Международный фестиваль авторского документального кино, представляющий самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений.
Артдокфест - международный фестиваль авторского документального кино, учрежден в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино Лавровая ветвь АНО "Премия ЛАВР". Проводится ежегодно в Москве в первую декаду декабря. С 2014 года проходит также в Санкт-Петербурге и столице Латвии Риге (в рамках международного фестиваля Riga IFF).
Массовая вакцинация в странах ЕС по-прежнему идет крайне медленно. Причина в острой нехватке вакцин, хотя уже сейчас можно использовать четыре препарата. Допуск на рынок ЕС хочет получить российский "Спутник V". Часть немецких политиков эти планы приветствовала. Но вокруг этой темы разгорелись ожесточенные споры о том, нужна ли ЕC эта вакцина и насколько она действительно безопасна.