Антисемитизм в Германии: поводы разные, мотив - один

Одним из самых резонансных антисемитских терактов в Германии в прошлом году стало нападение на синагогу в Галле в один из важнейших еврейских праздников Йом-Кипур: 9 октября придерживающийся праворадикальных взглядов преступник попытался ворваться с оружием в синагогу и убить находящихся там людей. После того как попытка не удалась, он открыл стрельбу на улице, погибли два человека. Хотя это преступление было самым заметным и во много раз усилило чувство опасности у еврейской общины в ФРГ, данные Центра изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS) свидетельствуют о том, что в 2019 году оно было далеко не единственным проявлением антисемитизма.

Центр RIAS дает возможность людям, пострадавшим от антисемитизма, сообщить о них и ведет статистику зарегистрированных инцидентов. В начале мая 2020 года RIAS впервые предоставил отчеты не только своего берлинского отделения, но и недавно созданных отделений в трех других федеральных землях: Бранденбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Баварии.

Число антисемитских преступлений растет

По данным RIAS, в четырех федеральных землях в общей сложности официально зарегистрировано 1253 антисемитские атаки . Среди них - физические нападения, разжигающие ненависть сообщения, отправленные по почте или электронной почте, и оскорбляющее поведение. В Бранденбурге, например, ежемесячно бывает около 12 инцидентов на антисемитской почве, а в Берлине - в среднем два в день.

Берлинский мемориал в память об убитых евреях Европы

После нападения правого экстремиста на синагогу в Галле по всей стране увеличилось число антисемитских инцидентов, ставших "реакцией на дискуссию об антисемитизме", говорится в отчете отделения RIAS в Бранденбурге. Так, в берлинском районе Митте 15 октября, всего через шесть дней после теракта, на одном фрагменте мемориала в память об убитых евреях Европы кто-то в знак солидарности с террористом из Галле Штефаном Б. вывел краской "Освободите Штефи".

Политические убеждения преступников

В 2019 году за подавляющим большинством антисемитских нападений в Берлине, совершенных по политическим мотивам, стояли приверженцы крайне правых взглядов. Другой питательной средой для антисемитских атак является антиизраильская активность, например, призывающего к экономическому и политическому бойкоту Израиля движения BDS, которое бундестаг признал антисемитским.

На одной из демонстраций в Берлине против антисемитизма

Преступления на почве ненависти к евреям также совершают представители исламистской среды, политических движений левого спектра, а порой - и политического центра. При этом RIAS особо подчеркивает, что во всех без исключения федеральных землях преступники, действующие по антисемитским мотивам, в основном не имеют каких-либо политических взглядов. Доля подобных инцидентов в Берлине составляет 45 процентов.

Отделение Центра изучения и сбора информации об антисемитизме в федеральной земле Шлезвиг-Гольдштейн объясняет это тем, что сделать вывод о политической подоплеке антисемитской выходки можно лишь в том случае, если на это указывают явные признаки. Скорее всего, преступники будут принадлежать к правому политическому спектру, поскольку антисемитизм является "ключевым идеологическим фрагментом" в праворадикальной среде, и его проявления всем очевидны. Поэтому те, кто обращаются в RIAS, с большой уверенностью могут распознать и описать антисемитов - правых радикалов. "В этой связи более вероятно, что преступника правого толка узнают скорее, чем, допустим, преступника, движимого протестантскими взглядами", - говорится в отчете отделения RIAS в Шлезвиг-Гольштейне.

Классификация мотивов антисемитских нападений

В соответствии с классификацией RIAS существуют пять категорий антисемитских действий, которые могут и комбинироваться. Эта классификация показывает, насколько разнообразной может быть подоплека антисемитских нападений.

При "антисемитском отчуждении" евреи воспринимаются как чуждый, инородный элемент, и нападения на них нередко сопровождаются оскорблениями "жид!" Классический пример из этой категории произошел в городе Киль 6 апреля 2019 года, говорится в докладе RIAS. В ходе одной из футбольных игр болельщик принимающей команды встретил решение судьи, трижды выкрикнув это слово. "После того как другой зритель указал ему на то, - говорится далее в докладе, - что подобным антисемитским высказываниям нет места ни на стадионе, ни в каком-либо другом месте, болельщик агрессивно заявил: "Я имею право обзывать "жидом" любого", потому что я - немец".

У главной берлинской синагоги всегда дежурит полиция

Религиозные стереотипы - часть "иудейского антисемитизма". "Современный антисемитизм" основан на теориях еврейского заговора, при которых евреям приписывается особая политическая или экономическая власть. Преступление, совершенное на почве подобного "современного антисемитизма", произошло в Потсдаме 19 мая и подробно описано в докладе филиала RIAS в этой федеральной земле:

"Группа в составе примерно пяти молодых людей - мужчин и женщин - своим агрессивным поведением способствовала созданию угрожающей атмосферы в ночном автобусе. К пожилому человеку, пережившему Холокост, который возвращался со встречи с другими уцелевшими в Холокосте и был в галстуке с булавкой в виде Звезды Давида, угрожающе приблизился молодой человек. Притронувшись к галстуку, он спросил, что это за звезда. Его приятель обратился к выжившему в Холокосте с вопросом, не банкир ли он. "Интересно, чем он зарабатывал на жизнь, пока не вышел на пенсию", - добавил хулиган и, назвав несколько банков, спросил, не работал ли пожилой мужчина в одном из них. Перед тем как выйти из автобуса, одна из женщин угрожающим тоном предупредила пожилого человека, чтобы он "был осторожнее", поскольку "никогда не знаешь, на что можно нарваться. Ты понимаешь, что я имею в виду".

Тема Холокоста - триггер для антисемитов

Еще одна категория - "израильский антисемитизм". В этом случае он направлен против государства Израиль, его проявлением может быть ненависть к этой стране и отрицание легитимности ее существования. Наконец, последняя категория - это антисемитизм, связанный с Холокостом. Его проявлением является оправдание или отрицание массовых преступлений против евреев, совершенных национал-социалистами.

В докладе баварского отделения RIAS описывается инцидент в Мюнхене 23 октября: "Еврейскому пользователю Facebook пришло личное сообщение в мессенджер, где, помимо прочего, было сказано: "Вы не могли бы, наконец, оставить немцев в покое? Хватит уже и того, что вы сделали во время Второй мировой войны и ПОСЛЕ нее".

Антисемитские инциденты, принадлежащие к этой категории, были особенно распространены в 2019 году. Сравнение между Берлином и Бранденбургом - большим городом и преимущественно сельской местностью - показывает, что антисемитизм, оправдывающий преступления нацистов и отвергающий культуру памяти, более распространен в небольших поселках и деревнях, чем в крупных городах.

"В сельской местности, к примеру, антисемитизм, базирующийся на ненависти к Израилю, играет незначительную роль. Это, скорее, городской феномен", - говорит официальный представитель RIAS Александр Разумный. Отрицание или одобрение Холокоста - наиболее часто встречающаяся форма антисемитизма и в интернете, хотя там он не так силен, как в реальной жизни.

Через несколько дней исполнится 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. В опросе, проведенном по этому случаю еженедельником Die Zeit, чуть более половины опрошенных сочли, что пришло время "поставить точку" в истории о нацистском прошлом Германии. Директор Центра по изучению европейского еврейства имени Мозеса Мендельсона Юлиус Х. Шёпс (Julius H. Schoeps) уверен, что данные и цифры, приведенные в докладе RIAS, свидетельствуют о том, насколько важно противостоять всем формам антисемитизма.

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