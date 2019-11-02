Антарктика

За окном самых южных болельщиков мира 34 градуса ниже нуля

ЧМ-2006 магически притягивает людей со всего земного шара. Редакция DW-WORLD.DE взглянула за горизонт и расспросила болельщиков со всего света, как они следят за играми. На этот раз судьба забросила нас в Антарктику.