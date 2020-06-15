 Арт на романтическом Рейне | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2020

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Культура и стиль жизни

Арт на романтическом Рейне

Гараж как культурное наследие, трехмерный кубизм, ядовитая экология, - все это можно увидеть на триеннале в Бингене. Корреспондент DW прошла арт-паркур на "Набережной культуры".

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Гараж как культурное наследие

    Важные культурные события привлекают к себе внимание широкой аудитории, что хорошо для города, где они проводятся, но плохо для людей, которым негде припарковаться. "Культурная набережная" в Бингене - пример такой культурно-урбанистической проблемы. Художница из Берлина Доротея Нольд (Dotothea Nold) предлагает элегантное решение - объединить гараж и искусство.

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Концептуальная ирония 

    На ироничный артефакт французского художника Пьера Грану вдохновили реальные таблички с названием улицы Марселя Дюшана в Париже, на которых прародитель дадаизма и концептуального искусства именуется почему-то "живописцем и графиком". Грану называет Дюшана "странствующим скульптором".

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Трехмерный кубизм

    Миниатюрная скульптура Себастина Гёгеля (Sebastian Gögel) из Лейпцига представляет собой классическое изображение матери и ребенка, но в духе тяготеющего к абстракции кубизма. На пленэре это объемное изображение меняет свою выразительность в результате беспрестанной игры погодных условий, света и тени. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Реальное и видимое 

    Композиция польской хуложницы Алисии Кваде показывает, насколько наше субъективное восприятие реальности зависит от ракурсов и перспективы. Как будет воспринимать конкретный человек композицию из каменных и деревянных стел, зависит не в последнюю очередь от физиологических особенностей смотрящего, таких как рост и даже вес. Мы смотрим на один объект, но что мы при этом видим?

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Деконструкция истории

    Для триеннале в Бингене художник из Галле Мориц Гётце (Moritz Götze) в буквальном смысле слова сверг с пьедестала "Германию", женскую фигуру, олицетворяющую победу немцев во Франко-прусской войне 1870-71 годов. Этот монумент стоит на вершине холма напротив того места, где расположилась его деконструированная копия. Монумент спорный, так как чевствует победу прусского милитаризма. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Поиски себя в других

    Доступная без глубоких искусствоведческих познаний работа польского художника Лукаса Глинковского предлагает взглянуть в зеркало массовой культуры и увидеть в нем себя в образе того или иного популярного персонажа. Дети любят ролевые игры, взрослые более или менее осознанно стараются походить на своих кумиров. Наше индивидуальное Я развивается от проекции на других. 

  • Арт-паркур в немецком Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Безопасность и свобода

    Инсталляция "Безопасная игровая площадка" берлинской художницы Шарли Штайн (Charlie Stein) была создана задолго до пандемии, но показывает одну из ключевых проблем: конфликт между требованиями к безопасности и правом на свободу. В какой мере надо ограничивать свободу ради безопасности? Качели, которые не могут качаться, горка, по которой нельзя скатиться, доводят ответ на этот вопрос до абсурда.

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Завоевание пространства

    Бейсбольная кепка - это хип-хоп, а в брейкдансе обычно только мальчики. Мужские молодежные субкультуры, например, брейкданс, охотно используют общественное пространство как сцену для своих выступлений. Скульптура "B-Girls, Go!" словенской художницы Марусы Сагадин призывает девушек смелее выходить из своих субкультурных андеграундов и тоже отвоевывать себе место в общественном пространстве. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Политический стейтмэнт

    Родом из Ирака, художница Хавин аль-Синди живет в Германии. Для триеннале скульптур в Бингене она построила традиционный восточный дом из глины, которую специально привезли из Ирака. В таком доме жила ее семья в Ираке. Скульптура как своего рода реконструкция воспоминаний и как политический стейтмент. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Ядовитая экология

    Томас Штимм из Австрии относится к числу художников, которые в 1970 годы обратились к фигуративной пластике несмотря на модный в то время абстракционизм. Его скульптуры, большие и яркие, призывают к бережному отношению к природе, даже к таким ядовитым травам, как болиголов, который в Древней Греции использовали как яд для приведения в действие смертных приговоров. От него якобы умер Сократ.

    Автор: Элла Володина


  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Гараж как культурное наследие

    Важные культурные события привлекают к себе внимание широкой аудитории, что хорошо для города, где они проводятся, но плохо для людей, которым негде припарковаться. "Культурная набережная" в Бингене - пример такой культурно-урбанистической проблемы. Художница из Берлина Доротея Нольд (Dotothea Nold) предлагает элегантное решение - объединить гараж и искусство.

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Концептуальная ирония 

    На ироничный артефакт французского художника Пьера Грану вдохновили реальные таблички с названием улицы Марселя Дюшана в Париже, на которых прародитель дадаизма и концептуального искусства именуется почему-то "живописцем и графиком". Грану называет Дюшана "странствующим скульптором".

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Трехмерный кубизм

    Миниатюрная скульптура Себастина Гёгеля (Sebastian Gögel) из Лейпцига представляет собой классическое изображение матери и ребенка, но в духе тяготеющего к абстракции кубизма. На пленэре это объемное изображение меняет свою выразительность в результате беспрестанной игры погодных условий, света и тени. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Реальное и видимое 

    Композиция польской хуложницы Алисии Кваде показывает, насколько наше субъективное восприятие реальности зависит от ракурсов и перспективы. Как будет воспринимать конкретный человек композицию из каменных и деревянных стел, зависит не в последнюю очередь от физиологических особенностей смотрящего, таких как рост и даже вес. Мы смотрим на один объект, но что мы при этом видим?

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Деконструкция истории

    Для триеннале в Бингене художник из Галле Мориц Гётце (Moritz Götze) в буквальном смысле слова сверг с пьедестала "Германию", женскую фигуру, олицетворяющую победу немцев во Франко-прусской войне 1870-71 годов. Этот монумент стоит на вершине холма напротив того места, где расположилась его деконструированная копия. Монумент спорный, так как чевствует победу прусского милитаризма. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Поиски себя в других

    Доступная без глубоких искусствоведческих познаний работа польского художника Лукаса Глинковского предлагает взглянуть в зеркало массовой культуры и увидеть в нем себя в образе того или иного популярного персонажа. Дети любят ролевые игры, взрослые более или менее осознанно стараются походить на своих кумиров. Наше индивидуальное Я развивается от проекции на других. 

  • Арт-паркур в немецком Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Безопасность и свобода

    Инсталляция "Безопасная игровая площадка" берлинской художницы Шарли Штайн (Charlie Stein) была создана задолго до пандемии, но показывает одну из ключевых проблем: конфликт между требованиями к безопасности и правом на свободу. В какой мере надо ограничивать свободу ради безопасности? Качели, которые не могут качаться, горка, по которой нельзя скатиться, доводят ответ на этот вопрос до абсурда.

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Завоевание пространства

    Бейсбольная кепка - это хип-хоп, а в брейкдансе обычно только мальчики. Мужские молодежные субкультуры, например, брейкданс, охотно используют общественное пространство как сцену для своих выступлений. Скульптура "B-Girls, Go!" словенской художницы Марусы Сагадин призывает девушек смелее выходить из своих субкультурных андеграундов и тоже отвоевывать себе место в общественном пространстве. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Политический стейтмэнт

    Родом из Ирака, художница Хавин аль-Синди живет в Германии. Для триеннале скульптур в Бингене она построила традиционный восточный дом из глины, которую специально привезли из Ирака. В таком доме жила ее семья в Ираке. Скульптура как своего рода реконструкция воспоминаний и как политический стейтмент. 

  • Триеннале скульптур в Бингене

    Арт-паркур в немецком Бингене

    Ядовитая экология

    Томас Штимм из Австрии относится к числу художников, которые в 1970 годы обратились к фигуративной пластике несмотря на модный в то время абстракционизм. Его скульптуры, большие и яркие, призывают к бережному отношению к природе, даже к таким ядовитым травам, как болиголов, который в Древней Греции использовали как яд для приведения в действие смертных приговоров. От него якобы умер Сократ.

    Автор: Элла Володина


   

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