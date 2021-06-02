Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Артдокфест

Международный фестиваль авторского документального кино, представляющий самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений.

Артдокфест - международный фестиваль авторского документального кино, учрежден в 2007 году дирекцией Национальной премии в области неигрового кино Лавровая ветвь АНО "Премия ЛАВР". Проводится ежегодно в Москве в первую декаду декабря. С 2014 года проходит также в Санкт-Петербурге и столице Латвии Риге (в рамках международного фестиваля Riga IFF).

2987463 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik

Виталий Манский: Навальный - революционер, занимающийся пропагандой 02.06.2021

В интервью DW режиссер документального кино и президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский рассказал, почему считает Навального пропагандистом и что отличает Россию от Северной Кореи.
2987461 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik |

Лучшим фильмом "Артдокфеста" стала картина о бежавшем из Чечни гее 04.05.2021

Картину "Тихий голос" режиссера под псевдонимом Река Валерик не смогли показать на "Артдокфесте" из-за давления на устроителей смотра. Тем не менее лента удостоилась высшей награды.

Russland Filmfestival Artdokfest in Moskau - Vitali Manski. Foto: Sergey Satanovsky/DW April 2020

"Артдокфест" состоялся, несмотря на усиленное давление властей 10.04.2021

В России с чередой скандалов прошел "Артдокфест". На фестивале документального кино показали и фильмы производства Deutsche Welle.

Спутник V: хотят ли немцы прививаться российской вакциной? DW Новости (09.04.2021) 09.04.2021

Массовая вакцинация в странах ЕС по-прежнему идет крайне медленно. Причина в острой нехватке вакцин, хотя уже сейчас можно использовать четыре препарата. Допуск на рынок ЕС хочет получить российский "Спутник V". Часть немецких политиков эти планы приветствовала. Но вокруг этой темы разгорелись ожесточенные споры о том, нужна ли ЕC эта вакцина и насколько она действительно безопасна.
2987461 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik |

На режиссера Виталия Манского напали активисты SERB 09.04.2021

Несколько провокаторов из движения SERB накинули на шею режиссера Манского некую ткань в то время, как он давал интервью у кинотеатра "Октябрь" в Москве.

2987461 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik |

Комментарий: В атаках на культуру в РФ за мракобесами прячутся политики 09.04.2021

Фанатики громят выставки, срывают кинопоказы и преследуют писателей, потому что власть РФ делится с ними монополией на насилие, в частности, в сфере культуры, считает Татьяна Фельгенгауэр.
2987461 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik |

Фильм про гея из Чечни не покажут на фестивале "Артдокфест" 05.04.2021

От показа фильма "Тихий голос" организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" были вынуждены отказаться "под давлением обстоятельств", указал режиссер Виталий Манский.
Die russische Sendung Zapovednik. Foto: DW

"Артдокфест" против цензуры: на экране "Заповедник" от DW 12.12.2019

Крупнейший документальный кинофестиваль в России пытается противостоять государственному контролю, показывая сделанный по заказу DW сатирический мультфильм "Заповедник".
http://www.artdocfest.ru/artdokset/index.html

В Москве сорван показ фильма о Донбассе в рамках "Артдокфеста" 10.12.2017

Активисты радикального движения SERB сорвали показ фильма "Полет пули" о Донбассе. Их обвиняют в неповиновении полиции. Лента должна была демонстрироваться в рамках фестиваля "Артдокфест".
Pressefoto von der deutsch-russischen Filmregisseurin Katja Fedulova ins System stellen? Copyright: Presse/ Artdokfest

Кинорежиссер Катя Федулова о женщинах, которые не могут договориться 09.12.2017

Российские женщины в этом фильме "Артдокфеста" - очень разные. Одна борется против абортов, другая - против внешних врагов, третья - против нарушений прав человека. Что же их связывает?
Nemtsova Interview mit Regisseur Vitaly Mannskiy Schlagwörter: Zhanna Nemtsova, Vitaliy Mannskiy, Rußland, Lettland, Film, Nemtsova.Interview Drehort: Riga, Lettland, Oktober

Виталий Манский: Настоящее кино побеждает пропаганду 25.10.2017

Режиссер-документалист Виталий Манский рассказал Жанне Немцовой, почему государство финансирует пропагандистские фильмы, и почему он будет голосовать за Алексея Навального.
ARCHIV 2013 ++++ Russian performance artist Peter Pavlensky | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Павленский скрытой камерой: что покажут зрителю 16.03.2017

16 марта в Германии вышел в прокат документальный фильм о скандальном художнике. Корреспондент DW посмотрела картину до премьеры.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 26, 2014. Ukrainian film director Oleg Sentsov, detained in Crimea on charges of terrorism, seen in a cage during a hearing into the investigator's request to extend his arrest at Moscow's Lefortovo District Court. Mikhail Pochuyev/TASS

Итоги-2016: мужество Сокурова, сила Манского и откровенность Райкина 27.12.2016

Специально для DW кинокритик Антон Долин, публицист Александр Архангельский и театральный критик Марина Дмитревская подводят итоги уходящего года в культурной жизни России.
2016 Film über die Ukraine, Artdokfest (Moskau)

Как войну на Украине снимает документальное кино 07.12.2016

С 1 по 9 декабря в Москве проходит "Артдокфест". DW побывала на показах фильмов о войне и мире. Центральная тема - события на Украине.
***Bild nur mit der abgeklärten Berichterstattung verwenden*** Natalja Gorbanevskaja: Ich bin keine Heldin von Kirill und Ksenja Sakharnow

Автор фильма о Горбаневской: В ее судьбе слово и дело неразделимы 05.12.2016

Один из режиссеров фильма "Наталья Горбаневская: "Я не героиня" рассказала о том, почему было важно снять этот фильм. Какие кадры вошли в него, кто финансировал картину, - в интервью DW.
Antikorruptions-Films der russischen Oppositionellen Chaika Navalny, Film, Staatsanwaltschaft, Russland, Korruption, Screenshot

"Чайка" Навального стала одним из победителей "Артдокфеста" 16.12.2015

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Чайка" стал победителем конкурсной программы "Артдоксеть" в рамках международного фестиваля документального кино "Артдокфест".
Показать еще