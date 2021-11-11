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Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.
Авиаперевозчики из РФ вновь могут летать в Германию, сообщил Минтранс ФРГ. Запрет был введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.
Запрет введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей, пояснили в министерстве транспорта Германии.
Представители авиаперевозчика "Аэрофлот" поясняют, что будут разрешены только два рейса в неделю - по маршруту Москва-Стамбул.
Родственники погибших при катастрофе в Шереметьево в 2019 году подали иск в парижский суд. Они требуют компенсации от "Аэрофлота" и семи иностранных фирм - производителей оборудования SSJ-100.
В США арестованы 8 фигурантов дела о контрабанде украденной электроники в РФ. Курьерами являлись авиапассажиры и сотрудники "Аэрофлота". Госдепартамент отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота".
Надежды гражданской авиации на восстановление воздушного сообщения не оправдались. Что предпринимают сейчас для спасения бизнеса Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair и "Аэрофлот"?
В ближайшие дни еще несколько рейсов запланированы для эвакуации граждан РФ из других стран. Минтранс объявил, что россиянам, которые хотя вернуться на родину, придется за это заплатить.
В берлинском аэропорту "Шенефельд" продолжается регистрация на рейсы "Аэрофлота" в Москву. Пассажиры нервничают и пытаются шутить.
Российская авиакомпания будет летать только в Берлин, и организует спецрейсы для возвращения россиян из стран ЕС. Lufthansa экстренно вернет в Германию отдыхающих немцев c Карибских и Канарских островов.
"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
В двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании. Еще две экстренные посадки были вызваны техническими причинами.
На следующий день после авиакатастрофы близ Тегерана крупнейший российский авиаперевозчик продолжает совершать полеты через воздушное пространство Ирана.
Французские профсоюзы намерены обсудить план дальнейших действий в рамках национальной забастовки. Профобъединения угрожают правительству неделями протестов против пенсионной реформы, детали которой пока не известны.
Командира экипажа Дениса Евдокимова следствие считает виновным в гибели 41 человека. Второй пилот проходит по делу как потерпевший. "Аэрофлот" признан потерпевшей стороной, его ущерб оценили в 1,5 млрд рублей.
Убыток одних только "Уральских авиалиний" превысил 1 млрд рублей, пишут "Ведомости". "Аэрофлот" и S7 оценивают потери в 700 млн, лоукостер "Победа" - в 400 млн рублей. Минтранс РФ считает сумму убытков завышенной.
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