Аэропорт Ганновера на полдня приостановил работу из-за инцидента с автомобилем

Взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Ганновер-Лангенхаген были на несколько часов приостановлены после инцидента с выездом легкового автомобиля на площадку для обслуживания воздушных средств. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщила в Twitter полиция Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). После 20.00 по местному времени (22.00 мск) аэропорт возобновил полноценную работу.

Около 15.40 по местному времени (17.40 мск) автомобиль с польскими номерами протаранил ведущие на летное поле ворота и попал в зону предполетного обслуживания. Сотрудникам полиции удалось остановить транспортное средство и задержать водителя.

Пока неизвестно, носили ли его действия умышленный характер. Как рассказал DW представитель полиции в аэропорту, водитель не только попал на поле, но и доехал до взлетно-посадочной полосы, где некоторое время "следовал за приземлившимся самолетом". При этом собеседник DW не исключил, что мужчина находился под действием наркотиков, в связи с чем проводится анализ крови водителя.

Воздушное сообщение приостановлено

После инцидента воздушное сообщение было приостановлено. Вокруг отдельных участков терминала A установлены заграждения. Пассажирам, находящимся в зоне контроля, запрещено ее покидать. Пока неизвестно, когда возобновятся прием и отправление самолетов.

Перед рождественскими праздниками правоохранительные органы Германии усилили меры безопасности в связи с возможностью совершения терактов в воздушных гаванях Ганновера и Бремена.

По данным за 2016 год, аэропорт Ганновер-Лангенхаген занял в списке воздушных гаваней Германии шестое место по объему пассажиропотока. Он также является вторым в ФРГ по числу маршрутов в Восточную Европу.

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