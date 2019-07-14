Аресты и обыски у оппозиции, или Конец выборов в Мосгордуму

После ночных обысков у оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Дмитрий Гудков заявил, что институт выборов при Путине умер. Карикатурист Сергей Елкин согласен с политиком.
Московская полиция пришла с обысками, в частности, к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору ФБК Ивану Жданову. Их близкие говорят, что это связано с акцией, запланированной на 27 июля. (24.07.2019)
Политика обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля. (24.07.2019)
Оппозиционер Дмитрий Гудков, которого не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы, рассказал DW, как намерен бороться против этого решения и почему оппозиция могла бы выиграть выборы. (24.07.2019)