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Бамберг

Fachwerk, Regnitz, Rathaus, Bamberg, Bischofstadt, Oberfranken, Deutschland | Verwendung weltweit

Верхняя Франкония - баварский регион "Тысячи сортов пива" (фотогалерея) 22.08.2021

Верхняя Франкония - это не только Бамберг и Байройт, но и вкусное пиво, добротная кухня и очень красивые ландшафты.

Schloss Seehof (Memmelsdorf) ist die ehemalige Sommerresidenz und das Jagdschloss der Bamberger Fürstbischöfe. Das etwa fünf Kilometer östlich von Bamberg gelegene Schloss gehört heute zur Gemeinde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Дворец Зеехоф - памятник франконского барокко 01.05.2021

Бывшая летняя резиденция бамбергских князей-епископов в Меммельсдорфе окружена прекрасным парком, созданным по всем законам барочного искусства.

Im Inneren der Klosteranlage St. Michael sind zu Restaurationszwecken zahlreiche Gerüste aufgebaut. Der Bund stellt einen Fördermittelbescheid für die Renovierung der Klosteranlage St. Michael in Höhe von 24 Millionen Euro bereit. Es ist der größte Fördermittelbescheid in der Geschichte der Stadt Bamberg. +++ dpa-Bildfunk +++

В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото) 13.03.2021

Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
28.10.2020, Bayern, Bamberg: Zwei Frauen stehen auf der Unteren Brücke und blicken auf den Stadtteil Klein Venedig. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

"Маленькая Венеция" в осеннем Бамберге (фото) 01.11.2020

Баварский город Бамберг входит в число самых популярных туристических направлений в Германии, но сейчас здесь из-за пандемии очень немноголюдно.

Баварский Бамберг страдает из-за отсутствия туристов 05.05.2020

Бамберг - один из самых живописных немецких городков. Он включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обычно в баварском городе много туристов. Однако из-за коронавируса их в Бамберге сейчас не встретишь.
18.02.2020, Bayern, Bamberg: Besucher des Naturkundemuseums begutachten das neu präsentierte weltweit größte komplett erhaltene Schildkrötenfossil der Jura-Zeit, welches den Spitznamen Mobbl erhalten hat. Bei wissenschaftlichen Grabungen in einem Steinbruch in Wattendorf entdeckten Forscher Ende Oktober 2018 das Fossil der der 1,40 Meter großen Schildkröte aus der Jura-Zeit. Mobbl ist ab nun im Naturkundemuseum in Bamberg ausgestellt. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее (фото) 20.02.2020

Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.
ARCHIV - Eine Straßenlaterne leuchtet am 25.11.2009 neben dem ehemaligen Benediktinerkloster St. Michael auf dem Michaelsberg über Bamberg (Bayern). Foto: David Ebener/dpa (zu dpa: «Ab Frühjahr Sanierung im Welterbe-Kloster St. Michael» vom 27.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/D.Ebener

Монастырь, избавляющий от болей в пояснице (фото) 05.02.2019

Монастырь Святого Михаила в Бамберге входит в число объектов Всемирного наследия.
10.12.2018, Bayern, Bamberg: Das Alte Rathaus ist bei Nacht zu sehen (Langzeitbelichtung). Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ночной Бамберг: Старая ратуша (фото) 11.12.2018

Историческая ратуша в Бамберге считается одной из самых красивых в Германии.
Dunkle Gewitterwolken über der Altenburg in Bamberg (Bayern) werden am 13.05.2016 während der Abenddämmerung in ein pinkfarbenes Licht getaucht. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

Немецкий замок, в котором работал создатель Щелкунчика и кота Мурра 03.09.2018

Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.
Rosengarten der Neuen Residenz, Altstadt von Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit

Старый придворный штат и Новая резиденции в Бамберге 27.06.2018

Наполеон объявил здесь войну Пруссии. После свержения с престола в этом дворце жил бывший король Греции, а постороили эту резиденцию для себя бамбергские епископы.
Altes Rathaus bei Nacht. Das Alte Rathaus in Bamberg ist eines der bedeutendsten Bauwerke, das die historische Innenstadt prägt. (c) DW/Maksim Nelioubin

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии 22.06.2018

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.

Der Kräutergarten oder Himmelsgarten, Deckenfresko im Mittelschiff der Klosterkirche vom Kloster St. Michael auf dem Michelsberg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland | Verwendung weltweit

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок? 15.06.2018

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
Bamberger Dom mit Altenburg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи 08.06.2018

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
Das Kloster St. Maria und St. Theodor am Kaulberg war eine Abtei der Zisterzienserinnen. Apostel Paulus.

Церкви и монастыри Бамберга 29.05.2018

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.

Bamberger Dom mit Altenburg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland

Бамберг - "франконский Рим" 21.05.2018

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".

14.02.2017 Eine Frau ist am 14.02.2017 vor dem Alten Rathaus in Bamberg (Bayern) als Silhouette zu erkennen. Foto: Nicolas Armer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бамберг - город на семи холмах 14.05.2018

Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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