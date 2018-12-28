 Аэропорт Ганновера на полдня приостановил работу из-за инцидента с автомобилем | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2018

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Германия

Аэропорт Ганновера на полдня приостановил работу из-за инцидента с автомобилем

Легковой автомобиль протаранил ведущие на летное поле ворота и выехал на площадку для обслуживания самолетов в аэропорту Ганновера, водитель задержан.

Аэропорт Ганновер-Лангенхаген

Аэропорт Ганновер-Лангенхаген

Взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Ганновер-Лангенхаген были на несколько часов приостановлены после инцидента с выездом легкового автомобиля на площадку для обслуживания воздушных средств. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщила в Twitter полиция Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). После 20.00 по местному времени (22.00 мск) аэропорт возобновил полноценную работу.

Контекст

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Около 15.40 по местному времени (17.40 мск) автомобиль с польскими номерами протаранил ведущие на летное поле ворота и попал в зону предполетного обслуживания. Сотрудникам полиции удалось остановить транспортное средство и задержать водителя.

Пока неизвестно, носили ли его действия умышленный характер. Как рассказал DW представитель полиции в аэропорту, водитель не только попал на поле, но и доехал до взлетно-посадочной полосы, где некоторое время "следовал за приземлившимся самолетом". При этом собеседник DW не исключил, что мужчина находился под действием наркотиков, в связи с чем проводится анализ крови водителя.

Воздушное сообщение приостановлено

После инцидента воздушное сообщение было приостановлено. Вокруг отдельных участков терминала A установлены заграждения. Пассажирам, находящимся в зоне контроля, запрещено ее покидать. Пока неизвестно, когда возобновятся прием и отправление самолетов. 

Перед рождественскими праздниками правоохранительные органы Германии усилили меры безопасности в связи с возможностью совершения терактов в воздушных гаванях Ганновера и Бремена.

По данным за 2016 год, аэропорт Ганновер-Лангенхаген занял в списке воздушных гаваней Германии шестое место по объему пассажиропотока. Он также является вторым в ФРГ по числу маршрутов в Восточную Европу.

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  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

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    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

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