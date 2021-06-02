Артдокфест

Спутник V: хотят ли немцы прививаться российской вакциной? DW Новости (09.04.2021)

Массовая вакцинация в странах ЕС по-прежнему идет крайне медленно. Причина в острой нехватке вакцин, хотя уже сейчас можно использовать четыре препарата. Допуск на рынок ЕС хочет получить российский "Спутник V". Часть немецких политиков эти планы приветствовала. Но вокруг этой темы разгорелись ожесточенные споры о том, нужна ли ЕC эта вакцина и насколько она действительно безопасна.