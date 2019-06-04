 Африканский союз приостановил членство Судана на фоне протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2019

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Мир

Африканский союз приостановил членство Судана на фоне протестов

По данным медиков, в ходе протестов в Судане за несколько дней были убиты около 100 человек, еще около 500 пострадали. Оппозиция и военный совет прервали переговоры.

Протестующие в Хартуме строят баррикады на улицах, 5 июня 2019 года

Протестующие в Хартуме строят баррикады на улицах, 5 июня 2019 года

На фоне массовых протестов в Судане Африканский союз временно приостановил членство этой страны. О принятии этого решения, которое незамедлительно вступило в силу, сообщил один из органов организации, Совет по миру и безопасности, в своем микроблоге в Twitter в четверг, 6 июня.

Судан сможет возобновить участие в деятельности Африканского союза после того, как его жители сформируют переходное правительство, которое возглавят гражданские лица, указывает далее Совет, отмечая, что это "единственный способ выйти из сложившегося кризиса".

В ходе протестов в Судане погибли более 100 человек

По данным объединения суданских врачей, в ходе протестов с 3 по 5 июня в стране были убиты более 100 человек, при этом 40 трупов были обнаружены в реке Нил, а еще около 500 людей пострадали. Врачи указывают на то, что больницы в стране переполнены и не хватает медперсонала. Кроме того, во многих населенных пунктах плохо работают интернет и мобильная связь. Министерство здравоохранения Судана в свою очередь сообщает о 61 погибшем.

Контекст

Владимир Путин, возможно, "теряет" Судан, зато "приобретает" Ливию. Экспансия России в Африке стала одним из главных элементов политики Кремля, считает Константин Эггерт. (16.04.2019)

Бизнесмен Евгений Пригожин помогает Москве "распространять российское влияние" в ЦАР, Ливии, ДРК, Зимбабве и Мадагаскаре, утверждает Bloomberg. (20.11.2018)

Переговоры военных и оппозиции провалились

3 июня суданские военные, захватившие власть в апреле 2019 года, разогнали палаточный лагерь активистов в столице страны Хартуме. На следующий день провалились переговоры между оппозицией и военнослужащими. Оппозиционные активисты отказались от проведения новых выборов и от других предложений военных. Те, в свою очередь, заявили о выходе изо всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей, а также о проведении перевыборов в течение ближайших девяти месяцев.

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омар аль-Башира, правившего последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. После переворота на улицы вышли тысячи демонстрантов, которые разбили палаточный лагерь вблизи штаб-квартиры военного совета. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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