 ″Аэрофлот″ объявил о новых сокращениях рейсов в Европу | Новости из Германии о России | DW | 15.03.2020

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Россия

"Аэрофлот" объявил о новых сокращениях рейсов в Европу

Российская авиакомпания будет летать только в Берлин, и организует спецрейсы для возвращения россиян из стран ЕС. Lufthansa экстренно вернет в Германию отдыхающих немцев c Карибских и Канарских островов.

Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

"Аэрофлот" объявил в воскресенье, 15 марта, о дополнительном сокращении рейсов из России в европейские страны из-за пандемии коронавируса. С понедельника, 16 марта, в Германию сохраняется только один регулярный рейс авиакомпании - из Москвы в Берлин. Полеты во Франкфурт и Мюнхен, которые еще были возможны после предыдущего объявления "Аэрофлота" о сокращении маршрутов, прекращены, так же как и все рейсы в Европу из Санкт-Петербурга.

В списке действующих маршрутов "Аэрофлота" только рейсы с вылетом из Москвы в Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Ригу, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Белград, Любляну, Хельсинки, Загреб, Тиват, Женеву, Стокгольм, Париж, Ларнаку.

Отменены полеты в Прагу, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, а также в города Узбекистана.

"Аэрофлот" организует спецрейсы для возвращения граждан РФ из стран Евросоюза. С 16 по 20 марта будет совершено несколько полетов из Праги, Франкфурта, Мюнхена, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса, Вены. Пассажиры отмененных полетов могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в Россию.

Lufthansa возвращает отдыхающих немцев с островов Карибского бассейна и Канар

Немецкая авиакомпания Lufthansa организует 15 специальных рейсов, чтобы вернуть в Германию около 3-4 тысяч человек в дополнение к двум регулярным рейсам из Доминиканской республики и Барбадоса. Широкофюзеляжные самолеты типа Boeing 747 и Airbus A340 заберут граждан Германии в Тенерифе, Пунта-Кане и Барбадосе и привезут во Франкфурт, Мюнхен, Гамбург и Берлин. Lufthansa ранее объявила об отмене более 7000 тысяч авиарейсов из-за резкого падения спроса на авиаперелеты в связи с эпидемией коронавируса. 

МИД Германии пытается организовать выезд немецких туристов из Марокко, правительство страны там решило прекратить все рейсы в Германию, Бельгию, Португалию и Нидерланды в связи с эпидемией коронавируса.

Норвежская SAS вынуждена массово сокращать работников

Авиакомпания SAS объявила о приостановке большинства своих рейсов с понедельника до тех пор, пока ситуация на рынке коммерческой авиации не восстановится. По словам исполнительного директора SAS Рикарда Густафсона, спрос на рейсы в Скандинавию практически отсутствует на фоне запретов на поездки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, некоторые рейсы будут сохраняться, чтобы граждане могли вернуться домой.

Приостановка полетов приведет к временному сокращению около 10 000 сотрудников или 90 процентов общей численности персонала авиакомпании.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Контекст

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