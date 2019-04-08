 Архангельский суд признал незаконным запрет на ″антимусорный″ референдум | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2019

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Россия

Архангельский суд признал незаконным запрет на "антимусорный" референдум

Депутаты Архангельской области проголосовали против проведения референдума о ввозе в регион мусора из Москвы. Инициативная группа подала иск в суд, который отменил запрет.

Автомобиль на мусорном полигоне под Санкт-Петербургом

Автомобиль на мусорном полигоне под Санкт-Петербургом

Архангельский областной суд признал незаконным запрет на проведение референдума по вопросу ввоза в регион мусора из Москвы. Областная избирательная комиссия обязана зарегистрировать инициативную группу по проведению плебисцита, сообщили в пресс-службе суда в четверг, 25 апреля.

27 марта областное собрание депутатов проголосовало против референдума. Депутаты сочли, что вынесенный на плебисцит вопрос не соответствует областному и федеральному законодательству. Тогда инициативная группа подала иск в суд.

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Жители Архангельской области в 2018 году несколько месяцев выступали против строительства возле железнодорожной станции Шиес мусорного полигона, на который планировалось вывозить мусор из Москвы и других российских регионов. С 2013 года коммунальный мусор прекратили принимать 24 полигона из 39 подмосковных полигонов.

Протестующие требовали отставки губернатора Орлова

Акции протеста продолжились в 2019 году. Так, 7 апреля жители Архангельска провели несанкционированные шествие и митинг против возведения полигона, а также призвали российского президента снять с должности губернатора региона Игоря Орлова. По данным местных СМИ, в акции участвовали от 3000 до 5000 человек.

Полиция начала задерживать протестующих. По словам экоактивистов, более 20 участников акции получили штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Позднее суд признал "мусорные протесты" незаконными. Организаторы акции намерены обжаловать решение суда.

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    Автор: Елена Барышева


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