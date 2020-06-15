 Бавария вводит бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2020

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Германия

Бавария вводит бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей

Власти Баварии пообещали проводить тесты на SARS-CoV-2 для всех граждан без исключения. Федеральная земля возьмет расходы на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

Сотрудница Института вирусологии Технического университета Мюнхена в лаборатории

Сотрудница Института вирусологии Технического университета Мюнхена в лаборатории

Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания COVID-19 и принадлежат ли они к группам риска. Министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль (Melanie Huml) объявила 28 июня "наступление на коронавирус" при помощи тестирования.

По ее словам, пройти тестирование вскоре предложат всем жителям Баварии, даже тем, у кого отсутствуют симптомы нетипичной пневмонии. Расходы земельные власти берут на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

В первую очередь эта инициатива направлена на группы людей, подверженных опасности: жителей домов престарелых, учреждений для инвалидов и т.п., а также преподавателей и воспитателей. Особое внимание будет уделено тестированию сотрудников скотобоен и мясокомбинатов - после вспышки инфекции на мясокомбинате Tönnies в Северном Рейне - Вестфалии.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) сдержанно отозвался об инициативе властей Баварии: "Просто проводить много тестов - звучит хорошо, но если эти действия не будут систематичными, это нецелесообразно".

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    Автор: Наталья Позднякова


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