухауса на архитектуру и дизайн XX и XXI веков огромны. Плодами творчества преподавателей и выпускников этой школы мы пользуемся до сих пор.
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