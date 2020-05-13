"Антиколомойский" закон позволит Украине получить кредиты МВФ

Принятие законопроекта "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" заняло почти год времени. После его одобрения в первом чтении в марте к законопроекту были представлены более 16 тысяч поправок с тем, чтобы затянуть их рассмотрение на месяцы. Парламенту пришлось разработать и принять специальный закон "против депутатского спама". В итоге, 13 мая "антиколомойский" закон был принят, что открыло возможность получения финансовой помощи МВФ.

Целый год борьбы в Раде

Принятый парламентом Украины закон о регулировании банковской деятельности не допускает возвращение выведенных с рынка Нацбанком Украины (НБУ) коммерческих банков предыдущим владельцам по решению суда. Отныне признание судом незаконным решения о выводе банка с рынка больше не будет основанием для отмены этого решения. Этот закон получил неформальное название "антиколомойского", поскольку блокирует попытки бывших владельцев крупнейшего в стране "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также их партнеров вернуть этот кредитно-финансовый институт в свою собственность или получить многомиллиардную компенсацию за его национализацию в 2016 году.

Перед голосованием в парламент прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который призвал депутатов поддержать законопроект. Ко второму чтению члены профильного комитета внесли технико-юридические изменения. Они изъяли норму об ограничении государственной регистрации, изменили процедуры назначения судом аудиторской компании по определению убытков и уточнили норму о запрете остановки аукционов.

Игорь Коломойский

Атмосфера в сессионном зале была в целом спокойной, хотя иногда между депутатами происходили локальные ссоры, а порой наоборот, раздавался громкий смех. 27 апреля парламентский комитет по финансам рекомендовал депутатам принять законопроект в целом. Число поданных поправок - более 16 тысяч - было сокращено до 241. Часть из них комитет учел, а остальные, как утверждают депутаты, не меняют сути документа. В результате, рассмотрение во втором чтении продолжалось не более получаса.

В игру вступит Конституционный суд Украины

Против принятия "антиколомойского" закона выступали депутаты от разных фракций, но наиболее пылкие речи произнесла председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Этот закон нарушает 11 статей конституции. После его принятия он будет отменен в Конституционном суде!" - заявила она. По мнению Тимошенко, закон предоставляет возможность Нацбанку не выполнять решение Верховного суда и это "разрушает не только суверенитет Украины, но и правовое государство".

Кто бы ни стал автором представления в Конституционный суд относительно неконституционности "антиколомойского" закона, это может означать, что олигарх хочет его отменить, не исключил в интервью DW депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. Основаниями для такого обращения, по его мнению, могут быть "определенные процедурные нарушения" и ссылки на определенные законом преимущества для Нацбанка, которые будут представлены как нарушение принципа равенства сторон перед законом.

Депутат также отметил, что в политической среде бурлят слухи об обещании власти Коломойскому предоставить ему "другие механизмы компенсации" за потерянный банк. Среди них - доступ олигарха к контролю над государственным "Ощадбанком" и другие варианты. Но наибольшей угрозой Арьев считает беспощадную критику частью парламентских политических сил деятельности Нацбанка. "Это опасно для сотрудничества с МВФ и финансовой стабильности Украины, особенно, если главу Нацбанка Якова Смолия выкинут оттуда. Если независимость Нацбанка будет поставлена ​​под сомнение, МВФ может вообще заморозить отношения с Украиной, поэтому в этой истории рано ставить не только точку, но и многоточие", - предостерег депутат.

Угроза реванша олигарха

Нельзя исключать, что после коронавирусного кризиса Украина может отыграть назад сегодняшнее голосование за "антиколомойский" закон, использовав Конституционный суд, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг крупнейшей инвестиционной компании Украины Dragon Capital Сергей Фурса. "Цель олигарха остается неизменной - вернуть себе контроль над "Приватбанком", чтобы отозвать иск его нынешней администрации против Коломойского в Высоком суде Лондона", - отметил Фурса.

Ранее эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко также прогнозировал, что для Коломойского сейчас важнее не столько заблокировать принятие закона о регулировании банковской системы, сколько добиться отзыва нынешней администрацией "Приватбанка" иска в Высоком суде Лондона на сумму в 5,5 миллиарда долларов. "Ситуация с "антиколомойским" законом может быть частью более масштабной игры", - считает Петренко.

Тем временем, премьер Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ будет подписан до конца мая. Это должно разблокировать и финансовую помощь ЕС Киеву на 1,8 миллиарда евро, а также многомиллионную финансовую помощь Всемирного банка. 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что из-за нестабильности в Украине и мире в результате пандемии COVID-19 вместо трехлетней программы расширенного финансирования Международный валютный фонд предоставит Украине 18-месячную программу stand by. Но объемы финансирования Украины в этом году останутся прежними.

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