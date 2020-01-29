"Антиколомойский закон": украинский компромисс с МВФ по "Приватбанку"

Украинское правительство хочет урегулировать процедуру национализации проблемных банков, а в случае их национализации - предотвратить попытки оспорить решение государства бывшими владельцами. Правительственный законопроект, поданный на днях в Верховную раду, СМИ уже успели окрестить "антиколомойским". По мнению экономических экспертов, он призван, прежде всего, положить конец попыткам бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского получить от государства компенсацию за национализированный в 2016 году банк.

Через суд банк больше не вернуть

Принятием нового закона Киев надеется разблокировать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). Министр финансов Украины Денис Уманский недавно подтвердил, что поправки к банковскому законодательству являются одним из условий принятия новой программы МВФ по поддержке Украины, объемом в 5,5 миллиарда долларов. В середине марта министр заявлял, что правительство надеется на открытие этой программы в мае этого года.

С помощью нового закона Украина хочет получить доступ к программе помощи МВФ

Новый закон должен предоставить Нацбанку дополнительные инструменты регулирования деятельности банков. Документ, в частности, лишает экс-владельцев ликвидированных или национализированных финансовых учреждений права добиваться их возвращения в частную собственность по решению суда. Если законопроект примут, бывшие владельцы смогут надеяться лишь на компенсацию ущерба от неправомерных решений государства. При этом владелец сам должен будет доказать в суде, что он действительно понес эти убытки.

Правительственный законопроект напрямую касается судебных процессов, инициированных экс-собственниками "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Ранее оба бизнесмена и связанные с ними структуры подали десятки исков в украинские суды в попытке добиться обжалования национализации и с требованиями компенсации за якобы нанесенные им многомиллиардные убытки. Однако эти иски не были удовлетворены, либо удовлетворены частично. В декабре 2019 года и в начале января 2020-го связанные с Коломойским структуры подали еще 285 исков против "Приватбанка", рассмотрение большинства из которых продолжается.

Компенсации за "Приватбанк" не будет

Между тем в судах других государств деятельность Коломойского на западных финансовых рынках была признана подпадающей под антикоррупционное законодательство. К примеру, Высокий суд Лондона выдал приказ об аресте активов экс-собственников "Приватбанка" на более чем 2,5 миллиарда долларов. Американское детективное агентство Kroll по итогам аудита "Приватбанка" по заказу Национального банка Украины, подтвердило, что на момент национализации он стал объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиарда долларов".

Игорь Коломойский

В правительственном проекте закона говорится и о "равновесии между частными интересами владельцев банков и общественными интересами". Эта норма уже стала поводом для появления в прессе публикаций под заголовком "Коломойский радуется: МВФ достиг соглашения с Кабмином по "Приватбанку" - компенсируют все". Однако специалист отдела продаж долговых ценных бумаг крупнейшей инвестиционной компании Украины Dragon Capital Сергей Фурса считает, что "стремления Коломойского безосновательны и не будут подтверждены международным аудитом".

В свою очередь директор киевского Института экономических исследований политических консультаций Игорь Бураковский отметил в интервью DW, что проект закона возлагает обязанность доказать справедливость претензий на компенсацию именно на бывших владельцев. "Я надеюсь, что этот законопроект будет принят. Но далее возникает традиционная для Украины проблема соблюдения действующего законодательства", - сказал экономист.

Вся надежда на МВФ

Между тем власти Украины, кроме новой расширенной программы кредитования, стремятся получить от МВФ еще и экстренную помощь на преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом еще на прошлой неделе сообщил председатель Нацбанка Украины Яков Смолий.

Яков Смолий

"Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - заявил Смолий. В офисе президента Украины оценивают дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом в 3,5-4 миллиарда долларов. "Это те расчеты, которые мы обсуждаем в том числе и с МВФ", - сообщила на днях заместитель главы офиса Юлия Ковалив.

Сергей Фурса из Dragon Capital считает, что если новую программу МВФ не утвердят, Украине грозит дефолт из-за пиковых выплат по международным финансовым обязательствам в этом году, а также из-за международного финансового кризиса, как следствия пандемии коронавируса. В отличие от него председатель Нацбанка Украины еще две недели назад, отрицал такую угрозу. "Что касается дефолта - мы не видим оснований для развития подобных событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал Смолий.

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