Бавария открыла бесплатный университет для всех

Этим летомв Германии появилсяуниверситет, где все без исключения и совершенно бесплатно могут набраться знаний у немецких профессоров, причем не покидая домашнего дивана.В проекте Virtuelle Hochschule Bayern - Виртуальный университет Баварии - участвуют три десятка баварских вузов. Среди них есть обладатели титула "элиты", как Мюнхенский технический университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, и менее известные вузы, например, университет Регенсбурга, высшие школы Аугсбурга, Кобурга, Ингольштадта, Кемптена. На специальной платформе в интернете профессора этих вузов размещают свои лекции и семинары - на немецком или английском языках.

До сих пор лекции и курсы Виртуального университета Баварии были доступны только учащимся баварских вузов. Новый проект Open vhb открыт для всех, кто хочет подтянуть немецкий, совершенствовать свои знания в конкретной области, сориентироваться с выбором профессии или просто расширить горизонты.

Образование для трех групп слушателей

Проект существует с 2000 года, но теперь уже в трех режимах. Виртуальные курсы из раздела "Classic" бесплатно могут посещать студенты всех университетов Баварии, участвующих в проекте, и получать зачетные единицы (credit points). Отделение "Smart" предлагает программы смешанного, или гибридного обучения, то есть студент получает знания и самостоятельно в режиме онлайн, и очно с преподавателем.

И, наконец, новый формат OPEN vhb - подобие массовых открытых онлайн-курсов. Здесь нет требований к абитуриентам. И вообще не обязательно быть студентом, чтобы их посещать. Все совершенно бесплатно и доступно для каждого. Здесь нет зачетных единиц, зато можно получить свидетельство о посещении курса - после прохождения онлайн-тестов.

Бесплатные курсы для всех

Сейчас на платформе - около пяти десятков таких веб-курсов для всех, но предложение будет расширяться. Тематика охватывает самые разные области науки: от онлайн-маркетинга и финансового менеджмента до микробиологии, генетики и ортопедии. Здесь учат, как обезопасить себя в соцсетях, сделать свой дом умным, говорить харизматично, справляться со стрессом и управлять будущим. Нашлось место и таким модным явлениям, как интернет вещей, промышленность 4.0 и даже диджеинг.

Некоторые курсы могут быть особенно полезными для иностранцев - тех, кто планирует так или иначе связать свою жизнь с Германией. "Немецкий как второй иностранный", "Правописание: основные компетенции", "Учеба в Германии. Введение в немецкую академическую жизнь" - тоже в программе. Все - для самостоятельного освоения: сопровождение тьютора этим форматом не предусмотрено.

Занятия проводятся на немецком или английском языке - это заранее указано. К каждому курсу прилагается краткая аннотация с описанием целей, программы и целевой аудитории. Есть и конкретная информация о преподавателях. Если курс подходит, следует регистрация. Для этого надо ввести мейл и пароль или зарегистрироваться через Facebook.

Виртуальные курсы: какие еще есть в Германии?

Виртуальный университет Баварии - первый масштабный проект с участием нескольких десятков высших школ. В сфере массовых открытых онлайн-курсов Германия пока отстает от США. Немецкие платформы с применением технологий электронного обучения и открытым доступом можно сосчитать по пальцам одной руки.

Платформа Iversity существует с 2013 года, был задумана как аналог американской Coursera, но с недавних пор значительно сузила свою целевую аудиторию и теперь доступна только сотрудникам компаний. Opencourseworld- МООК-платформа для частных пользователей с широким тематическим спектром. Несколько проектов в этой сфере инициировали отдельные вузы. OnCampus - платформа Высшей технической школы Любека. openHPI - веб-курсы в сфере IT, которые предлагает потсдамский Институт имени Хассо Платтнера. Некоторые вузы, например, Мюнхенский технический университет, размещают свои курсы на американских MOOK-платформах. Есть и отдельные преподаватели, которые выкладывают свои лекции в YouTube.

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Элитные вузы Германии

Элитные вузы Германии Лучшие из лучших Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?

Элитные вузы Германии Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.

Элитные вузы Германии Технологический институт Карлсруэ Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.

Элитные вузы Германии Университет Констанца В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.

Элитные вузы Германии Тюбингенский университет Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.

Элитные вузы Германии Гейдельбергский университет Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.

Элитные вузы Германии Дрезденский технический университет Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.

Элитные вузы Германии Берлинский университет имени Гумбольдта Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.

Элитные вузы Германии Берлинский свободный университет Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.

Элитные вузы Германии Гамбургский университет Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.

Элитные вузы Германии Боннский университет Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.

Элитные вузы Германии Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.

Элитные вузы Германии Мюнхенский технический университет Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера. Автор: Татьяна Вайнман



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