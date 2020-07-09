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Аркадий Бабченко

Известный российский журналист, вынужденный покинуть Москву и живущий в Украине.

Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Юрист по образованию. Участник обеих чеченских войн. Один из основоположников современной российской военной прозы. Придерживается оппозиционных по отношению к российской власти взглядов. В феврале 2017 года Бабченко в связи с угрозами решил временно покинуть Россию, перебрался сначала в Прагу, затем в Израиль и потом в Украину. 29 мая СБУ инсценировала убийство Бабченко с целью задержать заказчика реально запланированного убийства.

Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов 09.07.2020

Аркадия Бабченко записала в террористы Федеральная служба по финансовому мониторингу. Причины такого решения не уточняются.
31.05.2018 +++ Borys Hermann, Verdächtige im Fall Babtschenko

Организатор покушения на журналиста Бабченко вышел на свободу 13.11.2019

Предприниматель Борис Герман признал свою вину в организации покушения на жизнь Аркадия Бабченко. Из четырех с половиной лет тюрьмы он отбыл лишь полтора.
30.05.2018, Ukraine, Kiew: Der russische Journalist Arkadi Babtschenko (M), Wassili Grizak (l), Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, und Jurij Luzenko, ukrainischer Generalstaatsanwalt (r) reden auf einer Pressekonferenz mit Medienvertretern. Der angebliche Mord an Babtschenko sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte Grizak. Babtschenko erschien am Mittwoch lebendig und unverletzt bei einer Pressekonferenz des SBU. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок 30.05.2019

Почему единственного осужденного за покушение на журналиста могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить? И есть ли в деле "русский след"?
Russian journalist Arkady Babchenko, who was declared murdered and then later turned up alive, attends a meeting with Ukrainian President Petro Poroshenko in Kiev, Ukraine May 30, 2018. Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Суд по делу о покушении на журналиста Бабченко начнется в 2019 году 20.12.2018

Судебное заседание отменили из-за командировки судьи. Вячеслава Пивоварника будут судить заочно, так как он скрывается за границей.
Taras Stelmaschenko uploaden. Er war im Fall Babchenko ein Verdächtiger, aber heute wurde er freigelassen. Fotograf: Korrespondent I. Burdyga.

В Киеве освободили фигуранта "дела Бабченко" 19.12.2018

В СБУ заявляли, что Стельмашенко в мае 2018 года посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Доказать эти обвинения не удалось.
Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что стало с фигурантами дела об "убийстве" журналиста Бабченко 19.12.2018

СБУ завершила следствие по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко. Суд начнется, скорее всего, в январе, хотя один из обвиняемых, Вячеслав Пивоварник, до сих пор в розыске.
14.11.2017 Russian journalist Arkady Babchenko attends an interview in Kiev, Ukraine November 14, 2017. Picture taken November 14, 2017. REUTERS/Vitalii Nosach

ЕСПЧ подтвердил получение иска журналиста Бабченко против РФ 12.12.2018

Аркадий Бабченко подал против России иск в Страсбургский суд. В ЕСПЧ сообщили, что получили эту жалобу. По словам журналиста, сумма иска еще не определена.
Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадий Бабченко: Xочу увидеть в суде доказательства против моих убийц 02.10.2018

Российский журналист, "воскресший" в результате спецоперации СБУ, рассказал DW об отношении к первому приговору по его делу и о своем видении роли российских спецслужб в организации преступления.
31.05.2018 +++ Borys Hermann, Verdächtige im Fall Babtschenko

Дело Бабченко: первый приговор в режиме секретности 01.10.2018

Вступил в силу приговор Борису Герману - организатору покушения на Аркадия Бабченко. Несмотря на обещания СБУ обеспечить прозрачное расследование, в резонансном уголовном деле остается немало тайн.
31.05.2018 +++ Borys Hermann, Verdächtige im Fall Babtschenko

Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы 01.09.2018

В мае СБУ имитировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Борис Герман, обвиненный в организации покушения на Бабченко, пошел на сделку со следствием.
30.05.2018, Ukraine, Kiew: Der angeblich in Kiew ermordete russische Journalist Arkadi Babtschenko reagiert auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Der angebliche Mord an dem regierungskritischen russischen Journalisten in Kiew ist nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU eine Spezialoperation gewesen. Babtschenko erschien am Mittwoch lebendig und unverletzt bei einer Pressekonferenz des SBU. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Месяц "делу Бабченко": ясности в расследовании СБУ не добавилось 28.06.2018

СБУ до сих пор не предъявила доказательств "кремлевского следа" в возможном покушении в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко. Каждый новый фигурант дела все сильнее его запутывает.
Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, attends a news briefing by the Ukrainian state security service in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

СБУ объявила о задержании нового фигуранта по "делу Бабченко" 15.06.2018

По утверждению СБУ, "гражданин Т." руководил группой боевиков, которых хотели перебросить из Ростова-на-Дону, чтобы осуществить теракты в Украине.

(180427) -- BRUSSELS, April 27, 2018 (Xinhua) -- NATO Secretary General Jens Stoltenberg addresses a press conference after NATO foreign ministers' meeting at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on April 27, 2018. NATO foreign ministers agreed that NATO's dual-track policy of strong deterrence and defense combined with meaningful dialogue with Russia is the right one, said Jens Stoltenberg Friday. (Xinhua/Ye Pingfan) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Глава НАТО раскритиковал Украину из-за "убийства" Бабченко 08.06.2018

Узнав о том, что журналист жив, все почувствовали облегчение, но спецоперация в Киеве подорвала доверие к свободным СМИ, заявил Йенс Столтенберг.
30.05.2018 *** Russian journalist Arkady Babchenko (L), who was reported murdered in the Ukrainian capital on May 29, and Ukrainian Prosecutor General Yuriy Lutsenko attend a news briefing in Kiev, Ukraine May 30, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что известно об "убийстве" Бабченко спустя неделю после его "воскресения" 07.06.2018

СБУ утверждает, что ей удалось предотвратить убийство Аркадия Бабченко и еще 47 журналистов, однако не спешит делиться деталями. DW собрала всю известную информацию об этом деле.
Logo des ukrainischen Geheimdiensts - SBU *** Bilder von DW-Korrespondent in der Ukraine Alexander Savizki; zugeschickt im September 2010

СБУ возбудила уголовное дело из-за публикации списка потенциальных жертв 06.06.2018

Служба безопасности Украины сообщила, что не давала разрешения на разглашение материалов уголовного дела о подготовке покушения на Аркадия Бабченко.
ARCHIV - Die russische und die deutsche Flagge wehen am Freitag (01.06.2012) vor dem Bundeskanzleramt in Berlin vor grauem Himmel. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn (zu dpa: Deutsche Exporteure zunehmend von Russland-Sanktionen verunsichert vom 06.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Уполномоченный правительства ФРГ по России: нам нужны "острова кооперации" 05.06.2018

После первой поездки в Россию новый уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ Дирк Визе в интервью DW рассказал о визовой либерализации, санкциях и ЧМ-2018.
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