Антарктида

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Колин О'Брэди первым сумел на лыжах пересечь континент без посторонней помощи. Он преодолел около 1500 км за 54 дня. Одновременно с ним попытку предпринял британец Льюис Радд.
Собран первый урожай с опытного огорода, который должен кормить космонавтов во время полета на Марс. Посадили его... в Антарктиде.
Площадь отколовшегося массива льда составляет порядка 6000 квадратных километров. Это один из самых крупных айсбергов за всю историю наблюдений.
От шельфового ледника Ларсена отклолся айсберг массой в 1 трлн тонн и площадью около 5,8 тысячи квадратных километров. За счет этого ледник уменьшился на 12%.
Несмотря на то, что впервые за два десятка лет поездка оказалась под угрозой срыва, в апреле в Антарктиду отправится новая экспедиция украинского Антарктического научного центра.
Природоохранная зона в полтора миллиона квадратных километров появится в море Росса в Антарктике. Это практически нетронутая человеком часть планеты.
В течение трех месяцев более 50 ученых из 30 стран на борту российского научно-исследовательского судна "Академик Трешников" будут проводить эксперименты в Антарктиде.
Российское судно "Академик Шокальский" вторую неделю находится в ледяном плену в Антарктиде. Корабль застрял во льдах, спасательные операции откладывались из-за непогоды. Но 2 января наконец подоспела помощь.
С застрявшего в Антарктике круизного ледокола эвакуированы первые 12 человек. Всех пассажиров доставят на австралийский корабль Aurora Australis, члены экипажа останутся на борту "Академика Шокальского".
Экипаж и пассажиры российского судна "Академик Шокальский" встретят Новый год в Антарктиде. Из-за погодных условий китайский и австралийский ледоколы не смогли начать спасательную операцию.
Судно "Академик Шокальский", заблокированное льдами возле берегов Антарктиды еще 24 декабря, ждет помощи китайского и австралийского ледоколов. Вместе они попытаются пробиться к месту бедствия.
Украинские полярники вместе с российскими учеными хотят активнее изучать Антарктику, проводя геологические исследования. Кроме того, Киев будет разрабатывать аналогичную российской стратегию деятельности в Антарктике.
Пока экосистема Антарктики остается более или менее нетронутой - по крайней мере, в том, что касается флоры. Однако пришельцы с других континентов грозят потеснить местные виды растительности
Антарктида богата полезными ископаемыми. Тем не менее, полвека назад 12 стран подписали конвенцию об Антарктике, которая вплоть до 2041 года разрешает на шестом континенте только научную деятельность.
Поглощение мировым океаном углекислого газа из атмосферы тормозит парниковый эффект, но ведет к росту кислотности морской воды, а это чревато гибелью целых экосистем. Как гвоорится, куда ни кинь - всюду клин...
До сих пор считалось, что мировой океан еще многие десятилетия будет поглощать из атмосферы антропогенный углекислый газ. Похоже, что это не так...
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