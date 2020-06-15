Арт на романтическом Рейне

Гараж как культурное наследие, трехмерный кубизм, ядовитая экология, - все это можно увидеть на триеннале в Бингене. Корреспондент DW прошла арт-паркур на "Набережной культуры".
Хиппи, панки, готы, - сегодня представители этих течений не так часто встречаются на улице, как раньше. Что с ними стало, и почему веганы - это субкультура, а хипстеры - нет? (08.04.2016)
Американский художник болгарского происхождения Христо Явашев скончался в возрасте 84 лет. Мы публикуем подборку самых известных его инсталляций, одна из которых - завернутый Рейхстаг в Берлине. (01.06.2020)
Термальные источники Баден-Бадена известны и любимы. Что для нас означает купание вообще? Об этом рассказывает выставка в курортном городе. (22.05.2020)
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия. (24.11.2017)