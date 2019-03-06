 Анкара и Москва обсуждают дату поставок комплексов С-400 в Турцию | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Анкара и Москва обсуждают дату поставок комплексов С-400 в Турцию

Ракетные комплексы С-400 скоро будут поставлены в Турцию, заявил глава МИД страны Чавушоглу. Ранее в Сенат США внесен законопроект о запрете поставок Турции истребителей F-35.

Глава МИД России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье

Глава МИД России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье

Турция и Россия обсуждают дату поставки Анкаре российских ракетных комплексов С-400. Как заявил в пятницу, 29 марта, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, ЗРК "скоро будут поставлены в Турцию". Коснувшись возражений США против этой сделки, турецкий политик заявил, что это "принципиально противоречит международному праву". "Мировое сообщество должно увидеть, что подобные безосновательные капризы не имеют никакого смысла", - сказал Чавушоглу.

Вашингтон выступает против приобретения Турцией российских систем ПВО. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. 28 марта демократы Джин Шахин и Крис ван Холлен и республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис внесли на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если она не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400.

Контекст

Пентагон предупредил, что США не позволят Турции приобрести истребители F-35 и зенитные комплексы Patriot. Это первый случай, когда Минобороны США конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35. (09.03.2019)

Турция предупредила, что не будет закупать зенитные комплексы Patriot, если США заставят ее отказаться от покупки российских С-400. Анкара не потерпит подобного давления со стороны США, заявил глава МИД Турции Чавушоглу. (10.01.2019)

По словам Шахин, возможность получения Россией "доступа к американским самолетам и технологиям в Турции, являющейся страной НАТО, представляет серьезную опасность для национальной и глобальной безопасности". При этом Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу отверг возможность передачи технологий, связанных с F-35 "третьей стране".

В свою очередь Лэнкфорд отметил, что Турция  является важным союзником и добровольным партнером НАТО в решении ряда задач национальной безопасности США. Поэтому вызывает беспокойство тот факт, что "Турция стремится к тесному сотрудничеству в военной сфере с Россией, авторитарный правитель которой старается подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу", заявил сенатор-республиканец.      

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 02:57

Экономические проблемы Турции или Как стабильность превращается в мыльный пузырь

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Экономические проблемы Турции или Как стабильность превращается в мыльный пузырь  

Замок в Турции недорого, но все равно не берут - "Европа в фокусе"  

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах  

Также по теме

Russischer Syrien-Einsatz

США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией 06.03.2019

США могут отказаться от продажи Турции истребителей F-35, если Анкара не аннулирует сделку по покупке российских ракетно-зенитных комплексов С-400.

Patriot Raketen-Abwehr-System

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Патриот" 19.12.2018

Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 млрд долларов, сообщил Пентагон. Ранее США и НАТО выразили беспокойство в связи с поставкой Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Реклама

Самые читаемые

Во Франции начато следствие по жалобе Навальных на "Ив Роше"  

Бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца"  

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно