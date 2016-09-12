"Бамби", премия

Михаэль Шумахер: падение, изменившее жизнь

После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь.