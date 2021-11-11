"Аэрофлот" забрал из Нью-Йорка лишь 46 россиян

В ближайшие дни еще несколько рейсов запланированы для эвакуации граждан РФ из других стран. Минтранс объявил, что россиянам, которые хотя вернуться на родину, придется за это заплатить.