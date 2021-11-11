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"Аэрофлот"

08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
Frankfurt, Deutschland - 18. Juni 2013: Ein Airbus A320 der Aeroflot mit dem Kennzeichen VP-BQV auf dem Flughafen Frankfurt (FRA) in Deutschland.

Германия вновь открыла воздушное пространство для компаний из России 02.06.2021

Авиаперевозчики из РФ вновь могут летать в Германию, сообщил Минтранс ФРГ. Запрет был введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ФРГ закрыла свое воздушное пространство для компаний из России 02.06.2021

Запрет введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей, пояснили в министерстве транспорта Германии.
08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

"Аэрофлот" снял в июне с продажи билеты почти на все рейсы в Турцию 18.05.2021

Представители авиаперевозчика "Аэрофлот" поясняют, что будут разрешены только два рейса в неделю - по маршруту Москва-Стамбул.

May 5, 2019. - Russia, Moscow. - The burned hull of Aeroflot's Sukhoi Superjet 100 passenger plane is pictured at the Moscow's Sheremetyevo International Airport. The fire aboard the jet broke out after the plane made a hard emergency landing. The plane had taken off from the airport bound for Murmansk, but turned back after encountering unspecified problems in the air. Photo: City News 'Moskva' | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Семьи погибших в крушении Superjet 100 подали иск к производителям самолета 06.12.2020

Родственники погибших при катастрофе в Шереметьево в 2019 году подали иск в парижский суд. Они требуют компенсации от "Аэрофлота" и семи иностранных фирм - производителей оборудования SSJ-100.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию 20.10.2020

В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
Airbus A380 seen in Toulouse, France on July 5th 2020. Photo by Lionel Hahn/Abacapress.com |

Прощай, A380! Авиакомпании в Европе готовятся к долгому кризису из-за пандемии 23.09.2020

Надежды гражданской авиации на восстановление воздушного сообщения не оправдались. Что предпринимают сейчас для спасения бизнеса Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair и "Аэрофлот"?
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25 : Aircraft personnel of Russia's largest airline Aeroflot take part in a training at the training center at Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia on December 25, 2019. Aeroflot personnel practice in trainings such as first aid and evacuation process in emergency cases given at the center. The company trains its personnel in groups including pilots and cabin crew members. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Аэрофлот" забрал из Нью-Йорка лишь 46 россиян 08.04.2020

В ближайшие дни еще несколько рейсов запланированы для эвакуации граждан РФ из других стран. Минтранс объявил, что россиянам, которые хотя вернуться на родину, придется за это заплатить.

Берлинский аэропорт "Шенефельд" почти закрыт, россиян вывозит "Аэрофлот" (18.03.2020) 18.03.2020

В берлинском аэропорту "Шенефельд" продолжается регистрация на рейсы "Аэрофлота" в Москву. Пассажиры нервничают и пытаются шутить.
ARCHIV - Ein Airbus A-321 der russischen Aeroflot landet auf dem Scheretmetjewo-Flughafen bei Moskau. Die russische Staatsanwaltschaft hat nach Meldungen mehrerer Agenturen gravierende Sicherheitsmängel bei der Fluggesellschaft Aeroflot und dem Moskauer Großflughafen Scheremetjewo festgestellt. Beanstandet wurde unter anderem die Sicherheitsüberprüfung von Passagieren und Gepäck, wie die Justiz am Dienstag (14.10.2008) mitteilte. Es werde nicht die gesamte Luftfracht ausreichend kontrolliert, zitierten die Agenturen Interfax und Itar-Tass aus dem Bericht. Bei Aeroflot seien unter anderem Crews zu lange im Einsatz. Foto: Marina Lystseva ITAR-TASS +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Аэрофлот" объявил о новых сокращениях рейсов в Европу 15.03.2020

Российская авиакомпания будет летать только в Берлин, и организует спецрейсы для возвращения россиян из стран ЕС. Lufthansa экстренно вернет в Германию отдыхающих немцев c Карибских и Канарских островов.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25 : Aircraft personnel of Russia's largest airline Aeroflot take part in a training at the training center at Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia on December 25, 2019. Aeroflot personnel practice in trainings such as first aid and evacuation process in emergency cases given at the center. The company trains its personnel in groups including pilots and cabin crew members. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Аэрофлот" сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию 11.03.2020

"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
** FILE ** In this Feb. 2, 2007 file photo an Aeroflot subsidiary Boeing-737-500 passenger jet, the same model as the one that crashed Sunday, Sept. 14, 2008, on the outskirts of Perm, is seen flying into Moscow's Sheremetyevo airport. The Boeing-737-500 passenger jet, which was operated by an Aeroflot subsidiary, traveling from Moscow to the Ural Mountain city of Perm crashed as it was preparing to land early Sunday, killing all 88 people aboard, officials said, citing engine failure as a possible cause. (ddp images/AP Photo/Michael Volchenkov, File)

В России четыре самолета совершили экстренную посадку 03.03.2020

В двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании. Еще две экстренные посадки были вызваны техническими причинами.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

"Аэрофлот" не следует рекомендациям Росавиации о полетах над Ираном 09.01.2020

На следующий день после авиакатастрофы близ Тегерана крупнейший российский авиаперевозчик продолжает совершать полеты через воздушное пространство Ирана.
Tracks are seen at the Gare de Lyon railway station in Paris as a strike by French SNCF railway workers and French transportation workers continue to protest against French government's pensions reform plans in France, December 6, 2019. REUTERS/Charles Platiau

"Аэрофлот" отменил рейс в Париж из-за забастовки во Франции 06.12.2019

Французские профсоюзы намерены обсудить план дальнейших действий в рамках национальной забастовки. Профобъединения угрожают правительству неделями протестов против пенсионной реформы, детали которой пока не известны.
05.05.2019, Russland, Moscow: Dieses von Michail Norenko auf Twitter zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt ein brennendes russisches Passagierflugzeug, das kurz nach dem Start Feuer gefangen hat und zu dem Flughafen Scheremetjewo zurückkehren musste. An Bord waren den Berichten zufolge 73 Menschen. (Bestmögliche Qualität) Foto: Mikhail Norenko/Mikhail Norenko Twitter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево 03.12.2019

Командира экипажа Дениса Евдокимова следствие считает виновным в гибели 41 человека. Второй пилот проходит по делу как потерпевший. "Аэрофлот" признан потерпевшей стороной, его ущерб оценили в 1,5 млрд рублей.
ARCHIV - Ein Airbus A-321 der russischen Aeroflot landet auf dem Scheretmetjewo-Flughafen bei Moskau. Die russische Staatsanwaltschaft hat nach Meldungen mehrerer Agenturen gravierende Sicherheitsmängel bei der Fluggesellschaft Aeroflot und dem Moskauer Großflughafen Scheremetjewo festgestellt. Beanstandet wurde unter anderem die Sicherheitsüberprüfung von Passagieren und Gepäck, wie die Justiz am Dienstag (14.10.2008) mitteilte. Es werde nicht die gesamte Luftfracht ausreichend kontrolliert, zitierten die Agenturen Interfax und Itar-Tass aus dem Bericht. Bei Aeroflot seien unter anderem Crews zu lange im Einsatz. Foto: Marina Lystseva ITAR-TASS +++(c) dpa - Bildfunk+++

Авиакомпании РФ потеряли более 3 млрд рублей из-за запрета летать в Грузию 20.11.2019

Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.
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