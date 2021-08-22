Баварский Бамберг страдает из-за отсутствия туристов

Бамберг - один из самых живописных немецких городков. Он включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обычно в баварском городе много туристов. Однако из-за коронавируса их в Бамберге сейчас не встретишь.