Базы данных: откуда информация о полковнике ГРУ Чепиге

"Мы не собираемся участвовать в спекуляциях по поводу их настоящих имен", - ответили в Скотленд-Ярде на просьбу DW прокомментировать совместное расследование Bellingcat и The Insider о подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в Солсбери. Журналисты-расследователи утверждают, что идентифицировали одного из подозреваемых: его имя не Руслан Боширов, а Анатолий Чепига, и он - полковник ГРУ.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сначала подтвердил выводы расследования, но затем стер собственное сообщение в Twitter. Тем не менее британская полиция выразила уверенность, что считает "Боширова" и "Петрова" псевдонимами, а источники агентства Reuters по вопросам безопасности, близкие к расследованию, подтвердили верность выводов The Insider и Bellingcat, добавив, что настоящие имена подозреваемых уже известны следователям в Лондоне.

Российской газете "Коммерсант" удалось связаться с жителями села Березовка в Амурской области, в которой долгое время жила семья Чепиг. Знакомые, попросившие не называть их, однозначно опознали "Руслана Боширова" именно как Анатолия Чепигу.

"База ФМС" и другая "дополнительная информация"

Как энтузиастам-расследователям из частного проекта и российским журналистам удалось выйти на след двух офицеров ГРУ? "У нас не было ожиданий, что мы сможем установить их паспортные данные", - сказал газете The Guardian руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс. Однако, по его словам, к ним "стали обращаться люди" с "дополнительной информацией", и "некоторые данные были очень узкоспециализированными". Главным источником сведений об обоих подозреваемых, судя по описанию в самом расследовании, стали российские государственные базы данных разных типов.

Скотленд-Ярд считает двоих россиян главными подозреваемыми в покушении на Скрипалей

Причастность "Руслана Боширова" (Чепиги) и Александра Петрова к спецслужбам Bellingcat и The Insider установили, по их утверждению, благодаря "базе ФМС" (Федеральная миграционная служба РФ. - Ред.). Возможность, которую в российском МВД отрицают: по базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства, так прокомментировал расследование замглавы МВД РФ Игорь Зубов в интервью российскому агентству "Интерфакс".

Российские официальные представители критически отзываются о работе Bellingcat, то отрицая его выводы, то называя британский проект, специализиующийся на военных расследованиях, "маскировкой" для западных, прежде всего британских, спецслужб. Одновременно власти РФ, судя по данным СМИ, инициируют уголовные дела против журналистов, причастных к расследованию о возможных отравителях Скрипалей.

Баз данных много, и их можно купить

В опубликованной 26 сентрября третьей части расследования Bellingcat и The Insider речь идет о телефонных справочниках и базах данных по услугам ЖКХ. Их расследователи, как они говорят, скачали в торрент-сетях. Все поиски заняли около месяца. То, что в России за небольшую плату доступны различные базы данных, "знают все взрослые люди в России, особенно те, кто сталкивался с какими-то трудностями", указывает российский журналист Александр Плющев.

Александр Плющев

"Известно, что на рынке полно баз данных ГИБДД, связанных с автомобилями, с ЖКХ и с банками. Они есть, они продаются на "Горбушке" (рынок в Москве. - Ред.), ими пользуются журналисты - совершенно точно, в том числе, что самое потрясающее, государственных СМИ", - утверждает Плющев.

В интернете довольно просто найти сайты, где можно за небольшие деньги купить различные государственные базы данных, подтвердил DW и Руслан Левиев, основатель группы активистов Conflict Intelligence Team (CIT). Он, правда, считает, что не следует переоценивать важность таких источников информации: "Самая большая проблема с ними - это то, что эти базы всегда очень старые. Если вам удастся найти в интернете за деньги базу данных, которая актуальна хотя бы на 2010 год - это огромная удача".

Однако Левиев обратил внимание на то, что в случае с расследованием Bellingcat и The Insider используются не только подобные базы данных, но и фотографии, скан-копии заполненных анкет и т.д. "Подобного я никогда и нигде в интернете не встречал, несмотря на то, что много работал со слитыми в интернет базами данных", - говорит Левиев.

Информацию об офицерах ГРУ могли найти в даркнете?

Представить, что такая база была бы доступна в интернете, и любой желающий мог бы "пробить по базе" интересующего его человека, Левиеву сложно. "Во-первых, база данных с файлами фотографий паспортов и анкетных данных должна быть невероятных размеров, не меньше нескольких терабайт - все же речь о порядка 100 000 000 записей; во-вторых, в таком случае уже давно много других расследователей постоянно бы пользовались этой же базой, демонстрируя анкетные данные депутатов, министров, их родственников, или скандально известных лиц, таких, как Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей Дубинский и другие. Но этого нет", - пояснил Руслан Левиев.

Руслан Левиев

Вместе с тем он предположил, что расследователи могли найти человека, который в сети даркнет (анонимная часть интернета с децентрализованной системой связи и шифрованием. - Ред.) "за деньги может анонимно делать выписки из настоящей, актуальной базы данных паспортов, с фотографиями".

Александра Плющева озадачило упоминание некой базы ФМС: "Что касается базы данных ФМС, я не знаю, существует ли она вообще. То, что упоминается в кейсах Боширова и Петрова, связано с базой "Российский паспорт". По его словам, речь идет о базе данных МВД России.

"Доступ к ней имеют сотрудники МВД - чуть ли не все. Продается ли она на "Горбушке" или находится в торрентах, я не знаю", - говорит журналист. При этом он считает, что желающие "могут легко за какую-то мзду или даже бесплатно попросить пробить того или иного человечка". На уточняющие вопросы DW в Bellingcat на момент публикации не ответили.

Опрошенные DW журналисты полагают, что само использование баз данных не является незаконным. "Если не взламываете эти базы сами, не используйте "знакомства", чтобы авторизоваться в системе таких баз данных и получить выписку, то вся опасность перекладывается на плечи того, кто эту базу слил", - добавляет Руслан Левиев. Александр Плющев тоже уверен, что "закон нарушают те, кто их (базы данных. - Ред.) взламывают и выставляют в интернет".

Bellingcat и The Insider пообещали в скором времени предоставить информацию о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей, известном под именем Александра Петрова. Дата публикации пока не называется.

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