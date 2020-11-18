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Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.
35-летний бывший игрок "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер теперь может войти в тренерский штаб бундестим, заявил ее главный тренер Йоахим Лёв.
После провала Германии на ЧМ-2018 по футболу отношения немецкой сборной с болельщиками сильно ухудшились. Ее поединок с командой России в Лейпциге может пройти при полупустых трибунах.
На трех крупнейших фан-зонах Германии соберутся десятки тысяч болельщиков. Между тем ряд немецких супермаркетов изменил часы работы из-за ЧМ-2018 и, в частности, матча со Швецией.
Голкипер мюнхенской "Баварии" трижды подряд был признан лучшим вратарем мира. Его предшественник на капитанском мостике - Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру в сборной страны.
Известный футболист, полузащитник сборной Германии завершил свою карьеру. Товарищеский матч со сборной Финляндии стал для одного из любимцев немецких фанатов прощальным.
В среду, 31 августа, капитан немецкой сборной Бастиан Швайнштайгер в последний раз вышел на поле в матче за Германию.
Капитан немецкой сборной, герой чемпионата мира по футболу 2014 года, кумир миллионов болельщиков Бастиан Швайнштайгер заявил об уходе из бундестим.
На следующий день после регистрации брака в Венеции капитан бундестим Бастиан Швайнштайгер венчался в церкви с сербской теннисисткой Аной Иванович.
DW о том, как отреагировала немецкая пресса на неудачу капитана сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, заработавшего пенальти в свои ворота, и мастерскую игру француза Антуана Гризманна.
Йоахим Лёв сообщил о возможных изменениях в составе сборной Германии перед полуфиналом с Францией. Из-за травм нескольких игроков главный тренер бундестим рассчитывает на новичков Вайгля и Джана.
Под вопросом дальнейшее участие в ЧЕ полузащитников Швайнштайгера и Хедиры.
В своем первом матче на чемпионате Европы сборная Германии победила украинцев со счетом 2:0. Голы на счету Шкодрана Мустафи и Бастиана Швайнштайгера.
В преображении сборной Германии нет волшебства. Секрет успеха бундестим заключается в системе поиска талантливой молодежи, которую удалось создать за достаточно короткий период времени.
Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер намерен предпринять юридические шаги против фирмы по производству игрушек. В Гонконге выпущена фигурка "Бастиан" в нацистской форме.
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