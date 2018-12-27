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Антарктида

ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über Colin O'Brady! 2018, Photo Dec 26, 12 35 57 PM

Американец первым в истории в одиночку пересек Антарктиду 27.12.2018

Колин О'Брэди первым сумел на лыжах пересечь континент без посторонней помощи. Он преодолел около 1500 км за 54 дня. Одновременно с ним попытку предпринял британец Льюис Радд.

DLR scientist Paul Zabel enjoys some of his Antarctic crops. Gewächshaus in der Antarktis als Testlauf für zukünftige Mond- und Marsmissionen sowie für Gemüseanbau in klimatisch anspruchsvollen Regionen der Erde Pflanzenzucht ohne Erde, mit optimiertem Licht, CO2-Gehalt und geschlossenem Wasserkreislauf Bereicherung des Speiseplans der Überwinterungscrew auf der AWI-Antarktisstation Neumayer III Schwerpunkt(e): Raumfahrt, Biosysteme

И на Марсе будут овощи цвести 18.04.2018

Собран первый урожай с опытного огорода, который должен кормить космонавтов во время полета на Марс. Посадили его... в Антарктиде.

От Антарктиды отделился гигантский айсберг (13.07.2017) 13.07.2017

Площадь отколовшегося массива льда составляет порядка 6000 квадратных километров. Это один из самых крупных айсбергов за всю историю наблюдений.

HANDOUT - Die Aufnahme, die am 12.07.2017 von einem NASA-Satelliten aus gemacht wurde, zeigt die Geburt eines gigantischen Eisberges in der Antarktis. (Zu dpa Gigantischer Eisberg treibt in der Antarktis vom 12.07.2017). ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle: Foto: Projectmidas/NASA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

От ледника в Антарктиде откололся айсберг в 1 трлн тонн 12.07.2017

От шельфового ледника Ларсена отклолся айсберг массой в 1 трлн тонн и площадью около 5,8 тысячи квадратных километров. За счет этого ледник уменьшился на 12%.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Ukrainische Expedition in die Antarktis zur Station Vernadskyj.

Украинцы пригрелись в Антарктиде 27.03.2017

Несмотря на то, что впервые за два десятка лет поездка оказалась под угрозой срыва, ​​​​​в апреле в Антарктиду отправится новая экспедиция украинского Антарктического научного центра.
2014+++Kaiserpinguin, Kaiser-Pinguin (Aptenodytes forsteri), Kueken steht eng zwischen zwei Altvoegeln, Antarktis, Snow Hill Island | Emperor penguin (Aptenodytes forsteri), chick between to adults, Antarctica, Snow Hill Island (c) picture-alliance/blickwinkel/R. Linke

В Антарктике появится крупнейший на планете морской заповедник 28.10.2016

Природоохранная зона в полтора миллиона квадратных километров появится в море Росса в Антарктике. Это практически нетронутая человеком часть планеты.
2014+++Kaiserpinguin, Kaiser-Pinguin (Aptenodytes forsteri), Einzeltier wird von Tourist fotografiert, Antarktis, Suedpolarmeer, Weddell Sea | emperor penguin (Aptenodytes forsteri), tourist making a picture of a single animal, Antarctica, Suedpolarmeer, Weddell Sea (c) picture-alliance/blickwinkel/A. Rose

Российское судно станет базой для уникальной антарктической экспедиции 18.10.2016

В течение трех месяцев более 50 ученых из 30 стран на борту российского научно-исследовательского судна "Академик Трешников" будут проводить эксперименты в Антарктиде.

Пассажиры судна "Академик Шокальский" эвакуированы (02.01.2013) 02.01.2014

Российское судно "Академик Шокальский" вторую неделю находится в ледяном плену в Антарктиде. Корабль застрял во льдах, спасательные операции откладывались из-за непогоды. Но 2 января наконец подоспела помощь.
Rescue workers make their way from a helicopter to the Russian ship Akademik Shokalskiy, which has been trapped in Antarctic ice since Christmas Eve, at Commonwealth Bay in East Antarctica, 100 nautical miles (185 km) east of French SCHLECHTE QUALITÄT Antarctic station Dumont D'Urville and about 1,500 nautical miles (2,800km) south of Australia's southern island state of Tasmania, in this still image taken from video shot by expedition leader Chris Turney, Professor of Climate Change at the University of New South Wales, on January 2, 2014. The Chinese helicopter has reached a Russian ship stranded in Antarctica for nine days and is beginning to pick up 52 passengers who spent Christmas and the New Year trapped in ice, Turney said on Thursday. REUTERS/Chris Turney via youtube.com/user/christurney/videos/Handout via Reuters TV (ANTARCTICA - Tags: MARITIME ENVIRONMENT DISASTER TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Началась эвакуация пассажиров "Академика Шокальского" 02.01.2014

С застрявшего в Антарктике круизного ледокола эвакуированы первые 12 человек. Всех пассажиров доставят на австралийский корабль Aurora Australis, члены экипажа останутся на борту "Академика Шокальского".
The MV Akademik Shokalskiy is pictured stranded in ice in Antarctica, December 29, 2013. An Antarctic blizzard has halted an Australian icebreaker's bid to reach a Russian ship trapped for a week with 74 people onboard, rescuers said on Monday. The Aurora Australis had to return to open waters about 18 nautical miles from the stranded Akademik Shokalskiy because of poor visibility, the Australian Maritime Safety Authority (AMSA), which is co-ordinating the rescue, told Reuters. Picture taken December 29, 2013. REUTERS/Andrew Peacock (ANTARCTICA - Tags: DISASTER ENVIRONMENT MARITIME TPX IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

Затертый во льдах "Академик Шокальский" встретит Новый год в Антарктиде 31.12.2013

Экипаж и пассажиры российского судна "Академик Шокальский" встретят Новый год в Антарктиде. Из-за погодных условий китайский и австралийский ледоколы не смогли начать спасательную операцию.

Российское судно зажато льдами у берегов Антарктиды (30.12.2013) 30.12.2013

Судно "Академик Шокальский", заблокированное льдами возле берегов Антарктиды еще 24 декабря, ждет помощи китайского и австралийского ледоколов. Вместе они попытаются пробиться к месту бедствия.
Ann Bancroft fährt auf Skiern und ziht ihren Schlitten bevor sie den Südpol erreicht. 10.2.2001

Украина задумалась об использовании потенциала Антарктики 17.02.2011

Украинские полярники вместе с российскими учеными хотят активнее изучать Антарктику, проводя геологические исследования. Кроме того, Киев будет разрабатывать аналогичную российской стратегию деятельности в Антарктике.
Luftaufnahme eines riesigen Gletschers im Transantarktischen Gebirge (North Victoria Land). (Undatierte, neuere Aufnahme). Foto: Hinrich Bäsemann +++(c) dpa - Report+++

С пылесосом в Антарктиду 04.08.2010

Пока экосистема Антарктики остается более или менее нетронутой - по крайней мере, в том, что касается флоры. Однако пришельцы с других континентов грозят потеснить местные виды растительности
de: Schelfeis-Abbruchkante in der Antarktis. Hier fließt das Inlandeis der Antarktis hinaus in den Ozean und bricht in Form von mehreren dutzend Meter hohen Eisbergen ab. en: Shelf ice edge in antarctica. Here, the inland ice is flowing out into the southern ocean. Icebergs with heights of several dozen meters frequently break off. *** Das Pressebild nur verwenden in Verbindung mit einer Berichterstattung über Das Alfred-Wegener-Institut oder über das Polarjahr. Link bitte an jkube@awi-bremerhaven.de senden ***

Территориальные претензии на Антарктиду пока "заморожены" 02.12.2009

Антарктида богата полезными ископаемыми. Тем не менее, полвека назад 12 стран подписали конвенцию об Антарктике, которая вплоть до 2041 года разрешает на шестом континенте только научную деятельность.
In this photo taken Thursday, April 30, 2009, a diver swims near coral reefs teeming with fishes in the water off Komodo island, Indonesia. Indonesia will hold an international ocean conference in North Sulawesi capital of Manado next week where delegates are expected to endorse agreements aimed at protecting the ocean and coral reefs from the impacts of the climate change. Corals serve as breeding grounds and habitat for many of the world's marine species and act as indicators of overall ocean health. (AP Photo/Dita Alangkara)

Кислотность воды в мировом океане приближается к критической 23.09.2009

Поглощение мировым океаном углекислого газа из атмосферы тормозит парниковый эффект, но ведет к росту кислотности морской воды, а это чревато гибелью целых экосистем. Как гвоорится, куда ни кинь - всюду клин...
08.06.2009 global 3000 globalzahl co2

Мировой океан и атмосфера: взаимоотношения обостряются 22.09.2009

До сих пор считалось, что мировой океан еще многие десятилетия будет поглощать из атмосферы антропогенный углекислый газ. Похоже, что это не так...
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