 Аэропорт Гонконга после двухдневного перерыва возобновил работу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2019

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Мир

Аэропорт Гонконга после двухдневного перерыва возобновил работу

Правительство в Пекине сравнило действия активистов протеста в Гонконге с терроризмом. Ранее гостелевидение КНР сообщало о военных учениях на границе с Гонконгом.

Пассажиры, ожидающие своего рейса в аэропорту Гонконга в августе 2019 года

Пассажиры, ожидающие своего рейса в аэропорту Гонконга в августе 2019 года

Аэропорт Гонконга, который был два дня парализован из-за антиправительственных протестов, утром в среду, 14 августа, снова возобновил работу, сообщает информационное агентство dpa. В результате того, что активисты накануне ночью блокировали залы прилета и вылета, в одном из крупнейших аэропортов юго-восточной Азии было отменено более 300 рейсов.

Целый ряд рейсов по-прежнему отображется на табло как отмененные, однако аэропорт уже обслужил несколько вылетов для пассажиров, не попавших на свои рейсы в понедельник и вторник.

В ходе протестов в аэропорту Гонконга арестованы пять человек

Суд Гонконга выдал эксплуатирующей аэропорт компании ордер на выдворение участников протеста, "мешающих нормальной работе аэропорта", в специально отведенные для них зоны. Тем не менее, около 50 активистов остались в терминале до утра, сообщает информагентство dpa со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.

По данным полиции Гонконга, в ходе протестов в аэропорту были арестованы пять человек. Им вменяется в вину хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка.

Контекст

Об истинной причине гонконгских студенческих протестов и о действительной степени независимости Гонконга от Пекина рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk бывший посол ФРГ в Китае Ханспетер Хелльбек. (01.10.2014)

Власти КНР намерены усилить влияние Центрального гостелеканала Китая CCTV на мировое медийное пространство. В этот пропагандистский проект Пекин, как сообщают гонконгские СМИ, планирует вложить 4,5 миллиарда евро. (19.02.2009)

Протесты в Гонконге из-за закона об экстрадиции властям КНР

Самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Их вызвало намерение правительства автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.  

Впоследствии участники демонстраций перешли к требованиям проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы правительства Гонконга Кэрри Лам. 

В выходные, 10 и 11 августа, тысячи активистов устроили сидячую забастовку в залах гонконгского аэропорта, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям, однако эта акция не привела к нарушениям в работе аэропорта. 

В понедельник начались столкновения активистов с полицией, после краткосрочной нормализации обстановки во вторник протестующие блокировали залы прилета и вылета с помощью тележек для багажа, выражая возмущение действиями полиции, применившей против них слезоточивый газ.

В Пекине сравнили демонстрантов в Гонконге с террористами

Военная техника КНР на границе с Гонконгом 6 августа 2019 года

Военная техника КНР на границе с Гонконгом 6 августа 2019 года

В то же время правительство в Пекине сравнило деятельность демонстрантов, блокировавших аэропорт Гонконга, с терроризмом. "Мы резко осуждаем эти террористические действия", - заявила в среду представитель канцелярии Госсовета КНР по делам специальных административных районов Гонконг и Макау, подразумевая действия активистов, совершивших нападение на двух мужчин на территории аэропорта Гонконга.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти Китая стягивают военную технику к границе с Гонконгом. Подобные картинки показало и государственное телевидение Китая, отмечая, однако, что речь идет о военных учениях.

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    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 01:49

Гонконг: лидеры протестов решили сдаться

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Ссылки в интернете

Репортаж гонконгской газеты South China Morning Post о беспорядках в аэропорту Гонконга

Репортаж гонконгской газеты South China Morning Post о беспорядках в аэропорту Гонконга

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