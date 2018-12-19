Афганистан: немецкая дипломатия сменяет американскую?

Немецкая дипломатия вышла из тени на авансцену в Афганистане. На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что спецпредставитель правительства ФРГ в Афганистане и Пакистане Маркус Потцель (Markus Potzel) встречался с рядом ведущих афганских политиков в Кабуле, а также в Катаре - с главой представительства "Талибана" в Дохе муллой Барадаром. Причем указывается, что это вторая встреча дипломата с переговорщиками от талибов с начала мая. До этого высокой переговорной активностью отличалась дипломатическая миссия США.

Наступление талибов и политический кризис в Кабуле

Проведенные Потцлем переговоры пришлись на сложный для Афганистана период. С одной стороны, "Талибан" фактически по всей стране развивает весеннее наступление на правительственные силы: эта военная операция носит название "Победа". С другой - в Кабуле резко обострился политический кризис. В преддверии не раз переносившихся президентских выборов (наконец назначена окончательная дата - 20 сентября 2019 года) группа влиятельных кандидатов на пост главы государства совместно выступила за прекращение полномочий президента Ашрафа Гани. Эти кандидаты призвали население начать кампанию гражданского неповиновения, чтобы побудить Гани, которые из-за переноса выборов задержался на своем посту дольше положенного, уйти сейчас или оставаться временным президентом до выборов, но снять с них свою кандидатуру.

Залмай Халилзад

По мнению многих афганских и зарубежных обозревателей, свою лепту в этот кризис власти внес спецпредставитель США Залмай Халилзад. С осени 2018 года он настойчиво пытался повлиять на внутреннюю политику в Афганистане: в частности, "продавливал" перенос выборов, а также вел интенсивные переговоры с "Талибаном" о заключении мирного соглашения.

Особенности американской дипломатии в Афганистане

"Халилзад, будучи спецпредставителем США, настаивал на соблюдении американских интересов и, как мне представляется, не всегда учитывал интересы афганских политических групп и афганского населения, - говорит немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Günter Knabe). - В Кабуле считают, что он действовал через голову афганского правительства, в том числе в переговорах с талибами. Ему не простили в Кабуле того, что он как будто сам с талибами решал судьбу страны, и это сильно повредило отношениям между правительствами Афганистана и США".

Расчет Халилзада на быстрый успех в переговорах с талибами потерпел фиаско, теперь его влияние на афганский политический процесс, в том числе на выборы президента, начинает неуклонно снижаться, уверен сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. "Халилзад, которого самого еще недавно видели возможным претендентом на пост главы временного правительства страны, превратился в "хромую утку". Его готовность идти на крупные уступки "Талибану" вызвала к нему сильное недоверие в афганских элитах, - объясняет российский эксперт. - А то, что его переговоры с движением неэффективны, уже очевидно. Они устойчиво буксуют на пункте о прямых переговорах талибов с правительством в Кабуле. И пункт о прекращении огня "Талибан" выполнить отказался, что и подтверждает операция "Победа".

Немецкая дипломатия в Афганистане набирает вес

Маркус Потцель

По словам Гюнтера Кнабе, в афганских условиях Халилзад оказался не очень ловким дипломатом. Афганская сторона не скрывает опасений по поводу того, что он видит себя фактическим "кукловодом" афганской политики и уже наметил себе определенный руководящий пост. Это, считает Кнабе, сильно отличает американский подход от немецкого.

Военные успехи "Талибана" в последние несколько лет заставили США, ФРГ и другие страны признать, что талибов следует считать политической силой и постараться вовлечь их в политический диалог, полагает эксперт. "Германии было непросто это понять и вступить в переговоры с представителями движения, которое раньше характеризовалось исключительно как экстремистское", - добавляет он.

За ведение переговоров с немецкой стороны отвечает спецпредставитель правительства ФРГ в Афганистане Маркус Потцель. Цель Берлина - провести такие переговоры, где за одним столом встретятся и талибы, и все противодействующие им афганские силы, включая правительство в Кабуле. "Задача Потцеля состоит в том, чтобы как можно аккуратнее привлечь наиболее широкий спектрафганских политиков к таким переговорам", - поясняет Гюнтер Кнабе.

По сведениям Андрея Серенко, афганские эксперты "позитивно оценивают деятельность Потцеля, отмечая деликатность, взвешенность, сбалансированность" его дипломатического стиля. "С явным интересом к фигуре германского спецпредставителя относятся и талибы. На сегодняшний день Потцель становится претендентом на роль "главного честного маклера" в переговорном треугольнике Запад - "Талибан" - Кабул", - полагает Серенко.

Новая Боннская конференция по Афганистану и "Талибан"

Боннская конференция 2001 года по Афганистану

Более того, по мнению Андрея Серенко, неудача переговоров Халилзада и талибов из представительства в Дохе снижает значение катарской переговорной площадки и, учитывая выход на первые роли немецкой дипломатии, побуждает готовить новую площадку для переговоров в ФРГ. "На мой взгляд, деятельность Потцеля нацелена на проведение третьей Боннской международной конференции по афганскому урегулированию. Но на этот раз уже с участием лидеров "Талибана", - рассуждает Серенко и добавляет, что состояться такая конференция могла бы в 2021 году - через двадцать лет после первой Боннской конференции и через десять после второй. "Такого мнения придерживаются и многие кабульские эксперты", - говорит собеседник DW.

Упоминание "нового Бонна" не случайно. О возможности проведения в бывшей столице Германии третьей конфененции по афганскому урегулированию, в которой бы приняли участие талибы, говорится в обнародованном в феврале документе министерства обороны и МИДа ФРГ.

"Идея новой Боннской конференции не нова и не раз обсуждалась", - констатирует Гюнтер Кнабе. Он напоминает, что на первой конференции в 2001 году было положено начало власти Хамида Карзая, но приглашены на нее были далеко не все. В частности, в той конференции не участвовали талибы, отчасти в связи с этим конфликт между ними и официальными афганскими властями так и не был разрешен. "Этот урок немецкая политика выучила", - отмечает Кнабе. Он не исключает, что идея проведения новой конфренции может встретить положительный отклик в Афганистане, и подчеркивает, что Маркус Потцель является спецпредставителем ФРГ как по Афганистану, так и по Пакистану, "что очень важно, поскольку без вовлечения Исламабада афганского конфликта не разрешить".

При этом Кнабе упоминает деталь, важную для понимания подхода немецкого дипломата к переговорам с талибами: "Когда в Германию в конце 2018 года приехали представители Высшего совета мира Афганистана, Потцель в одном из разговоров сказал, что теперь ход за "Талибаном": талибы должны ясно показать, что конкретно они готовы предложить для мира".

Однако Германия не единственная европейская страна, предпринимающая усилия по установлению мира в Афганистане, подчеркивает в интервью DW бывший директор политической миссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков. Но и талибы, и официальные власти в Афганистане понимают, что договоренность должна быть достигнута главным образом с США, уточняет эксперт. "Несмотря на скептицизм некоторых государств в отношении деятельности Халилзада, все игроки понимают, что решение в первую очередь за США. Более того, талибы говорят, что США должны вывести свои войска - а потом они могут снова прийти в Афганистан, но уже как друзья, и оказывать Афганистану экономическую и финансовую помощь", - добавил он.

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