Андрей Тарковский

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Советский кинорежиссер, с 1980 года работавший на Западе.
Тарковский был одним из крупнейших режиссеров 20-го века, оказавшим большое влияние на развитие мирового кинематографа.
Его называют Достоевским ХХ века - и не без оснований. Почему же тогда имя Фридриха Горенштейна мало что говорит широкому российскому читателю? Об этом - в интервью DW.
В Германии on demand покажут фильм Тарковского-младшего об отце, а также много другого качественного кино.
В Художественном музее Бонна открывается персональная выставка "Запечатленное время" Нади Кааби-Линке. DW публикует первое интервью художницы на русском языке.
В Кельнском драмтеатре состоялась премьера сценической версии фильма Тарковского. Отрадно одно: зрителю хотя бы названием спектакля напомнили об Андрее Рублеве.
Дюссельдорфский драмтеатр превращается в Зону: аномальные явления, исчезновения людей, на каждом шагу - бдительные сталкеры. Такова завязка перформанса.
В Германии вышла книга о жизни и творчестве Андрея Тарковского. В ней много фотографий. Очень правильный подарок для тех, кто ищет эффектных поступлений на книжную полку.
Долгие десятилетия его творчество оставалось неизвестным широкому читателю.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact