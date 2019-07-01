Аспирантура в Германии: что стоит знать о программах PhD

Из всех европейских стран, по данным Eurostat, Германия из года в год является лидиром по количеству защищенных кандидатских диссертаций. Какие возможности есть у студентов, которые хотят получить степень PhD, и c чего начать подготовку?

Самостоятельное исследование или работа в команде?

В Германии существует два формата программ PhD: традиционный, другими словами, индивидуальный, и структурированный. Традиционный формат аспирантуры подразумевает написание диссертации при поддержке научного руководителя. Несмотря на то, что студент регулярно консультируется с профессором, в основном он работает один. Это дает больше свободы, но в то же время требует жесткой дисциплины и высокой степени самостоятельности. Длительность такой программы зависит от того, трудоустроен ли студент и на каких условиях, а также от его личного темпа работы. Как правило, написание диссертации занимает от трех до пяти лет.

Структурированные программы (Graduiertenschule) имеют много общего с программами PhD (Doctor of Philosophy) в англоязычных странах. На протяжении всего периода обучения с группой студентов работают сразу несколько научных руководителей. Помимо выполнения исследовательской работы студенты посещают лекции и семинары, в том числе и междисциплинарные - например, по навыкам презентации. Длительность структурированной программы фиксирована: от трех до пяти лет, но благодаря постоянной поддержке руководителей часто студенты справляются с защитой быстрее, чем их коллеги, работающие самостоятельно. Несмотря на это, наиболее популярным остается традиционный путь: лишь около четверти PhD-студентов в Германии выбирают структурированные программы.

PhD-программа в университете

В Германии более 150 университетов предлагают PhD-позиции - у университетов на аспирантуру практически монополия. Кандидатские степени теперь присуждают и некоторые высшие школы (Fachhochschule), но опять-таки в сотрудничестве с университетами. Согласно результатам исследования Конференции ректоров вузов (HRK), в период с 2015 по 2017 годы количество выпускников высших школ, защитивших диссертации, выросло больше чем на 26 процентов по сравнению с 2012-2014 годами.

PhD-программы - это не только написание диссертации, но и практический опыт

В университете аспирант нередко получает позицию научного сотрудника с частичной занятостью. Несмотря на это, для успешного выполнения проекта многим приходится работать полный рабочий день. Написание диссертации при университете может подразумевать дополнительные преподавательские и административные обязанности, однако их объемы варьируются в зависимости от программы и вуза.

Один из популярных вариантов - работа в университете над проектом, финансируемым третьей стороной. Тогда участие в административной и преподавательской деятельности почти не требуется и научный сотрудник может сконцентрироваться на исследовании. В этом случае также вероятна совместная работа с другими исследовательскими институтами и компаниями.

Альтернатива университету

Написание диссертации не всегда подразумевает работу в университете. В Германии у студента есть два альтернативных пути: аспирантура при исследовательском учреждении или промышленном предприятии.

Четыре главных исследовательских организации в Германии - Общество Фраунгофера, Ассоциация Гельмгольца, Общество Макса Планка и Ассоциация Лейбница. Эти и другие внеуниверситетские центры предлагают хорошие условия для проведения исследования: стипендии или контракт на работу, а иногда аспирант может работать и получать стипендию одновременно.

PhD-студенты, которые решили работать на своим проектом при предприятии, также нуждаются в научном руководителе - профессоре из университета. Поиски лучше начать до того, как отправлять заявку, однако многие компании в течение долгого времени сотрудничают с учебными учреждениями и могут помочь студенту в выборе руководителя. Написание диссертации в сфере бизнеса часто подразумевает временный контракт на неполную ставку.

Диссертация: с чего начать?

В первую очередь будущий PhD-студент должен решить для себя, какая тема исследований ему интересна и знает ли он экспертов в своей области, с которыми бы ему хотелось поработать. Важно найти руководителя и институт, которые имеют непосредственное отношение к выбранной теме: так студент может рассчитывать на поддержку эксперта и необходимую техническую оснащенность лабораторий.

Начать поиск можно онлайн - как с места работы или программы для аспирантов, так и с научного руководителя. Кроме того, полезно навести справки в собственном университете: возможно кто-то из лекторов и других сотрудников имеет связи с зарубежными учебными заведениями или институтами.

Для подачи заявки на PhD-позицию студенту нужно представить свой проект на соискание ученой степени с четким и подробным описанием предмета исследования и планом осуществления поставленной задачи и предоставить информацию о полученном образовании и оценках. Тема магистерской работы имеет большое значение, ведь она демонстрирует область специализации. Претенденту скорее всего нужно будет подтвердить владение иностранным языком - необязательно немецким. Около 10 процентов иностранных студентов приезжают в Германию именно ради учебы в аспирантуре. Поэтомумногие структурированные программы ориентированы на иностранцев и преподаются на английском языке. Кроме того, в рабочих группах часто общаются по-английски.

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