 Банк России меняет структуру валютных резервов | Экономические новости из Германии | DW | 10.01.2019

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Экономика

Банк России меняет структуру валютных резервов

Доллар США утратил многолетнее лидерство в российских золотовалютных резервах. ЦБ наращивает резервы в других валютах - евро, юанях и иенах.

Валюты США, Китая и еврозоны

Доллар США утратил многолетнее лидерство в российских золотовалютных резервах: его доля, по состоянию на конец июня 2018 года, упала до исторического минимума в 21,9 процента по сравнению с 43,7 процента в конце марта. Это следует из ежеквартального "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте", обнародованного в среду, 9 января.

Контекст

Путин загнал свою страну в ловушку золотых резервов, писала еще 3 года назад Die Welt. На днях издание вновь вернулось к этой теме, разъяснив, какой план преследует президент РФ. (29.08.2018)

С 28 июля Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в связи с резким падением курса рубля, говорится в сообщении ЦБ. (29.07.2015)

Одновременно регулятор нарастил долю евро до 32 процентов и китайских юаней до 14,7 процента.

В апреле - мае 2018 года Россия устроила беспрецедентную распродажу гособлигаций США, избавившись за два месяца от бумаг на 81 млрд долларов. Это произошло сразу после апрельского раунда санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, и их компаний En+, Rusal и "Ренова".

В целом, около 100 млрд долларов золотовалютных резервов ЦБ были переведены в евро, китайский юань и японскую иену.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Автор: Ирина Филатова


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