 Ассанж из-за болезни не смог участвовать в слушаниях об экстрадиции в США | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2019

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Европа

Ассанж из-за болезни не смог участвовать в слушаниях об экстрадиции в США

Суд в Лондоне констатировал, что состояние здоровья основателя Wikileaks не позволяет ему участвовать в судебном заседании по видеосвязи. Следующее заседание по делу о его экстрадиции в США назначено на 12 июня.

Джулиан Ассанж

Основатель разоблачительного интернет-портала WikiLeaks Джулиан Ассанж слишком болен и потому в четверг, 30 мая, не смог участвовать в судебном заседании по делу о его экстрадиции в США по видеосвязи из больничного отделения лондонской тюрьмы, где он находится в настоящее время, сообщил адвокат Гарет Пейрс. "Ему действительно совсем не хорошо", - добавил он.

Контекст

Основатель Wikileaks арестован британской полицией 11 апреля. С 2012 года он жил в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США. DW о разоблачениях и заточении Джулиана Ассанжа. (11.04.2019)

Крупные нарушения часто обнаруживаются лишь благодаря информации инсайдеров. Но они нередко подвергаются преследованиям. Насколько защищены законом так называемые разоблачители? (27.04.2016)

Судья Эмма Арбутнот подтвердила факт плохого самочувствия Ассанжа. Следующее заседание суда по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США назначено на 12 июня.

Портал WikiLeaks выразил серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа, который был переведен в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш. По заявлению WikiLeaks, его здоровье в тюрьме ухудшилось, он сильно потерял в весе.

США добиваются экстрадиции Джулиана Ассанжа, который 11 апреля был выдворен из посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался на протяжении семи лет. Органы юстиции США уже объявили о намерении предъявить Ассанжу обвинения по 18 пунктам; все они связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Максимальный срок тюремного заключения по этим обвинениям составляет 175 лет.

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    Автор: Алоиз Бергер


Смотреть видео 01:08

Джулиан Ассанж считает себя жертвой политического заговора

Контекст

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