"Аэрофлот" объявил о новых сокращениях рейсов в Европу

"Аэрофлот" объявил в воскресенье, 15 марта, о дополнительном сокращении рейсов из России в европейские страны из-за пандемии коронавируса. С понедельника, 16 марта, в Германию сохраняется только один регулярный рейс авиакомпании - из Москвы в Берлин. Полеты во Франкфурт и Мюнхен, которые еще были возможны после предыдущего объявления "Аэрофлота" о сокращении маршрутов, прекращены, так же как и все рейсы в Европу из Санкт-Петербурга.
В списке действующих маршрутов "Аэрофлота" только рейсы с вылетом из Москвы в Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Ригу, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Белград, Любляну, Хельсинки, Загреб, Тиват, Женеву, Стокгольм, Париж, Ларнаку.
Отменены полеты в Прагу, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, а также в города Узбекистана.
"Аэрофлот" организует спецрейсы для возвращения граждан РФ из стран Евросоюза. С 16 по 20 марта будет совершено несколько полетов из Праги, Франкфурта, Мюнхена, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса, Вены. Пассажиры отмененных полетов могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в Россию.
Lufthansa возвращает отдыхающих немцев с островов Карибского бассейна и Канар
Немецкая авиакомпания Lufthansa организует 15 специальных рейсов, чтобы вернуть в Германию около 3-4 тысяч человек в дополнение к двум регулярным рейсам из Доминиканской республики и Барбадоса. Широкофюзеляжные самолеты типа Boeing 747 и Airbus A340 заберут граждан Германии в Тенерифе, Пунта-Кане и Барбадосе и привезут во Франкфурт, Мюнхен, Гамбург и Берлин. Lufthansa ранее объявила об отмене более 7000 тысяч авиарейсов из-за резкого падения спроса на авиаперелеты в связи с эпидемией коронавируса.
МИД Германии пытается организовать выезд немецких туристов из Марокко, правительство страны там решило прекратить все рейсы в Германию, Бельгию, Португалию и Нидерланды в связи с эпидемией коронавируса.
Норвежская SAS вынуждена массово сокращать работников
Авиакомпания SAS объявила о приостановке большинства своих рейсов с понедельника до тех пор, пока ситуация на рынке коммерческой авиации не восстановится. По словам исполнительного директора SAS Рикарда Густафсона, спрос на рейсы в Скандинавию практически отсутствует на фоне запретов на поездки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, некоторые рейсы будут сохраняться, чтобы граждане могли вернуться домой.
Приостановка полетов приведет к временному сокращению около 10 000 сотрудников или 90 процентов общей численности персонала авиакомпании.
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Автор: Елена Гункель