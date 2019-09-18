"Бавария" одержала третью победу подряд в Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" во вторник, 22 октября, одержала третью победу в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов, обыграв на выезде греческий "Олимпиакос" со счетом 3:2. Два гола"Баварии" на счету Роберта Левандовски, который теперь занимает пятое место в списке лучших бомбардиров турнира за все времена. На счету польского форварда уже 58 забитых мячей.

Напротив, игравший в тот же день "Байер" из Леверкузена уступил и в третьем матче Лиги чемпионов. Клуб проиграл со счетом 0:1 мадридскому "Атлетико". Шансы "Байера" на выход в плей-офф теперь минимальны. В этой же группе московский "Локомотив", открывший счет в игре с итальянским "Ювентусом" после гола Алексея Миранчука, не сумел удержать даже ничью. "Железнодорожники" в итоге уступили "Старой синьоре" 1:2.

Донецкий "Шахтер", проводивший встречу на стадионе "Металлист" в Харькове, сыграл вничью с "Динамо" из Загреба. Матч закончился со счетом 2:2.

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