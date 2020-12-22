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Андрей Тарковский

Советский кинорежиссер, с 1980 года работавший на Западе.

Тарковский был одним из крупнейших режиссеров 20-го века, оказавшим большое влияние на развитие мирового кинематографа.

Dt.-russ. Schriftsteller Friedrich Gorenstein

Памятник неизвестному писателю Фридриху Горенштейну 22.12.2020

Его называют Достоевским ХХ века - и не без оснований. Почему же тогда имя Фридриха Горенштейна мало что говорит широкому российскому читателю? Об этом - в интервью DW.
+++Achtung: Nur zur aktuellen Berichterstattung über das Filmfestival GoEast+++ SPIEL- UND DOKUMENTARFILMWETTBEWERB IMMORTAL Ksenia Okhapkina Quelle: https://www.filmfestival-goeast.de/de/presse/downloads.php

Кинофестиваль goEast состоится, несмотря на пандемию 05.05.2020

В Германии on demand покажут фильм Тарковского-младшего об отце, а также много другого качественного кино.
Nadia Kaabi-Linke, The Altarpiece, 2015, 250 × 450.4 × 6.3 cm, © Nadia Kaabi-Linke, Foto: Mustafa Aboobacker

Как современное искусство работает с историей 26.10.2017

В Художественном музее Бонна открывается персональная выставка "Запечатленное время" Нади Кааби-Линке. DW публикует первое интервью художницы на русском языке.
Bildnummer: 54762967 Datum: 20.12.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 20, 2010. The Holy Trinity by Andrei Rublev on display at Moscow s Tretiakov Gallery during an exhibition entitled Andrei Rublev: The Feat of Icon Painting. The exhibition marks Rublev s 650th birthday. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Kultur Ausstellung kbdig xsp 2010 hoch o0 Andrei Rubljow, Malerei, Gemälde Bildnummer 54762967 Date 20 12 2010 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia December 20 2010 The Holy Trinity by Andrei Rublev ON Display AT Moscow S Tretiakov Gallery during to Exhibition entitled Andrei Rublev The feat of Icon Painting The Exhibition Marks Rublev S Birthday PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Culture Exhibition Kbdig xsp 2010 vertical o0 Andrei Painting Paintings

''Андрей Рублев'' обнажил пропасть между Западом и Россией 07.04.2014

В Кельнском драмтеатре состоялась премьера сценической версии фильма Тарковского. Отрадно одно: зрителю хотя бы названием спектакля напомнили об Андрее Рублеве.
Szene aus dem Performance, das den Film Stalker vom russischen Regisseur Andrej Tarkowski inszeniert. Schauspielhaus Düsseldorf. Copyright: Magnus Peter

"Сталкера" Тарковского интерпретируют в Дюссельдорфе 25.04.2013

Дюссельдорфский драмтеатр превращается в Зону: аномальные явления, исчезновения людей, на каждом шагу - бдительные сталкеры. Такова завязка перформанса.
Filmstill Ivan's Kindheit aus dem Buch Andrej Tarkovskij. Leben und Werk. Schirmer/Mosel Verlag Foto geliefert von DW/Efim Schuhmann mit Copyright Erklärung.

Тарковский для всех: новая книга о загадочном мэтре кино 21.11.2012

В Германии вышла книга о жизни и творчестве Андрея Тарковского. В ней много фотографий. Очень правильный подарок для тех, кто ищет эффектных поступлений на книжную полку.

«Жизнь брала под крыло...» Судьба Арсения Тарковского 19.06.2002

Долгие десятилетия его творчество оставалось неизвестным широкому читателю.