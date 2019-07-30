Бавария открыла бесплатный университет для всех

Этим летомв Германии появилсяуниверситет, где все без исключения и совершенно бесплатно могут набраться знаний у немецких профессоров, причем не покидая домашнего дивана.В проекте Virtuelle Hochschule Bayern - Виртуальный университет Баварии - участвуют три десятка баварских вузов. Среди них есть обладатели титула "элиты", как Мюнхенский технический университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, и менее известные вузы, например, университет Регенсбурга, высшие школы Аугсбурга, Кобурга, Ингольштадта, Кемптена. На специальной платформе в интернете профессора этих вузов размещают свои лекции и семинары - на немецком или английском языках.
До сих пор лекции и курсы Виртуального университета Баварии были доступны только учащимся баварских вузов. Новый проект Open vhb открыт для всех, кто хочет подтянуть немецкий, совершенствовать свои знания в конкретной области, сориентироваться с выбором профессии или просто расширить горизонты.
Образование для трех групп слушателей
Проект существует с 2000 года, но теперь уже в трех режимах. Виртуальные курсы из раздела "Classic" бесплатно могут посещать студенты всех университетов Баварии, участвующих в проекте, и получать зачетные единицы (credit points). Отделение "Smart" предлагает программы смешанного, или гибридного обучения, то есть студент получает знания и самостоятельно в режиме онлайн, и очно с преподавателем.
И, наконец, новый формат OPEN vhb - подобие массовых открытых онлайн-курсов. Здесь нет требований к абитуриентам. И вообще не обязательно быть студентом, чтобы их посещать. Все совершенно бесплатно и доступно для каждого. Здесь нет зачетных единиц, зато можно получить свидетельство о посещении курса - после прохождения онлайн-тестов.
Бесплатные курсы для всех
Сейчас на платформе - около пяти десятков таких веб-курсов для всех, но предложение будет расширяться. Тематика охватывает самые разные области науки: от онлайн-маркетинга и финансового менеджмента до микробиологии, генетики и ортопедии. Здесь учат, как обезопасить себя в соцсетях, сделать свой дом умным, говорить харизматично, справляться со стрессом и управлять будущим. Нашлось место и таким модным явлениям, как интернет вещей, промышленность 4.0 и даже диджеинг.
Некоторые курсы могут быть особенно полезными для иностранцев - тех, кто планирует так или иначе связать свою жизнь с Германией. "Немецкий как второй иностранный", "Правописание: основные компетенции", "Учеба в Германии. Введение в немецкую академическую жизнь" - тоже в программе. Все - для самостоятельного освоения: сопровождение тьютора этим форматом не предусмотрено.
Занятия проводятся на немецком или английском языке - это заранее указано. К каждому курсу прилагается краткая аннотация с описанием целей, программы и целевой аудитории. Есть и конкретная информация о преподавателях. Если курс подходит, следует регистрация. Для этого надо ввести мейл и пароль или зарегистрироваться через Facebook.
Виртуальные курсы: какие еще есть в Германии?
Виртуальный университет Баварии - первый масштабный проект с участием нескольких десятков высших школ. В сфере массовых открытых онлайн-курсов Германия пока отстает от США. Немецкие платформы с применением технологий электронного обучения и открытым доступом можно сосчитать по пальцам одной руки.
Платформа Iversity существует с 2013 года, был задумана как аналог американской Coursera, но с недавних пор значительно сузила свою целевую аудиторию и теперь доступна только сотрудникам компаний. Opencourseworld- МООК-платформа для частных пользователей с широким тематическим спектром. Несколько проектов в этой сфере инициировали отдельные вузы. OnCampus - платформа Высшей технической школы Любека. openHPI - веб-курсы в сфере IT, которые предлагает потсдамский Институт имени Хассо Платтнера. Некоторые вузы, например, Мюнхенский технический университет, размещают свои курсы на американских MOOK-платформах. Есть и отдельные преподаватели, которые выкладывают свои лекции в YouTube.
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Элитные вузы Германии
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Элитные вузы Германии
Лучшие из лучших
Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?
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Элитные вузы Германии
Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене
Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.
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Элитные вузы Германии
Технологический институт Карлсруэ
Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.
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Элитные вузы Германии
Университет Констанца
В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.
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Элитные вузы Германии
Тюбингенский университет
Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.
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Элитные вузы Германии
Гейдельбергский университет
Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.
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Элитные вузы Германии
Дрезденский технический университет
Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.
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Элитные вузы Германии
Берлинский университет имени Гумбольдта
Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.
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Элитные вузы Германии
Берлинский свободный университет
Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.
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Элитные вузы Германии
Гамбургский университет
Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.
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Элитные вузы Германии
Боннский университет
Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.
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Элитные вузы Германии
Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана
В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.
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Элитные вузы Германии
Мюнхенский технический университет
Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.
Автор: Татьяна Вайнман
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