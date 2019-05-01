Барр отказался давать показания в Палате представителей Конгресса

Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр отказался участвовать в запланированных на четверг, 2 мая, слушаниях в Палате представителей Конгресса по делу о докладе Мюллера о возможных связях президента страны Дональда Трампа с Россией . Об этом сообщила пресс-служба американского министерства юстиции в среду, 1 мая.

Ранее председатель комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольд Надлер потребовал, чтобы Барр принял участие в открытом опросе членами комитета. В сообщении пресс-службы Минюста США такие условия были названы "беспрецедентными и лишенными необходимости". Однако Барр "будет счастлив пообщаться непосредственно с членами (Палаты представителей. - Ред.) и ответить на их вопросы на тему доклада Мюлера", подчеркнула его представитель.

Демократ Хаким Джефрис заявил, что если Барр откажется прийти на слушания, то его вызовут туда повесткой. "Он может бежать, но не может спрятаться", - сказал Джефрис журналистам в среду.

Барр отрицает ошибочность своего изложения выводов Мюллера

Уильям Барр заявил 1 мая на заседании комиссии Сената по делам юстиции, что не считает сделанное им краткое изложение результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с РФ неверным.

При этом Барр назвал ошибочным представление о том, что сам Мюллер обвинил его в некорректном изложении результатов его доклада, и в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, Трамп не нарушал закона и всегда кооперировал со следствием.

Расследование Мюллера о связях Трампа с Россией

Спецпрокурор Мюллер должен был выяснить, состояли ли Трамп и члены его предвыборного штаба в 2016 году в сговоре с Кремлем , а также препятствовал ли сам Трамп объективной проверке по этому вопросу.

Расследование, которое заняло около двух лет, Мюллер завершил в марте 2019 года. При этом спецпрокурор нашел подтверждение того, что и Трамп, и члены его команды в ходе предвыборной кампании 2016 года неоднократно встречались с представителями России.

Однако этих фактов, по мнению Мюллера, было недостаточно, чтобы предъявить Трампу формальное обвинение в нарушении закона.

Барр не проверил материалы из доклада Мюллера

На вопрос, препятствовал ли Трамп ходу следствия, Мюллер не дал окончательного ответа, назвав лишь аргументы за и против такого утверждения. Тем не менее, Уильям Барр на основании этого сделал заключение о невиновности Трампа.

Выступая перед комитетом Сената по делам юстиции, Барр признал, что сделал это без проверки материалов, содержащихся в докладе Мюллера.

При этом представители демократической партии США обвинили Барра в том, что он действовал "скорее как личный адвокат Трампа, а не как министр юстиции".

Письмо Мюллера к Барру

Накануне американские СМИ сообщили, что после представления Барром в Конгрессе результатов расследования связей Трампа с Россией сам Мюллер направил ему письмо, в котором выразил разочарование неточной передачей сути его работы.

По мнению Мюллера, передача выводов доклада без должного контекста привела к тому, что в обществе сложилось ошибочное представление о результатах его расследования.

Демократы требуют отставки Барра с поста министра юстиции

Демократы посчитали выступление Барра в Сенате неубедительным и выдвинули ему обвинения в предвзятости. При этом сенатор от демократов Маци Хироно обвинила генпрокурора в том, что он использовал свое должностное положение, чтобы защитить президента, и солгал Конгрессу, зная о сомнениях Мюллера. "Вам следует подать в отставку", - потребовала Хироно.Барр отреагировал на обвинения демократов спокойно.

На пост генерального прокурора и министра юстиции США президент Трамп назначил его 14 февраля 2019 года. Ранее Барр уже занимал эту должность с ноября 1991-го по январь 1993 года.

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