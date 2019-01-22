Ахтунг, в небе дрон! или Как немцы относятся к беспилотникам

Вам уже доводилось видеть дроны? Да, ответили в Германии около 40% участников опроса. Более того, примерно 10% даже довелось уже управлять беспилотниками. Эти летательные аппараты стремительно входят в нашу жизнь, все чаще используются для киносъемок, при спасении людей, в научных целях или просто как игрушка. Но, к сожалению, и все чаще создают угрозу для людей, особенно для авиапассажиров.

Число опасных сближений дронов с самолетами стремительно растет

В Великобритании меньше чем за месяц произошли два громких инцидента с дронами. В конце декабря их несколько раз видели в небе над аэропортом Гатвик, из-за чего пришлось приостановить отправку и прием сотен рейсов, в начале января из-за появления беспилотника временно был парализован крупнейший аэропорт страны Хитроу.

Демонстрация дрона, управляемого движениями руки, на ярмарке электроники IFA в Берлине

В Германии до столь масштабных сбоев дело еще не доходило, однако в 2018 году пилоты 158 раз докладывали о сближении с дронами в немецком воздушном пространстве, сообщил портал Statista со ссылкой на информацию, полученную им от Немецкой службы безопасности полетов (DFS). По сравнению с 2017 годом это означает рост почти на 80%, если же сравнить с 2015 годом, то число появлений беспилотников вблизи взлетающих или приземляющихся воздушных судов увеличилось более чем в 10 раз.

В 2018 году в Германии было продано порядка 1,3 миллиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Statista, ссылаясь на оценки экспертов. Подавляющее большинство (примерно 950 тысяч) составили полупрофессиональные беспилотники весом от 250 граммов до 2 килограммов, для управления которыми не требуется специальных навыков. Почти 300 тысяч - легкие игрушечные дроны, этот сегмент рынка растет особенно высокими темпами. Быстро увеличивалось в прошлом году и число тяжелых профессиональных аппаратов (вес свыше 2 килограммов), хотя абсолютные цифры здесь почти на порядок ниже: менее 40 тысяч за год.

БПЛА нравятся в основном мужчинам и молодежи

Так что спрос на БПЛА в Германии довольно большой. Но что думают об этой сравнительно новой технике и ее использовании в небе страны широкие слои населения? Этим вопросом задались эксперты Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR) в Кёльне и заказали социологическому институту Infas репрезентативный опрос. Речь шла только о гражданских дронах, тема военных беспилотников не затрагивалась. В телефонных интервью участвовали 832 респондента в возрасте от 14 до 94 лет.

Такой дрон с фотокамерой для исследования места преступления полиция Берлина использует с 2017 года

Выяснилось, что сам термин "дрон" известен практически всем, но вот отношение значительной части жителей Германии к БПЛА довольно скептическое, особенно среди женщин. 47% из них воспринимают эту технику "скорее отрицательно", 44% - "скорее положительно", остальные не определились. Куда больше беспилотники нравятся мужчинам: 63% дали им позитивную и 29% негативную оценку.

Отношение к дронам сильно зависит в Германии не только от пола, но и от возраста. Молодежь в большинстве своем легко приняла эту техническую новинку: в возрастной категории 14-24 года к ней "скорее положительно" относятся 75% респондентов. Но чем старше опрошенные, тем с большей настороженностью они взирают на появление беспилотников.

Самыми скептическими оказались люди в возрасте от 55 до 64 лет: здесь на 38% позитивных оценок пришлись 56% негативных. В то же время среди тех, кому 65 лет и больше, одобрительное отношение вновь преобладает, причем явно: здесь "скорее положительно" на дроны смотрят 54%. Уж не потому ли, что некоторым дедушкам и бабушкам довелось вдоволь наиграться с внуками в эту игрушку?

Наибольшее беспокойство вызывают преступные злоупотребления

Весьма показателен ответ на вопрос: "С чем у вас ассоциируются дроны?". Каждый третий респондент ответил, что для него беспилотники связаны с такими понятиями, как "слежка, шпионаж, надсмотр". На втором месте по частоте упоминаемости идут "киносъемки, воздушные съемки, топографические съемки, разведка", на третьем - "досуг, хобби", на четвертом - "доставка посылок, транспортировка, поставки", на пятом - "войска, оружие".

Там, где тренируется британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", дроны запрещены

Так что беспилотники настораживают немецкое общество прежде всего потому, что их можно использовать для разного рода вторжения в частную жизнь людей (или в деятельность фирм). Самую острую озабоченность респондентов вызывают возможные "злоупотребления в преступных целях" (отметили 89%) и "нарушения приватности" (84%).

К тому же абсолютное большинство опрошенных (примерно 75%) беспокоят такие аспекты, как возможный физический и материальный ущерб от падающих дронов, неясность с юридической и страховой ответственностью при таких авариях, а также угроза для безопасности воздушного транспорта. Как видим, немецкое общество осознает угрозу столкновения беспилотников с пассажирскими самолетами, но считает ее хоть и очень важной, но все же не основной причиной для беспокойства.

Беспилотники не должны летать ночью над жилыми домами

Опрошенные высказали целый ряд конкретных требований к эксплуатации БПЛА. Так, 87% считают важной государственную регистрацию пилотов и владельцев дронов, 80% выступают за то, чтобы на беспилотниках были номерные знаки, как на автомобилях, 73% поддерживают идею "электронных номерных знаков", иначе говоря, чтобы находящиеся в небе аппараты постоянно подавали идентификационные сигналы.

На немецком побережье Балтики дроны сбрасывают утопающим самонадувающиеся резиновые камеры

Одновременно большинство опрошенных выступает против использования БПЛА даже над небольшими населенными пунктами (от 5 до 20 тысяч жителей) и тем более в небе над жилыми районами средних и больших (свыше 100 тысяч жителей) городов. Большинство также считает, что летать беспилотники должны выше 20 метров (или выше 6-этажного дома). Практически все (93%) одобряют предоставление полиции и пожарным права осуществлять принудительную контролируемую посадку дронов-нарушителей.

Участников опроса DLR также спросили, согласны ли они на то, чтобы дроны пролетали над тем домом, в котором они сами живут. Наибольшее неприятие вызывают ночные полеты: в этом случае "нет" отвечают 70%. Против использования в дневное время выступают 60%.

Дроны - на благо людей!

В то же время две трети респондентов не возражают против пролетов БПЛА над собственным домом, даже на небольшой высоте, если они выполняют общественно-полезные задачи.

К таким задачам в глазах опрошенных относятся защита от стихийных бедствий, научные исследования, спасательные операции полиции, пожарных и других служб, контроль за транспортными потоками и энергосетями, доставка медицинских препаратов. Во всех этих случаях от 91% до 75% респондентов одобряют применение дронов. Две трети поддерживают их использование в сельском хозяйстве, 58% - для фото- и видеосъемки при подготовке новостей.

В то же время половине опрошенных не нравится использование дронов для развлечения, в качестве игрушки. Не пользуется поддержкой и идея доставлять с помощью дронов почтовые посылки, над чем в США уже работают некоторые компании: 58% респондентов высказались против. Еще более решительное неприятие (72%) вызывает фото- и видеосъемка с дронов в рекламных целях.

Таким образом, немцы при всем своем скептическом отношении к гражданским БПЛА видят и приветствуют разнообразные возможности их использования на благо людей, хотя и требуют законодательным путем упорядочить их применение. Но вот всевозможную коммерциализацию этой новой техники участники опроса DLR не одобряют.

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