 Армения требует прояснить статус Карабаха | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2020

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Европа

Армения требует прояснить статус Карабаха

Необходимо как можно скорее возобновить переговоры о будущем статусе Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ, считает президент Армении Армен Саркисян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе, 10 ноября 2020 года

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе, 10 ноября 2020 года

Президент Армении Армен Саркисян в связи с прибытием российских миротворцев в Нагорный Карабах призвал к скорейшему возобновлению международных переговоров о будущем статусе этого региона. Мандат на переговоры о статусе Карабаха имеется у Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил Саркисян в Ереване в пятницу, 13 ноября, на встрече с представителями сфер культуры, спорта и общественных организаций. В Минскую группу ОБСЕ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются РФ, Франция и США.

Армен Саркисян подчеркнул, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, заключенное между Арменией, Азербайджаном и Россией, не определяет статус Карабаха. Договоренности предполагают, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях, на линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы, а транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Ереваном и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Конфликт между Арменией, Азербайджаном и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Ереван, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Между тем Баку не считает Нагорный Карабах стороной конфликта и отказывается вести с ним переговоры.

Смотрите также:

  • Воронка от взрыва ракеты в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

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    Целые кварталы лежат в руинах

    Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в преднамеренном нападении на гражданские объекты - такие, как знаменитый Собор Святого Христа Всеспасителя, возведенный в городе Шуше в XIX веке. В начале октября храм был разрушен бомбардировками. Ереван возложил ответственность за произошедшее на Баку. В свою очередь, Азербайджан заявил, что не ведет огонь "по историческим и культурным сооружениям".

  • Жительница азербайджанского города Гянджи Рагиба Гулиева показывает развалены своего дома, уничтоженного во время ракетного обстрела 17 октября 2020 года.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Разрушенные дома

    Рагиба Гулиева на развалинах своей прежней жизни. Ее дом был уничтожен во время ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана Гянджи 17 октября 2020 года. В результате этого налета погибло несколько мирных жителей. Азербайджан винит в нападении армянскую сторону.

  • Прощание с 13-летним азербайджанским мальчиком, погибшим в результате бомбардировки города Гянджи в октябре 2020 года.

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Погибшие дети

    Одна из жертв бомбардировки Гянджи - внук Рагибы Гулиевой Артур. Ему было 13 лет. Школьные учителя и одноклассники прощаются с мальчиком во время отпевания в церкви. По официальным данным, со дня возобновления боевых действий общее число жертв среди мирного населения Азербайджана и Армении составляет уже как минимум 130 человек.

  • Запись добровольцев в армию под Степанакертом

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Добровольцы стремятся на фронт

    С начала боев в конце сентября 2020 года в НКР погибло около 1200 солдат, сообщают в самопровозглашенной республике. Азербайджан пока скрывает данные о своих потерях. По словам президента России Владимира Путина, число погибших с обеих сторон с начала эскалации конфликта достигло 5000 человек. Несмотря на это, многие мужчины хотят отправиться на фронт добровольцами, как здесь, в Степанакерте.

  • Портрет военного, погибшего в ходе боев за Нагорный Карабах, в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже несколько десятилетий. Согласно международному праву, этот регион относится к Азербайджану, однако де-факто находится под контролем армянских сепаратистов. С 1994 года здесь поддерживалось хрупкое перемирие. На фото изображен портрет одного из павших в ходе карабахского конфликта, размещенный в школе азербайджанского города Барда.

  • Флаги Азербайджана и Турции рядом на стенде, размещенном в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Внешнее вмешательство

    В авторитарном Азербайджане господствуют пропаганда и военная риторика. Поддержку в виде поставок оружия и выражения солидарности правительство в Баку получает от "братского государства" - Турции. В свою очередь, Россия считается покровителем армянского правительства в Ереване. Наблюдатели опасаются, что Турция и Россия могут попытаться активно вмешаться в конфликт.

  • Пожилой мужчина в подвале в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Спасение в подвалах

    По данным местных властей, в Нагорном Карабахе десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. По некоторым подсчетам, число таких беженцев может доходить до половины населения региона, то есть 75 000 человек. Некоторые местные жители пережидают бомбардировки в бункерах и подвалах, как пожилой мужчина на этом фото.

  • Обитатели бункера в Степанакерте

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Бомбы и коронавирус

    Жизнь в бункере для многих обитателей Степанакерта превратилась в обыденность. Там тесно и мало свежего воздуха. Бункеры защищают людей от бомбардировок, но служат прекрасным местом для распространения коронавируса, предупреждают врачи. При этом точное число заражений остается неизвестным. Сообщается, что большинство людей, оставшихся в городе, были инфицированы SARS-CoV-2.

  • Три девочки с их школьными тетрадями во временном убежище

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Временное убежище вместо школьных классов

    Многим жителям Азербайджана также пришлось спасаться от войны. Некоторые жители города Тертер, расположенного прямо у линии фронта, нашли пристанище в соседнем городе Барда, который находится примерно в 20 км от Нагорного Карабаха. Многие школы там с конца сентября используются в качестве временных убежищ. Однако о том, что их обитатели находятся в безопасности, говорить не приходится.

  • Разрушенные здания и сгоревший автомобиль на улице в азербайджанском городе Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Линия фронта становится все ближе

    Во время бомбардировки азербайджанского города Барда было разрушено несколько зданий. Некоторые автомобили сгорели дотла. Власти Азербайджана сообщили тогда о 21 погибшем и десятках раненых. В свою очередь, правительство Армении заявило, что не причастно к налету. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "воздаяние на поле боя" и "месть".

  • Разрушения в городе Шуше

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Тщетная надежда на мир

    Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


Смотреть видео 14:34

Пашинян под ударом, Алиев и Эрдоган ликуют: что будет дальше с Карабахом?

Контекст

"Армения на коленях": турецкие СМИ о соглашении по Карабаху

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе Турция в 2020 году открыто поддерживала Азербайджан. Новость о достижении договоренности между Ереваном и Баку вызвала ликование в турецких СМИ.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Судьба Карабаха: в Армении протесты, в Азербайджане и Турции рассказывают о победе  

Соглашение по Карабаху: беспорядки в Ереване и о чем говорил Пашинян  

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