Банк Англии не выдал Мадуро золотые резервы Венесуэлы

Решение Banc of England отказать Мадуро в получении хранящихся там золотых резервов Венесуэлы на сумму 1,2 миллиарда долларов связывают со стремлением американских дипломатов во главе с госсекретарем США Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном лишить финансовой поддержки президента Николаса Мадуро и его сторонников. Об этом сообщило в субботу, 26 января, информационное агентство Bloomberg.

Лоббируя соответствующие интересы у своих английских партнеров, США пытаются перенаправить иностранные активы Венесуэлы на поддержку Хуана Гуайдо, объявившего себя в среду, 23 января, временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, указывает Bloomberg.

Турция поддерживает Мадуро

1,2 миллиарда долларов составляют существенную часть иностранных активов Центрального банка Венесуэлы, общая сумма которых равна 8 миллиардам долларов США.

При этом до сих по не известно, где находится большая часть этих активов. Некоторые эксперты считают, что недавно добытое золото было вывезено из Венесуэлы в Турцию, поскольку эта страна, наряду с Россией и Китаем, до сих пор признает Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Переговоры Мадуро с Banc of England

С середины декабря 2018 года представители правительства Мадуро стремились начать переговоры с Банком Англии о возвращении в страну ее золотых резервов. Однако на эти запросы не поступало ответа, пояснил источник агентства Bloomberg в дипломатических кругах Венесуэлы.

Banc of England отказался официально комментировать ситуацию с венесуэльскими активами, сославшись на то, что "банк предоставляет услуги хранения золотых резервов целому ряду клиентов и не комментирует ни один из этих деловых контактов".

Золото как основа заграничных активов Венесуэлы

На протяжении многих лет золото составляло существенную часть заграничных активов Венесуэлы. Это объясняется тем, что бывший президент Венесуэлы и наставник Николаса Мадуро Уго Чавес конвертировал большую часть нефтяных резервов страны в золото из презрения к американскому доллару.

В 2011 году Чавес приказал вернуть из Банка Англии и других институтов в страну золотые слитки на сумму 11 миллиардов долларов. Впоследствии Мадуро начал распродавать их по мере того, как Венесуэла все глубже погружалась в экономический кризис, чтобы иметь средства для импорта и оплаты растущего внешнего долга.

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