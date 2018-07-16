Археологи нашли бесценную маску в древнем саркофаге

Ученые-египтологи из Университета Тюбингена и их египетские коллеги не поверили своим глазам, когда во время раскопок древнего погребального комплекса близ египетского городка Саккара обнаружили забальзамированную мумию, на лице которой лежала бесценная маска. По оценкам исследователей, маска изготовлена до 404 года до нашей эры, то есть ей почти 2500 лет.
Жрец царицы неба
Как показала первая экспертиза, проведенная в лаборатории Каирского египетского музея, маска почти полностью выполнена из серебра, а затем частично покрыта слоем золота. Ее вес составляет 267 граммов. Глаза сделаны из полудрагоценного камня черного цвета, а для их окаймления использованы карбонат кальция и вулканическое стекло обсидиан.
Египтологи называют находку сенсацией. Дело в том, что до наших дней сохранилось лишь совсем немного масок из благородных металлов, поскольку большинство захоронений египетских сановников были разграблены еще в древности. Это рассказал журналистам Рамадан Бадри Хуссейн, возглавляющий немецко-египетскую археологическую экспедицию.
Саккара расположена на западном берегу Нила, примерно в 20 километрах к югу от Каира. Ее название происходит от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Центр его культа - Мемфис, столица Древнего Египта. В Саккаре находится один из самых значимых древних некрополей. В общей сложности, здесь обнаружено около десятка могильных сооружений древнеегипетских сановников и фараонов, а также царских пирамид.
Саккарская маска была найдена в поврежденном и сильно загрязненном деревянном саркофаге. Судя по его декоративным элементам, помещенная в него мумия принадлежит жрецу, поклонявшемуся богине Мут. В Древнем Египте ее почитали как царицу неба, богиню-мать и покровительницу материнства.
Рельеф из древней гробницы Мерерука в Саккаре
На сегодняшний день известно о существовании лишь двух аналогичных древнеегипетских масок, в разное время обнаруженных археологами в античных усыпальницах, на мумиях умерших. Причем, в последний раз подобная находка сделана около восьми десятилетий назад - в 1939 году.
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Автор: Ольга Солонарь