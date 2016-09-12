"Бамби", премия

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В небольшой деревне под Амстердамом появился олененок. Он прибился к местным лошадям и теперь живет как жеребенок.
На борту А321 "Когалымавиа" мог находиться таймер. Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ. Акционерам ЮКОСа возвращают деньги.
Лауреатами стали также министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, британская певица Рита Ора и обладательница двух "Оскаров" американская актриса Хилари Суонк.
После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь.
Немецкий автогонщик не смог присутствовать на церемонии вручения, поскольку проходит реабилитацию после травмы. Вместо него награду забрала его менеджер Забине Кем.
Самой престижной и старейшей немецкой медийной премии королева шлягера из Сибири удостаивается за свой новый альбом, занимающий первые строчки в чартах.
Вручены статуэтки "Бамби" - телевизионного немецкого "Оскара". Приз за лучшую женскую роль получила Алина Левшин - уроженка Украины, восходящая звезда немецкого кино.
Экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю будет вручена медиапремия "Бамби тысячелетия". Этой престижной награды он удостоен за вклад в процесс воссоединения Германии.
В число обладателей старейшей в Германии медианаграды вошли Бритни Спирс, Мег Райен и Пласидо Доминго.
Звезды и звездочки "светили" всю ночь после вручения наград "Бамби", самой престижной медиа-премии Германии. Героинями вечера были Виктория Бэкхем и королева Швеции Сильвия.
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