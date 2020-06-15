Арт на романтическом Рейне

Арт-паркур в немецком Бингене

Ядовитая экология

Томас Штимм из Австрии относится к числу художников, которые в 1970 годы обратились к фигуративной пластике несмотря на модный в то время абстракционизм. Его скульптуры, большие и яркие, призывают к бережному отношению к природе, даже к таким ядовитым травам, как болиголов, который в Древней Греции использовали как яд для приведения в действие смертных приговоров. От него якобы умер Сократ.

Автор: Элла Володина