Арктика: борьба за ресурсы и влияние

В Санкт-Петербурге во вторник, 9 апреля, открылся пятый Международный арктический форум "Арктика - территория диалога", который проходит в России с 2010 года. На форуме будут обсуждаться "вопросы развития арктических территорий, экологическая безопасность, транспортное обеспечение, защита интересов коренных народов Севера, а также другие аспекты устойчивого роста в Арктическом регионе", сообщили в пресс-службе Кремля. Также было объявлено, что форум посетят лидеры Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Интерес к Арктике резко вырос в последнее время, когда стало известно, что вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства и разработки природных ресурсов. Чем Арктика так привлекает государства, и как идет борьба за регион - у DW.

Территориальные притязания на Арктику

Арктика - это северная полярная область Земли площадью около 21 млн квадратных километров, включающая окраины материков Евразия и Северная Америка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. В настоящее время приарктическими государствами считаются Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, на этот статус претендуют также Исландия, Швеция и Финляндия, хотя они и не имеют с Арктикой океанических границ.

Международный договор, который бы полностью регулировал деятельность в Арктике, в настоящее время отсутствует - она регулируется национальными законодательствами приарктических государств, рядом двусторонних соглашений и частично международными соглашениями, которые, однако, не затрагивают правового статуса Арктики.

Борьба за нее началась еще в 20 веке, когда приарктические государства начали заявлять свои права на арктические территории до Северного полюса. Таким образом, к середине 1920-х годов Арктика была фактически поделена между США, СССР, Норвегией, Канадой и Данией по секторальному принципу - точка северного полюса являлась границей заинтересованных государств.

Но после принятия Конвенции ООН по морскому праву в 1982 году ситуация изменилась. В соответствии с Конвенцией приарктические государства обладают исключительным правом на разработку недр в пределах принадлежащей им исключительной экономической зоны и континентального шельфа - несмотря на то, что эти районы Арктики не входят в состав их государственных границ. Вместе с тем заинтересованные государства больше не могут претендовать на суверенитет над внешельфововой зоной - она должна быть международной, т.е. открытым морем, в котором согласно международному праву все государства мира имеют право на свободное судоходство, свободу рыболовства и научных исследований.

В данный момент активные приграничные споры между приарктическими государствами в Арктике не ведутся, хотя и есть некоторые разногласия. В 1990 году СССР и США подписали соглашение о границе в Беринговом море, а в 2010 году Россия и Норвегия урегулировали длившийся сорок лет спор о морских границах в Баренцевом море, поровну поделив зону, на которую претендовали оба государства. Между тем спорным остается небольшой остров Ганса, расположенный между Канадой и Гренладией (Дания), граница между США и Канадой в море Бофорта, а также граница в Гренландском море. Тем не менее, по мнению директора Арктического центра университета Лапландии (Финляндия) Тимо Коивурова, эти разногласия не являются большой проблемой, просто потому, что эти территории не богаты ресурсами и между государствами довольно хорошие отношения.

Однако нельзя сказать, что новое деление Арктики однозначно принимается всеми приарктическими государствами. США, например, так и не присоединились к Конвенции ООН по морскому праву. А в 2007 году на Северном полюсе, на дне Северного Ледовитого океана, был установлен памятный знак в виде флага РФ - такие знаки в прошлом воспринимались как акт присвоения территории. Поэтому данный шаг российских властей был весьма неоднозначно воспринят приарктическими государствами.

Борьба за арктический шельф

Арктический регион может стать источником международной напряженности в связи с конкуренцией за доступ к его ресурсам. По данным Геологической службы США, подо льдами Арктики залегает около 22% мировых неразведанных ресурсов углеводородов. При этом 84% ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% - на сухопутной территории арктических государств в пределах Северного полярного круга.

Статья 76 Конвенции ООН по морскому праву автоматически устанавливает границы шельфа в 200 морских миль, однако предоставляет государству право претендовать на шельф, простирающийся за эту границу. На расширение пределов своих континентальных шельфов претендуют Дания, Канада и Россия.

Флаг РФ на дне Северного Ледовитого Океана

В 2015 году Россия во второй раз подала заявку в ООН с просьбой расширить границы своего континентального шельфа в Арктике. В первый раз ООН отвергла заявку, сославшись на недостаток доказательств, что территории, на которые претендует Россия в действительности являются продолжением ее континентального шельфа.

3 апреля 2019 года подкомиссия ООН предварительно признала (окончательно решение будет озвучено летом) геологическую принадлежность части территорий Арктики российскому континентальному шельфу - теперь площадь шельфа может увеличиться на 1,2 млн км (для сравнения - примерно такую площадь занимают вместе взятые Франция, Германия и Польша).

Также Россия, Дания и Канада спорят в ООН о принадлежности хребта Ломоносова - каждое государство считает его продолжением своего континентального шельфа. По мнению эксперта Центра исследований кризисных ситуаций Льва Королькова, государства начали предъявлять свои претензии на хребет, так как стало известно, что он особенно богат углеводородами. Эксперт полагает, что ситуация будет разрешена в пользу России, ведь недавние научные исследования, проведенные российскими учеными, подтвердили, что хребет Ломоносова является продолжение российского континентального шельфа.

Таяние ледников открывает доступ к региону

Тимо Коивурова отмечает, что изменение климата в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру: "Приаркические государства в первую очередь видят в этом коммерческие возможности, ведь территория Арктики богата углеводородами, и теперь добыча ресурсов может стать экономически более целесообразной".

Однако эксперт Арктического института (США) Мальте Хамперт полагает, что Арктика имеет большее значение для России, нежели для других приарктических государств: "Около 30% ВВП России производится в Арктике, в то время как в Арктике за пределами России добыча нефти и газа на данный момент практически отсутствует".

Варианты прохода судов в Северном Ледовитом океане

Эксперт Центра исследования кризисных ситуаций Лев Корольков напоминает, что "Россия, по сути, арктическая держава - 20 процентов территории лежит за полярным кругом". Также, по мнению эксперта, "в настоящее время Россия лидирует среди других приарктических государств по освоению Арктики как в ресурсном плане, так и в инфраструктурном - в России самый большой ледокольный флот в мире. Более того, Северный морской путь полностью проходит через контролируемую Россией часть Арктики".

"С таянием морского льда и "открытием" нового океана, очевидно, возникнут планы по использованию новых, более коротких маршрутов через Арктику", прогнозирует эксперт Коивурова. И речь идет не только о Северном морском пути, проходящем через северные моря России. По оценкам эксперта, к 2040 году в Северном Ледовитом океане могут появиться маршруты непосредственно через Северный полюс в летнее время. Эксперты также отмечают, что в Арктика является перспективным регионом в туристическом и научно-исследовательском плане.

Арктика - холодная война 3.0?

Но кроме ресурсов и судоходства Арктика имеет важное стратегическое значение. Тимо Коивурова отмечает, что "Арктика была сильно милитаризирована во время холодной войны, поскольку США и Советский союз находились там ближе всего друг к другу. И теперь, очевидно, военно-стратегические интересы по-прежнему будут играть важную роль".

Российский ледокол в Карском море

В последнее время наращивается свое военное присутствие в регионе. Маневры российских военных кораблей и самолетов в Арктике в октябре 2018 во время военных учений Нидерландов и Великобритании нидерландский генерал Джефф Макмутри назвал "холодной войной 3.0" - по его мнению, Москва делает ставку на комбинацию военной мощи и технологий, чтобы вести подрывную деятельность против правительств стран Запада.

"США стремятся расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем", - заявил в январе 2019 года министр ВМС США Ричард Спенсер. Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать эксплуатацию ракетных крейсеров в экстремальных условиях.

Вместе с тем, в отличие от Антарктики, демилитаризировать Арктику не получится: присутствие военных в регионе - это вынужденная необходимость. Мальте Хамперт констатирует, что в будущем, когда навигация по Арктике будет упрощена, "военные будут нужны для обеспечения безопасности судоходства в Северном Ледовитом океане".

Международный интерес

Не только приарктические государства стремятся получить выгоду от изменения климата в Арктике. Мальте Хамперт указывает, что "Китай сейчас проявляет особый интерес к навигации в Арктике". Так, КНР занимается строительством ледоколов, а в 2012 году ледокол "Снежный дракон" был первым китайским кораблем, который прошел через арктические воды в Европу.

Возможное открытие региона для судоходства и добычи ресурсов активизировали международное сотрудничество по вопросам Арктики. Сейчас главной дискуссионной платформой является созданный в 1996 году Арктический совет - межправительственная организация, главными задачами которой являются обеспечение безопасности в регионе, решение проблем окружающей среды, а также защита прав коренных народов.

В работе Совета наряду с главными восемью игроками в регионе участвуют также страны-наблюдатели, среди которых Китай, Япония и государства-члены Евросоюза. В рамках Арктического совета были подписаны соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, а также соглашение о борьбе с загрязнением нефтью.

Эксперт по Арктике Тимо Коивурова считает, что приарктические государства должны сами привлекать другие страны для сотрудничества в регионе. Отличный пример сотрудничества - соглашение о рыболовстве, ведь согласно международному праву все государства мира имеют право на свободную ловлю ресурсов в открытом море. Более того, все страны пользуются навигационными правами в открытом море, а значит, приарктические государства должны будут гарантировать право на мирный проход через их территориальное море, а также транзитный проход через проливы. Все это свидетельствует о том, что приарктические государства в будущем больше не смогут единолично "править" в регионе, заключил Коивурова.

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