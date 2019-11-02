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Антарктика

January 31, 2019 - Antarctica - gigantic cavity, two-thirds the area of Manhattan and almost 1,000 feet tall, growing at the bottom of Thwaites Glacier in West Antarctica is one of several disturbing discoveries reported in a new -led study of the disintegrating glacier. The findings highlight the need for detailed observations of Antarctic glaciers undersides in calculating how fast global sea levels will rise in response to climate change. Antarctica PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAz03_ 20190131_sha_z03_250 Copyright: xNASAx

РФ заблокировала создание трех заповедников в районе Антарктики 02.11.2019

Предложение по открытию трех новых природоохранных зон было провалено на заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Против выступили Россия и Китай.

В Антарктике создадут крупнейший на планете морской заповедник 28.10.2016

Природоохранная зона в 1,5 миллиона квадратных километров появится в море Росса. Это практически нетронутая человеком часть планеты.
ARCHIV - Der Fotograf Michael Poliza präsentiert in Berlin bei einer Buchvorstellung seinen Bildband Classic Afrika (Archivbild vom 24.11.2010).Der Hamburger Künstler zeigt darin mit den in den Jahren 2002 bis 2010 entstandenen Fotos, wie sehr ihm Afrikas Wildnis am Herzen liegt. . Foto: Jens Kalaene dpa/lbn (zu dpa vom 21.12.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотографии Камчатки и Арктики увидят пассажиры круизного лайнера 17.06.2014

Михаэль Полица принадлежит к числу лучших фотографов в мире, снимающих природу.
ESA image of the week: This image from the Envisat satellite shows the Pine Island Glacier in West Antarctica on 6 April 2012. Pine Island is the largest glacier in the West Antarctic Ice Sheet and one of the fastest ice streams on the continent, flowing into Pine Island Bay in the Amundsen Sea. Ten percent of the West Antarctic Ice Sheet drains out to the sea by way of this glacier. Scientists have found that the flow of Pine Island, along with other ice streams in Antarctica such as the nearby Thwaites Glacier, has accelerated in recent years. A melting of these two glaciers alone would contribute to global sea-level rise of over a metre. The image reveals a crack in the glacier's tongue about 25 km long. Foto: ESA dpa ((ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung)

Таяние ледников западной Антарктики уже не остановить 13.05.2014

Согласно исследованию ученых, из-за таяния льда уровень моря может подняться на 1,2 метра. Причиной таяния льдов может быть изменение климата.
China's ice breaker Xuelong or Snow Dragon is blocked by thick ice around the Antarctica during her 25th expedition to Antarctica, on November 24, 2008. An ice detection team was formed on Tuesday to search for new routes due to the thick and condensed ice that stopped the ice breaker. Photo: Xinhua/Photoshot +++(c) dpa - Report+++ // eingestellt von se

Ледокол-спаситель "Академика Шокальского" сам застрял во льдах 03.01.2014

Для подстраховки в открытых водах находится австралийский ледокол Aurora Australis.
Antarktis

Россия блокировала создание морских заповедников в Антарктике 16.07.2013

Экологи говорят об упущенной уникальной возможности встать на защиту Антарктики. Решение о создании заповедных зон не было принято и минувшей осенью.
Russian President Vladimir Putin (R) listens to the President of Belarus Alexander Lukashenko (L) during the summit of the Commonwealth of Independent States in the city of Kazan, the capital of the Russian federal republic of Tatarstan, 26 August 2006. Vladimir Putin said that CIS must be reformed to become more efficient structure in the post-Soviet space. EPA/ITAR-TASS POOL +++(c) dpa - Report+++ [7492829]

Москва и Минск договорились сотрудничать в Антарктике 15.03.2013

О сотрудничестве в Антарктике договорились Москва и Минск. В ходе визита президента Беларуси Лукашенко в Россию подписаны более десяти соглашений.
Ann Bancroft fährt auf Skiern und ziht ihren Schlitten bevor sie den Südpol erreicht. 10.2.2001

Украина задумалась об использовании потенциала Антарктики 17.02.2011

Украинские полярники вместе с российскими учеными хотят активнее изучать Антарктику, проводя геологические исследования. Кроме того, Киев будет разрабатывать аналогичную российской стратегию деятельности в Антарктике.
Luftaufnahme eines riesigen Gletschers im Transantarktischen Gebirge (North Victoria Land). (Undatierte, neuere Aufnahme). Foto: Hinrich Bäsemann +++(c) dpa - Report+++

С пылесосом в Антарктиду 04.08.2010

Пока экосистема Антарктики остается более или менее нетронутой - по крайней мере, в том, что касается флоры. Однако пришельцы с других континентов грозят потеснить местные виды растительности
de: Schelfeis-Abbruchkante in der Antarktis. Hier fließt das Inlandeis der Antarktis hinaus in den Ozean und bricht in Form von mehreren dutzend Meter hohen Eisbergen ab. en: Shelf ice edge in antarctica. Here, the inland ice is flowing out into the southern ocean. Icebergs with heights of several dozen meters frequently break off. *** Das Pressebild nur verwenden in Verbindung mit einer Berichterstattung über Das Alfred-Wegener-Institut oder über das Polarjahr. Link bitte an jkube@awi-bremerhaven.de senden ***

Территориальные претензии на Антарктиду пока "заморожены" 02.12.2009

Антарктида богата полезными ископаемыми. Тем не менее, полвека назад 12 стран подписали конвенцию об Антарктике, которая вплоть до 2041 года разрешает на шестом континенте только научную деятельность.
Ein Eisbär in der Arktis springt von einer Eisscholle auf eine andere Scholle (Hand-Out vom 05.08.1999). Die fünf Anrainerstaaten der Arktis wollen ab Dienstag (27.05.2008) bei einem zweitägigem Außenministertreffen im grönländischen Ilulissat ihre umstrittenen Gebietsansprüche am Nordpol diskutieren. Die Polarregion ist wegen gigantischer Bodenschätze und deren Erschließungsmöglichkeit infolge des Klimawandels zu einem wirtschaftlich attraktiven Gebiet geworden. Neben Dänemark und Norwegen streiten auch Russland sowie Kanada und die USA um Territorialansprüche am Nordpol. Foto: Greenpeace dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Передел" Арктики: льды исчезают, проблемы появляются 02.12.2009

Таяние вечных льдов в районе Северного и Южного полюсов способствует обострению борьбы за сокровища, находящиеся в Арктике и Антарктике под океанским дном. Кому они принадлежат? Кто их может разрабатывать?
Alfred-Wegner-Institut Polarstern

Первыми Международный полярный год начали немцы 01.03.2007

Об экспедиции в Антарктику рассказывает уникальный блог - совместный проект DW и Института полярных исследований и океанологии Альфреда Вегенера.
Neumayerstation des Alfred Wegener Instituts in der Antarktis

За окном самых южных болельщиков мира 34 градуса ниже нуля 22.06.2006

ЧМ-2006 магически притягивает людей со всего земного шара. Редакция DW-WORLD.DE взглянула за горизонт и расспросила болельщиков со всего света, как они следят за играми. На этот раз судьба забросила нас в Антарктику.

Немцы открыли библиотеку в Антарктике 20.01.2005

Контейнер-читальня: немцы открывают самую южную библиотеку 09.11.2004