 Байден выиграл праймериз демократов в Миссисипи, Миссури и Мичигане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2020

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Мир

Байден выиграл праймериз демократов в Миссисипи, Миссури и Мичигане

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выступает в Детройте

Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник, 10 марта, одержал еще несколько побед на первичных выборах (праймериз) Демократической партии. Согласно прогнозам, 77-летний политик обошел своего основного соперника, 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи. Результаты праймериз в штатах Айдахо и Вашингтон и собраний активистов (кокусов) в Северной Дакоте, проходящих в этот же день, станут известны позднее.

Бывший вице-президент заявил, что сделан "еще один шаг к возвращению порядочности, достоинства и чести в Белый дом". Байден на выступлении перед сторонниками напомнил об "общей цели" демократов - "победить  Дональда Трампа и объединить нацию".

Кто из вышедших из гонки демократов призвал отдать голоса Байдену

Ранее голосовать за Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк.

Первичные выборы демократов проходят до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле. Перед праймериз 10 марта у Байдена были голоса 670 делегатов, а у Сандерса - 574. Для выдвижения необходимо заручиться поддержкой 1991 кандидата. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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    Автор: Илья Коваль


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