Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Бастиан Швайнштайгер

14.11.2020, Sachsen, Leipzig: Fußball: Nations League A, Gruppenphase, Gruppe 4, 5. Spieltag, Deutschland - Ukraine in der Red Bull Arena. Joachim Löw, Trainer von Deutschland, fasst an seinen Kragen. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку? 18.11.2020

Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.
ARCHIV - 21.04.2018, USA, Harrison: Fußball: USA, Major League Soccer, New York Red Bulls - Chicago Fire. Chicagos Bastian Schweinsteiger in Aktion. (zu dpa Neuer Eigentümer für Schweinsteiger-Club Chicago Fire) Foto: Brooks Von Arx/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Швайнштайгер объявил о завершении спортивной карьеры 08.10.2019

35-летний бывший игрок "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер теперь может войти в тренерский штаб бундестим, заявил ее главный тренер Йоахим Лёв.
Leipzig, Germany: General view of the Zentralstadium taken 21 June 2005 the eastern town of Leipzig, where Germany and Mexico will face each other in the third-place play-off in 29 June 2005. AFP PHOTO JOCHEN LUEBKE (Photo credit should read JOCHEN LUEBKE/AFP/Getty Images)

Почему фанаты сборной ФРГ не едут в Лейпциг на матч против России 15.11.2018

После провала Германии на ЧМ-2018 по футболу отношения немецкой сборной с болельщиками сильно ухудшились. Ее поединок с командой России в Лейпциге может пройти при полупустых трибунах.
HANDOUT - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski (l) und Bastian Schweinsteiger posieren nach dem Finale im Estadio do Maracana von Rio de Janeiro in einer Szene des Kinofilms «Die Mannschaft» (undatierte Aufnahme). Die offizielle Dokumentation der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 kommt am 13.11.2014 in die deutschen Kinos. Foto: Constantin Film Produktion GmbH (ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den genannten Film und nur bei Urheber-Nennung Foto: Constantin Film Produktion GmbH bis zum 05.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Звезды немецкого футбола верят в победу сборной Германии над шведами 23.06.2018

На трех крупнейших фан-зонах Германии соберутся десятки тысяч болельщиков. Между тем ряд немецких супермаркетов изменил часы работы из-за ЧМ-2018 и, в частности, матча со Швецией.
5. April 2016 *** München, Allianz Arena: Fußball UEFA Champions League, Viertelfinale: FC Bayern München - Benfica Lissabon: Münchens Torwart Manuel Neuer. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa (Hinweis: Gesperrt für Bildfu.) (c) picture-alliance/dpa/ T. Eisenhuth

Мануэль Нойер стал новым капитаном сборной ФРГ по футболу 01.09.2016

Голкипер мюнхенской "Баварии" трижды подряд был признан лучшим вратарем мира. Его предшественник на капитанском мостике - Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру в сборной страны.

Бастиан Швайнштайгер сыграл последний матч за бундестим (01.09.2016) 01.09.2016

Известный футболист, полузащитник сборной Германии завершил свою карьеру. Товарищеский матч со сборной Финляндии стал для одного из любимцев немецких фанатов прощальным.
August 31, 2016+++++++++Germany v Finland - Soccer Friendly Football Soccer - Germany v Finland - Soccer Friendly - Moenchengladbach, Germany - 31/08/16. Germany's Bastian Schweinsteiger gets honoured after the match. REUTERS/Wolfgang Rattay (c) Reuters/W. Rattay

Эмоциональные проводы Швайнштайгера: фото со стадиона 01.09.2016

В среду, 31 августа, капитан немецкой сборной Бастиан Швайнштайгер в последний раз вышел на поле в матче за Германию.
21.06.2016 Bastian SCHWEINSTEIGER (GER) Gestik, Geste, klatschend, klatscht, Vorrunde Gruppe C, Spiel M30, Nordirland (NIR) - Deutschland (GER) 0:1, am 21.06.2016 in Paris. Fussball EM 2016 in Frankreich vom 10.06. - 10.07.2016. | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/S. Simon

Бастиан Швайнштайгер покидает сборную Германии 29.07.2016

Капитан немецкой сборной, герой чемпионата мира по футболу 2014 года, кумир миллионов болельщиков Бастиан Швайнштайгер заявил об уходе из бундестим.
13.07.2016+++ Der Fußballer Bastian Schweinsteiger und Tennisspielerin Ana Ivanovic verlassen die Kirche Del'Abazia della Misricordia am 13.07.2017 in Venedig. +++ (C) picture-alliance/dpa/J. Carstensen

Как венчался Швайнштайгер (фото) 14.07.2016

На следующий день после регистрации брака в Венеции капитан бундестим Бастиан Швайнштайгер венчался в церкви с сербской теннисисткой Аной Иванович.
07.07.2016 *** Trauer, Enttaeuschung und Entsetzen bei den Fans in der Arena, Emotion nach der Niederlage , Public Viewing in der Commerzbank-Arena, EM 2016, Fussball Europameisterschaft Frankreich 2016, Halbfinale: Deutschland - Frankreich, 07.07.2016 | Verwendung weltweit © picture-alliance/Bild-Pressehaus

СМИ ФРГ о поражении бундестим в полуфинале Евро: Не хватило футбольного гения 08.07.2016

DW о том, как отреагировала немецкая пресса на неудачу капитана сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, заработавшего пенальти в свои ворота, и мастерскую игру француза Антуана Гризманна.
02.07.2016 KHEDIRA Sami Team GER verletzt UEFA Fussball Europameisterschaften 2016 in Frankreich Viertelfinale Spiel Deutschland- Italien GERITA am 02. Juli 2016 in Bordeaux Copyright: picture alliance/Laci Perenyi

Евро-2016: Лёв объявил о потерях сборной Германии перед полуфиналом с французами 04.07.2016

Йоахим Лёв сообщил о возможных изменениях в составе сборной Германии перед полуфиналом с Францией. Из-за травм нескольких игроков главный тренер бундестим рассчитывает на новичков Вайгля и Джана.
02.07.2016 Germany's Mario Gomez grimaces in pain during the Euro 2016 quarterfinal soccer match between Germany and Italy, at the Nouveau Stade in Bordeaux, France, Saturday, July 2, 2016. (AP Photo/Michael Probst) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/M. Probst

Евро-2016: Марио Гомес выбыл из строя до конца чемпионата 03.07.2016

Под вопросом дальнейшее участие в ЧЕ полузащитников Швайнштайгера и Хедиры.
12.06.2016 LILLE, FRANCE - JUNE 12: Shkodran Mustafi (C) of Germany celebrates scoring his team's first goal with his team mates during the UEFA EURO 2016 Group C match between Germany and Ukraine at Stade Pierre-Mauroy on June 12, 2016 in Lille, France. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) Copyright: Getty Images/A. Hassenstein

Германия обыграла Украину на Евро-2016 12.06.2016

В своем первом матче на чемпионате Европы сборная Германии победила украинцев со счетом 2:0. Голы на счету Шкодрана Мустафи и Бастиана Швайнштайгера.
ARCHIV 05.10.2013+++++++++Fussball Herren, 1,Bundesliga , Saison 2013/2104, Spieltag 8, Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund 05.10.2013, Borussia Park Mönchengladbach (c) picture-alliance/G. Chai von der Laage

Футбольное чудо: как сборная ФРГ была аутсайдером, а стала фаворитом (видео) 31.05.2016

В преображении сборной Германии нет волшебства. Секрет успеха бундестим заключается в системе поиска талантливой молодежи, которую удалось создать за достаточно короткий период времени.

Немецкое футбольное чудо: из аутсайдера в фавориты (31.05.2016) 31.05.2016

В преображении сборной Германии нет волшебства. Секрет успеха бундестим заключается в системе поиска талантливой молодежи, которую удалось создать за достаточно короткий период времени.
Screenshot Facebook/DID Corporation Wehrmachtsfigur Bastian, die Bastian Schweinsteiger ähnlich sieht. Copyright: Facebook/DID Corporation

Швайнштайгер подаст иск против производителя игрушек 23.10.2015

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер намерен предпринять юридические шаги против фирмы по производству игрушек. В Гонконге выпущена фигурка "Бастиан" в нацистской форме.
Показать еще