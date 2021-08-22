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Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.
Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов в Меммельсдорфе окружена прекрасным парком, созданным по всем законам барочного искусства.
Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Баварский город Бамберг входит в число самых популярных туристических направлений в Германии, но сейчас здесь из-за пандемии очень немноголюдно.
Бамберг - один из самых живописных немецких городков. Он включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обычно в баварском городе много туристов. Однако из-за коронавируса их в Бамберге сейчас не встретишь.
Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.
Монастырь Святого Михаила в Бамберге входит в число объектов Всемирного наследия.
Историческая ратуша в Бамберге считается одной из самых красивых в Германии.
Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.
Наполеон объявил здесь войну Пруссии. После свержения с престола в этом дворце жил бывший король Греции, а постороили эту резиденцию для себя бамбергские епископы.
Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.
В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.
Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".
Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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