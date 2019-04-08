 Армия США обвинила ЧВК Вагнера в закладке мин вокруг Триполи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2020

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Мир

Армия США обвинила ЧВК Вагнера в закладке мин вокруг Триполи

Группа Вагнера демонстрирует пренебрежение к безопасности ливийцев, заявило американское военное командование Africom. США назвали закладку мин вокруг Триполи новым нарушением эмбарго ООН на поставку оружия Ливии.

Минное поле

Армия США обвинила российскую группу наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера в закладке большого количества противопехотных мин в окрестностях столицы Ливии Триполи. "Изученные фотографические материалы" показывают, что бойцы ЧВК Вагнера заложили "замаскированные бомбы и минные поля" вокруг предместий Триполи до расположенного к востоку приморского города Сирт, заявило американское военное командование для Африки (Africom) в среду, 15 июля.

В заявлении указывается, что эти действия являются очередным нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии и угрожают жизням безвинных гражданских лиц. "Поддерживаемая российским государством группа Вагнера демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственная тактика группы Вагнера продлевает конфликт и является причиной ненужных страданий и гибели безвинных мирных жителей. Россия в силах остановить это, но не имеет такого желания", - заявил генерал-майор Africom Брэдфорд Джеринг.

Вмешательство в ливийский конфликт

США уже неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в гражданскую войну в Ливии с помощью ЧВК Вагнера. В мае Africom сообщил об отправке российских боевых самолетов для поддержки мятежного ливийского генерала Халифа Хафтара, который сражается против международно признанного правительства Ливии в Триполи.

Эксперты ООН в мае подтвердили сообщения об участии бойцов Вагнера в боях в Ливии. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к действиям ЧВК Вагнера, которую считают близкой к окружению президента России Владимира Путина.

Войска Хафтара уже более года ведут наступление на Триполи. Помимо России, в ливийском конфликте замешаны и другие иностранные государства: правительство в Триполи поддерживают Катар и Турция, а Хафтара - Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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    Автор: Андрей Гурков


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