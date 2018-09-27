 Базы данных: откуда информация о полковнике ГРУ Чепиге | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.09.2018

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Россия

Базы данных: откуда информация о полковнике ГРУ Чепиге

Издания The Insider и Bellingcat, а также BBC утверждают, что установили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей с помощью информации из российских баз данных.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей - Анатолий Чепига и известный под именем Александр Петров

Подозреваемые в отравлении Скрипалей - Анатолий Чепига ("Руслан Боширов") и "Александр Петров"

"Мы не собираемся участвовать в спекуляциях по поводу их настоящих имен", - ответили в Скотленд-Ярде на просьбу DW прокомментировать совместное расследование Bellingcat и The Insider о подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в Солсбери. Журналисты-расследователи утверждают, что идентифицировали одного из подозреваемых: его имя не Руслан Боширов, а Анатолий Чепига, и он - полковник ГРУ.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сначала подтвердил выводы расследования, но затем стер собственное сообщение в Twitter. Тем не менее британская полиция выразила уверенность, что считает "Боширова" и "Петрова" псевдонимами, а источники агентства Reuters по вопросам безопасности, близкие к расследованию, подтвердили верность выводов The Insider и Bellingcat, добавив, что настоящие имена подозреваемых уже известны следователям в Лондоне.

Российской газете "Коммерсант" удалось связаться с жителями села Березовка в Амурской области, в которой долгое время жила семья Чепиг. Знакомые, попросившие не называть их, однозначно опознали "Руслана Боширова" именно как Анатолия Чепигу.

"База ФМС" и другая "дополнительная информация"

Как энтузиастам-расследователям из частного проекта и российским журналистам удалось выйти на след двух офицеров ГРУ? "У нас не было ожиданий, что мы сможем установить их паспортные данные", - сказал газете The Guardian руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс. Однако, по его словам, к ним "стали обращаться люди" с "дополнительной информацией", и "некоторые данные были очень узкоспециализированными". Главным источником сведений об обоих подозреваемых, судя по описанию в самом расследовании, стали российские государственные базы данных разных типов.

Скотленд-Ярд считает двоих россиян главными подозреваемыми в покушении на Скрипалей

Скотленд-Ярд считает двоих россиян главными подозреваемыми в покушении на Скрипалей

Причастность "Руслана Боширова" (Чепиги) и Александра Петрова к спецслужбам Bellingcat и The Insider установили, по их утверждению, благодаря "базе ФМС" (Федеральная миграционная служба РФ. - Ред.). Возможность, которую в российском МВД отрицают: по базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства, так прокомментировал расследование замглавы МВД РФ Игорь Зубов в интервью российскому агентству "Интерфакс".

Российские официальные представители критически отзываются о работе Bellingcat, то отрицая его выводы, то называя британский проект, специализиующийся на военных расследованиях, "маскировкой" для западных, прежде всего британских, спецслужб. Одновременно власти РФ, судя по данным СМИ, инициируют уголовные дела против журналистов, причастных к расследованию о возможных отравителях Скрипалей.

Баз данных много, и их можно купить

В опубликованной 26 сентрября третьей части расследования Bellingcat и The Insider речь идет о телефонных справочниках и базах данных по услугам ЖКХ. Их расследователи, как они говорят, скачали в торрент-сетях. Все поиски заняли около месяца. То, что в России за небольшую плату доступны различные базы данных, "знают все взрослые люди в России, особенно те, кто сталкивался с какими-то трудностями", указывает российский журналист Александр Плющев.

Александр Плющев

Александр Плющев

"Известно, что на рынке полно баз данных ГИБДД, связанных с автомобилями, с ЖКХ и с банками. Они есть, они продаются на "Горбушке" (рынок в Москве. - Ред.), ими пользуются журналисты - совершенно точно, в том числе, что самое потрясающее, государственных СМИ", - утверждает Плющев.

В интернете довольно просто найти сайты, где можно за небольшие деньги купить различные государственные базы данных, подтвердил DW и Руслан Левиев, основатель группы активистов Conflict Intelligence Team (CIT). Он, правда, считает, что не следует переоценивать важность таких источников информации: "Самая большая проблема с ними - это то, что эти базы всегда очень старые. Если вам удастся найти в интернете за деньги базу данных, которая актуальна хотя бы на 2010 год - это огромная удача".

Однако Левиев обратил внимание на то, что в случае с расследованием Bellingcat и The Insider используются не только подобные базы данных, но и фотографии, скан-копии заполненных анкет и т.д. "Подобного я никогда и нигде в интернете не встречал, несмотря на то, что много работал со слитыми в интернет базами данных", - говорит Левиев.

Информацию об офицерах ГРУ могли найти в даркнете?

Представить, что такая база была бы доступна в интернете, и любой желающий мог бы "пробить по базе" интересующего его человека, Левиеву сложно. "Во-первых, база данных с файлами фотографий паспортов и анкетных данных должна быть невероятных размеров, не меньше нескольких терабайт - все же речь о порядка 100 000 000 записей; во-вторых, в таком случае уже давно много других расследователей постоянно бы пользовались этой же базой, демонстрируя анкетные данные депутатов, министров, их родственников, или скандально известных лиц, таких, как Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей Дубинский и другие. Но этого нет", - пояснил Руслан Левиев.

Руслан Левиев

Руслан Левиев

Вместе с тем он предположил, что расследователи могли найти человека, который в сети даркнет (анонимная часть интернета с децентрализованной системой связи и шифрованием. - Ред.) "за деньги может анонимно делать выписки из настоящей, актуальной базы данных паспортов, с фотографиями".

Александра Плющева озадачило упоминание некой базы ФМС: "Что касается базы данных ФМС, я не знаю, существует ли она вообще. То, что упоминается в кейсах Боширова и Петрова, связано с базой "Российский паспорт". По его словам, речь идет о базе данных МВД России.

Контекст

Обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Расследователи называют его полковником ГРУ, который трижды был в Чечне. (26.09.2018)

Виновных в утечке личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, ожидают "очень серьезные меры", пишет "Росбалт". (25.09.2018)

В паспортном файле Боширова стоят те же указывающие на принадлежность к спецслужбам пометки, что и у Александра Петрова, утверждает "Проект". Великобритания подозревает обоих россиян в отравлении Скрипалей. (15.09.2018)

Владимир Путин признал, что Кремлю известны подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей. Эксперты ответили, зачем для их поиска Москве потребовалась целая неделя. (12.09.2018)

"Доступ к ней имеют сотрудники МВД - чуть ли не все. Продается ли она на "Горбушке" или находится в торрентах, я не знаю", - говорит журналист. При этом он считает, что желающие "могут легко за какую-то мзду или даже бесплатно попросить пробить того или иного человечка". На уточняющие вопросы DW в Bellingcat на момент публикации не ответили.

Опрошенные DW журналисты полагают, что само использование баз данных не является незаконным. "Если не взламываете эти базы сами, не используйте "знакомства", чтобы авторизоваться в системе таких баз данных и получить выписку, то вся опасность перекладывается на плечи того, кто эту базу слил", - добавляет Руслан Левиев. Александр Плющев тоже уверен, что "закон нарушают те, кто их (базы данных. - Ред.) взламывают и выставляют в интернет".

Bellingcat и The Insider пообещали в скором времени предоставить информацию о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей, известном под именем Александра Петрова. Дата публикации пока не называется.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

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