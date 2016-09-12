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"Бамби", премия

Олененок решил, что он лошадка (12.09.2016) 12.09.2016

В небольшой деревне под Амстердамом появился олененок. Он прибился к местным лошадям и теперь живет как жеребенок.

DW Новости за 100 секунд (13.11.2015) 13.11.2015

На борту А321 "Когалымавиа" мог находиться таймер. Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ. Акционерам ЮКОСа возвращают деньги.
Ein Bambi steht am 21.11.2012 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) im Vorfeld der Bambi-Preisverleihung. Der Medien-Preis des Burda-Verlages, Bambi, wird am 22.11.2012 verliehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Тиль Швайгер получил главную немецкую медиапремию "Бамби" 12.11.2015

Лауреатами стали также министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, британская певица Рита Ора и обладательница двух "Оскаров" американская актриса Хилари Суонк.
epa04343074 (FILE) A file picture dated 16 March 2012 shows German Formula One driver Michael Schumacher of Mercedes AMG at the Albert Park circuit for the Australian Formula 1 Grand Prix in Melbourne, Australia. A man suspected of trying to sell the medical file of German Formula One legend Michael Schumacher committed suicide on 06 August 2014 in Swiss police custody, authorities in Zurich say. The suspect hanged himself in a police cell, SDA news agency quoted the state prosecutor in Zurich as saying. Schumacher suffered severe brain injuries during a skiing accident in the French Alps in December 2013. He was kept in a coma in a French hospital for several months before being transferred to a rehab clinic in the Swiss city of Lausanne in June. EPA/DIEGO AZUBEL *** Local Caption *** 51157260 +++(c) dpa - Bildfunk+++

Михаэль Шумахер: падение, изменившее жизнь 29.12.2014

После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь.
Ein Bambi steht am 21.11.2012 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) im Vorfeld der Bambi-Preisverleihung. Der Medien-Preis des Burda-Verlages, Bambi, wird am 22.11.2012 verliehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Михаэль Шумахер получил премию "Бамби тысячелетия" 13.11.2014

Немецкий автогонщик не смог присутствовать на церемонии вручения, поскольку проходит реабилитацию после травмы. Вместо него награду забрала его менеджер Забине Кем.
MAGDEBURG, GERMANY - JUNE 07: Helene Fischer performs during the 'Willkommen bei Carmen Nebel' show at GETEC Arena on June 07, 2014 in Magdeburg, Germany. (Photo by Ronny Hartmann/Getty Images)

Елена Фишер во второй раз получит премию "Бамби" 13.10.2014

Самой престижной и старейшей немецкой медийной премии королева шлягера из Сибири удостаивается за свой новый альбом, занимающий первые строчки в чартах.
Filmfest München KRIEGERIN) Deutschland 2011 (deutsch) Regie: David Falko Wnendt Reihe: Neue deutsche Kinofilme

Слабый пол в зверинце неонацизма 23.11.2012

Вручены статуэтки "Бамби" - телевизионного немецкого "Оскара". Приз за лучшую женскую роль получила Алина Левшин - уроженка Украины, восходящая звезда немецкого кино.
Der fruehere Bundeskanzler Helmut Kohl stellt am Freitag, 16. November 2007 seine Erinnerungen 1990-1994 in Berlin vor. (AP Photo/Fritz Reiss) Former German Chancellor Helmut Kohl introduces his memoirs 1990-1994 in Berlin on Friday, Nov. 16, 2007. (AP Photo/Fritz Reiss)

Гельмут Коль удостоен премии "Бамби тысячелетия" 25.11.2009

Экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю будет вручена медиапремия "Бамби тысячелетия". Этой престижной награды он удостоен за вклад в процесс воссоединения Германии.
Ein Medienpreis, Goldene Bambis werden am Dienstag, 25. November 2008, bei Hubert Burda Medien in Offenburg praesentiert. Die Bambi-Verleihung 2008 findet am Donnerstag, 27. November 2008, statt und wird von Harald Schmidt moderiert. (AP Photo/ Winfried Rothermel) --- A German media award called Bambi are presented in Offenburg, southern Germany, on Tuesday, Nov. 25, 2008. The Golden Bambi award show will take place on Thursday, Nov. 27, 2008. (AP Photo/ Winfried Rothermel)

Бритни Спирс устроила цирк на вручении премии "Бамби" 28.11.2008

В число обладателей старейшей в Германии медианаграды вошли Бритни Спирс, Мег Райен и Пласидо Доминго.
Königin Silvia von Schweden erhält aus dem Händen von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (l) am Donnerstag (30.11.2006) den Ehren-Bambi. Mehr als 800 Prominente aus Show-Geschäft, Politik, Kultur und Wirtschaft kommen in der Mercedes-Benz-Welt in Stuttgart zur Verleihung des 58. Bambi-Medienpreises zusammen. Foto: Bernd Weißbrod dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Штутгарте состоялось вручение премии "Бамби" 01.12.2006

Звезды и звездочки "светили" всю ночь после вручения наград "Бамби", самой престижной медиа-премии Германии. Героинями вечера были Виктория Бэкхем и королева Швеции Сильвия.

Анна Нетребко признана лауреатом премии "Бамби" 28.10.2006