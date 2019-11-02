Антарктика

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Предложение по открытию трех новых природоохранных зон было провалено на заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Против выступили Россия и Китай.
Природоохранная зона в 1,5 миллиона квадратных километров появится в море Росса. Это практически нетронутая человеком часть планеты.
Михаэль Полица принадлежит к числу лучших фотографов в мире, снимающих природу.
Согласно исследованию ученых, из-за таяния льда уровень моря может подняться на 1,2 метра. Причиной таяния льдов может быть изменение климата.
Для подстраховки в открытых водах находится австралийский ледокол Aurora Australis.
Экологи говорят об упущенной уникальной возможности встать на защиту Антарктики. Решение о создании заповедных зон не было принято и минувшей осенью.
О сотрудничестве в Антарктике договорились Москва и Минск. В ходе визита президента Беларуси Лукашенко в Россию подписаны более десяти соглашений.
Украинские полярники вместе с российскими учеными хотят активнее изучать Антарктику, проводя геологические исследования. Кроме того, Киев будет разрабатывать аналогичную российской стратегию деятельности в Антарктике.
Пока экосистема Антарктики остается более или менее нетронутой - по крайней мере, в том, что касается флоры. Однако пришельцы с других континентов грозят потеснить местные виды растительности
Антарктида богата полезными ископаемыми. Тем не менее, полвека назад 12 стран подписали конвенцию об Антарктике, которая вплоть до 2041 года разрешает на шестом континенте только научную деятельность.
Таяние вечных льдов в районе Северного и Южного полюсов способствует обострению борьбы за сокровища, находящиеся в Арктике и Антарктике под океанским дном. Кому они принадлежат? Кто их может разрабатывать?
Об экспедиции в Антарктику рассказывает уникальный блог - совместный проект DW и Института полярных исследований и океанологии Альфреда Вегенера.
ЧМ-2006 магически притягивает людей со всего земного шара. Редакция DW-WORLD.DE взглянула за горизонт и расспросила болельщиков со всего света, как они следят за играми. На этот раз судьба забросила нас в Антарктику.
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