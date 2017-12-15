 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2019

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Россия

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

В первом полугодии 2019 года рост экономики ниже ожиданий российского Центробанка, отмечается в его сообщении. Прогноз годовой инфляции снижен до 4,2–4,7 процента.

Банк России

Банк России

Российский Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 7,75 процента до 7,5 процента. Такое решение принял Совет директоров ЦБ РФ в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-служба банка. "Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне", - говорится в сообщении.

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В первом полугодии 2019 года рост экономики ниже ожиданий ЦБ, отмечается далее. В частности, темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса, инвестиционная активность остается сдержанной. При этом прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года снижен с 4,7 - 5,2 процента до 4,2 - 4,7 процента. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Ключевая ставка ЦБ России была неожиданно повышена с 7,50 процента до 7,75 процента в декабре 2018 года. Это стало вторым повышением в прошлом году. Тогда в ЦБ пояснили, что принятое ныне решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков.

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