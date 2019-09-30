 Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2019

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Мир

Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Спустя почти три месяца после президентских выборов в Афганистане объявлены их предварительные результаты. Действующего президента поддержали чуть более половины избирателей.

Президент Афганистана Ашраф Гани

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани

Согласно предварительным результатам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на президентских выборах, состоявшихся в конце сентября. Он получил 50,64 процента голосов избирателей, его ближайший соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла - 39,52 процента, сообщила в воскресенье, 22 декабря, председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.

На третьем месте - экс-премьер, бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85 процента. В течение трех дней участвовавшие в выборах кандидаты могут опротестовать предварительные итоги голосования. Когда будут объявлены окончательные результаты, пока не известно. Если результат Гани подтвердится, то второй тур не потребуется.

Премьер-министр Абдулла намерен оспорить итоги голосования

Глава правительства национального единства Абдулла Абдулла еще 30 сентября заявил о своей победе. "В последние два дня мы проверили результаты выборов по всем провинциям страны и пришли к выводу, что у нас большее количество голосов", - отметил он. Впоследствии Абдулла неоднократно заявлял о намерении опротестовать результаты голосования. В частности, в середине декабря он сообщил о 300 тысячах недействительных голосов.

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Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Всего в президентской гонке участвовали 18 кандидатов. Наблюдатели отмечали крайне низкую явку. Возможно, она была связана с тем, что талибы призывали население бойкотировать голосование, угрожая в противном случае совершить теракты. Во время предыдущих выборов оба главных кандидата, Гани и Абдулла, объявили о своей победе. При поддержке тогдашнего президента США Барака Обамы был найден компромисс: президентом стал Гани, а Абдулла - премьер-министром.

Первоначально результаты выборов планировалось озвучить 19 октября, однако глава НИК Нуристани  объявила о переносе сроков.

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