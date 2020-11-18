Бастиан Швайнштайгер

Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку?

Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.