Аркадий Бабченко

Известный российский журналист, вынужденный покинуть Москву и живущий в Украине.

Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Юрист по образованию. Участник обеих чеченских войн. Один из основоположников современной российской военной прозы. Придерживается оппозиционных по отношению к российской власти взглядов. В феврале 2017 года Бабченко в связи с угрозами решил временно покинуть Россию, перебрался сначала в Прагу, затем в Израиль и потом в Украину. 29 мая СБУ инсценировала убийство Бабченко с целью задержать заказчика реально запланированного убийства.