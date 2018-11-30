Анкара: Посредник между Россией и Украиной, которого никто не хочет

Турция хотела бы взять на себя посредническую роль в конфликте между Россией и Украиной. Обе стороны не выказали особого интереса, и эксперты сомневаются в успехе планов Эрдогана.
Отношения между Россией и Украиной, которые испортились еще в марте 2014 года, когда Крым был аннексирован российскими военными, переживают новый глубокий кризис после конфликта в Керченском проливе.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно объявил, что Турция хотела бы выступить в роли посредника между конфликтующими сторонами. Есть ли у Анкары конкретный план, неизвестно. Обе стороны отреагировали на предложение Эрдогана сдержанно. Как Россия, так и Украина заявили на саммите G20 в Буэнос-Айресе, что не нуждаются в посреднике.
Представители турецкого правительства заявили DW, что Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 и обсудит с ним все аспекты кризиса. Анкара намерена призвать Россию не доводить конфликт до дальнейшей эскалации. Кроме того, как сказали представители правительства, Эрдоган намерен сказать Путину, что "разлад с Западом не решить, развязывая конфликт с Украиной". Также Эрдоган хотел бы указать на сотрудничество России и Турции в Сирии и выразить пожелание, чтобы Москва больше концентрировалась на Сирии, чем на Украине.
Турция пытается показать себя на международной арене
Керим Хас, турецкий политолог и эксперт Российского совета по международным делам, отметил в разговоре с DW, что Турция изначально критически высказывалась о российской аннексии Крыма и встала на сторону Украины.
"Если Турция выступит в качестве посредника, она откроет дискуссию о том, как она позиционирует себя в этом конфликте. Россия будет требовать от Турции отказаться от своих слов (о поддержке Украины. - Ред.)", - отметил Хас. Сама Украина могла бы отреагировать похожим образом.
Хас указывает, что обе стороны отчетливо высказались против турецкого посредничества. "Турция пытается проявить себя на международной арене. При этом речь идет о ее собственном престиже. Но нет ничего, что она могла бы сделать в этом случае. Турция должна оставаться реалистичной в отношении своей внешней политики", - добавил Хас.
По мнению Соли Озела, эксперта по международным отношениям, Турция пытается создать впечатление на международной арене, что ее слово имеет вес. Озел отметил в беседе с DW, что, с одной стороны, Эрдоган поддерживает диалог с Россией, а с другой - приглашает украинского президента в Анкару.
Эрдоган демонстрирует значимость страны?
Эрдоган преследует и определенные внутриполитические цели: он пытается продемонстрировать турецкому обществу значимость страны, полагает Озел. Политолог, однако, исходит из того, что попытки президента выступить в роли переговорщика в украинском кризисе останутся безуспешными.
Нихат Али Озджан из фонда "Исследование экономики и политики Турции" (TEPAV) пояснил DW: "Это не конфликт между Россией и Украиной, это конфликт между Россией и Западом. И если он обострится, западный мир спросит Эрдогана, на чьей стороне он стоит. В этих стараниях стать посредником есть риск, что Турции придется задать себе вопрос - она на стороне Запада или на стороне России?".
Впрочем, у Анкары все же есть успешный опыт посредничества в переговорном процессе. Так, например, в апреле Турция вела переговоры между российскими и американскими военными после того, как возникло подозрение в использовании химического оружия. Кроме того, в 2017 году Турция в роли переговорщика достигла успеха в освобождении двух крымскотатарских политиков, которые были осуждены и оказались в тюрьме в аннексированном Россией Крыму.
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