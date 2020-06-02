Барочная музыка в Германии: откровения виолончелиста

С 1991 по 2000 год солист знаменитого барочного оркестра Musica Antiqua Köln, концерты по всему миру, выступления на фестивалях классической музыки и в оперных театрах, записи альбомов, издательская деятельность, преподавание в консерваториях. До коронавирусной пандемии встреча с музыкантом такого уровня вряд ли состоялась бы буквально через час после первого телефонного звонка. Но гастроли и концерты отменены, преподавание идет через интернет, поэтому Маркус Мелленбек (Markus Möllenbeck) находится в Кельне и любезно согласился потратить часть своего свободного времени на кофе с корреспондентом DW.

DW: Типичный микс для свободных музыкантов - преподавание и исполнительство. У вас большой интерес к старинной музыке прослеживается везде.

Маркус Мелленбек: Я специализируюсь на "исторически осведомленном " исполнении музыки. Дело в том, что виолончели и скрипки сегодня отличаются от инструментов, для которых в свое время сочиняли Бах, Моцарт или Гендель. Конструкция инструментов другая, и эстетика исполнения тоже. После Французской революции все резко изменилось.

Маркус Мелленбек

- Почему так?

- До середины 18 века музыка была в руках аристократов и церкви. А после революции аудитория расширилась за счет буржуазии. Появилась потребность в более громких инструментах, потому что концертные залы стали больше. Инструменты переделывали, чтобы продлить срок их жизни. До наших дней дошли лишь единичные экземпляры в своем оригинальном виде. У струнных инструментов переделывали корпус. Струны не из овечьих кишок, а из стали. Изменилась форма смычка. Скрипки Страдивари это уже не те инструменты, которые выходили из рук самого Страдивари. Современный гобой звучит иначе, чем барочный.

- А откуда известно вообще, как звучали инструменты 300 лет назад?

- Инструмент можно построить по старинным чертежам. Историческое исполнительство - это своего рода антикварианизм, исследование древностей. Реконструировать со стопроцентной точностью, разумеется, невозможно, но аппроксимация довольно высокая. Аутентичной должна быть и стилистика. В старинной музыке, например, иерархия тактов играет огромную роль.

Также важен баланс инструментов. 5-й Бранденбургский концерт Бах писал для клавесина, флейты и скрипки. Современное фортепиано из оркестра слишком громко звучит в такой комбинации. Нарушается баланс. Это не значит, что современные инструменты хуже. Речь идет о стилистической дифференциации. Подобно тому, как разнятся Рубенс и Ван Гог.

- Вы публикуете старинные рукописные партитуры в виде нотных изданий. Какой статус имеет нотный оригинал в контексте аутентичного исполнения?

- Авторская версия чрезвычайно важна. Я не добавляю от себя ничего в найденные рукописи. Не хочу быть умнее Вивальди. В изобразительном искусстве все гораздо проще. Нарисовал картину, повесил на стену. А что считать подлинником в музыке? Ноты? Но они еще не звучали. А какое из исполнений считать оригиналом? Каждое! Динамика разных людей приводит к очень разным результатам. И это прекрасно!

- Насколько велик интерес к аутентичному исполнению среди музыкантов?

- Сначала были отдельные энтузиасты. Сейчас во многих университетах есть классы барочной музыки. Я знаю виолончелистов, которых спасла старинная музыка. Не дала им потерять мотивацию. Репертуар для современных инструментов ведь довольно однообразный, рутина приедается. А барокко открывает новые перспективы. Аутентизм как движение начался с барокко. Но принципы исторической достоверности применимы и к Бетховену, и к Чайковскому.

- Где в Германии можно изучать барочную музыку на принципах аутентизма?

- Сначала надо определиться с преподавателем по инструменту, а потом выбирать школу. Лет 20-30 назад немцы ехали учиться старинной музыке в Голландию и Швейцарию. Schola cantorum в Базеле, например, одна из старейших и сильных по части преподавания исторически обоснованного исполнения. Сегодня ситуация и у нас хорошая. Я преподаю в консерваториях в Германии и Польше, например, исключительно историческое исполнение.

- Как долго длится обучение?

- На бакалавра - 3 года. На магистра- 2. Впрочем, в музыкальной среде диплом не так важен. Либо человек владеет инструментом, либо нет. Творческие пути иногда довольно извилисты. Если вы умеете хорошо играть, вы добьетесь успеха. Для фрилансеров важнее контакты. Чтобы преподавать, диплом тоже не обязателен. Диплом не помешает, но он не дает гарантий.

- Тем не менее, многие выбирают путь через университет. Германия стала особенно привлекательной для молодых музыкантов из Азии.

- Да, в иных немецких музыкальных вузах они составляют большинство. Много также студентов из Восточной Европы. Инструментом они владеют великолепно. Но когда речь заходит о теории или истории музыки, начинаются проблемы. И не только языковые. Если я хочу изучать европейскую музыку, я должен ответить на вопрос: "Встречались Гендель и Брамс на кофе?" Вы понимаете смысл вопроса? Гендель умер задолго до рождения Брамса. А они мне говорят: "Да, возможно". Когда же? Многие понятия не имеют об истории европейской музыки. В том числе и немецкие студенты.

- А разве не музыкальная школа должна давать такие знания?

- Каждый должен это делать самостоятельно. С самого начала занятий музыкой. Нельзя играть Баха, Брамса, Чайковского, если не знаешь, в какие эпохи они творили. Музыкант обязан знать, где на временной оси находится Монтеверди, где начинается барокко, даже если он предпочитает романтику.

- Трудно быть свободным музыкантом?

- Фрилансером надо родиться. Нужно уметь не паниковать, если долго нет заказов. Известные солисты неплохо зарабатывают. Порядка 20 000 евро за выступление. Фрилансеры в оркестре получают около 150 евро. Преимущество в том, что я сам себе хозяин. Конечно, риск большой. Но если научиться жить с этим, сделать себе имя, тогда можно говорить "нет" там, где другие должны говорить "да". Что очень даже неплохо.

- Коронавирус оставил музыкантов без заказов и без доходов.

- В первую очередь, фрилансеров. Музыканты в оркестре не играют, но получают зарплату. Если я не играю, то я ничего не получаю. -

- Какое настроение сейчас в музыкальной среде?

- Как ни странно, бодрое. Посмотрим, что будет дальше. Перспективы не очень радужные. Концерты отменены вплоть до ноября. Государственную помощь можно тратить только на расходы, связанные с профессиональной деятельностью. Их у меня сейчас нет. Для меня музыка является смыслом жизни.

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