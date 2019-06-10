Арифметика РПЦ: кому нужны ударные темпы строительства храмов в России?

Ситуация в Екатеринбурге, где после волны протестов власти согласились не строить в местном сквере храм – далеко не первый скандал вокруг строительства православных церквей. Подобное было и в Москве - в 2015 году на севере города в парке "Торфянка" местные жители разбили палаточный лагерь на месте строительства нового храма. По их мнению, территорию парка захватили, строительство было незаконно, а публичные слушания - сфальсифицированы. 31 июля 2015 года Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство противников храма в парке, и стройку в итоге остановили.

Три храма в сутки

Русская православная церковь (РПЦ) уже давно взяла ударные темпы по вводу церквей в эксплуатацию. "Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа, - заявил в конце мая патриарх Кирилл. - Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается".

Патриарх Кирилл

Сеть православных порталов Prihod.ru подкрепила слова патриарха статистикой: на начало 2019 года у РПЦ открыто 38649 храмов, где регулярно совершается литургия. За последние десять лет их число увеличилось на девять с лишним тысяч, то есть, эта цифра как раз росла в среднем примерно на три храма в день.

Диакон Андрей Кураев в стахановских темпах церковного строительства не видит ничего удивительного. "Это самые высокие темпы в истории православия, такого никогда не было, но мы идем с такого большого минуса после десятилетий советской власти!", - заявил он в интервью DW. Кураев сравнил увеличение количества церквей с экономическим ростом. "Это как в экономике, если не очень развитая страна начинает показывать высокие темпы роста, то это не значит, что она развита гораздо лучше, чем другие. Просто точка отсчета очень низкая. Поэтому этим цифрам удивляться не стоит. Мы еще не достигли полного возрождения", - убежден религиозный деятель.

Храмы "в шаговой доступности"

Свой вклад в быстрый рост числа церквей, очевидно, вносит специальная программа по строительству церквей, существующая в Москве с 2011 года. Называется она просто – "Храм 200". Именно такое количество новых церквей должно появиться по всей столице в ее рамках.

В 2011 году мэр Москвы Юрий Лужков пообещал патриарху Кириллу, что в столице "не должно быть мест, где храм не находился бы на расстоянии шаговой доступности". За 8 лет построено 48 храмов, еще 29 возводятся. Деньги на строительство идут с пожертвований, московские власти помогают землей и коммуникациями.

"Я не против храма, но нет детсадов, поликлинику закрыли"

Протесты против храма в сквере в Екатеринбурге (фото из архива)

Совсем скоро еще один храм должен появиться в московском районе Ростокино. Для многих местных жителей он будет находиться даже ближе, чем, например, продуктовый магазин. Земля, на которой его собираются возвести, является частью зоны охраняемого природного ландшафта, объекта культурного наследия - акведука через реку Яузу. Это старейший мост Москвы, он был построен еще во времена Екатерины Великой.

Религиовед Константин Михайлов считает, что выбор места для храма в Ростокино не случаен. "Строительство в сквере очень удобно. Территория принадлежит муниципальным властям, которые зачастую охотно уступают ее для церкви, а, например, в промзоне ее еще нужно выкупить у владельца земли. Также это вопрос чисто эстетический. Храм в парке выглядит гораздо лучше, привлекательнее. Наконец, это культурная инвазия, культурное вторжение", - объясняет Михайлов в интервью DW. По его мнению, церкви важно обозначить свое присутствие в ключевых точках мегаполиса.

Жители Ростокино выходили с протестами против возведения храма, стройку на время приостановливали, но спустя несколько лет вновь продолжили. "Я не против строительства храма, но меня больше беспокоит, что в шаговой доступности нет детских садов. Вот, недавно закрыли поликлинику, 33-ю медсанчасть, там был полный комплект врачей, рядом находится физиотерапевтический комплекс и его тоже закрыли", - жалуется житель района Ростокино Елена (свою фамилию она называть отказалась). По данным Росстата, в период с 2000 по 2017 годы в России стало в два раза меньше больниц - их число сократилось с 10,7 до 5,3 тысячи.

Есть ли в России дефицит церквей?

Православными в России себя считает 71 процент граждан России, подсчитали в американском исследовательском центре Pew Research. Однако это не значит, что все они регулярно ходят в церковь. Как поясняют эксперты центра, под православием многие россияне понимают в первую очередь национальную идентичность. Согласно проведённому ВЦИОМ опросу, лишь 9 процентов респондентов, назвавших себя православными, отметили, что соблюдают все религиозные обряды. Доходит до храма еще меньше - регулярно на службе бывают менее 5 процентов.

Проект "Приходы.ру" подсчитал, что на один храм в России сейчас приходится по 5540 человек. Много это или мало? "Нельзя сказать, что у церкви существует какая-то критическая проблема с нехваткой храмов в среднем по России. Да, много людей приходит на Пасху и верующие зачастую не могут попасть внутрь, но это касается только крупных праздников. Зато посмотрите, сколько приходит на воскресную службу…", - рассуждает религиовед Константин Михайлов.

Слова эксперта подтверждаются июньским воскресеньем в храме в честь иконы божьей матери "Неопалимая Купина" в московском районе Отрадное. Ажиотажа на воскресной службе здесь не наблюдается - собралось около 75 человек. Помещение, освященное в прошлом году в рамках программы "Храм 200", по проекту рассчитано на 500 прихожан.

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