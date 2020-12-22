 Памятник неизвестному писателю Фридриху Горенштейну | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Памятник неизвестному писателю Фридриху Горенштейну

Его называют Достоевским ХХ века - и не без оснований. Почему же тогда имя Фридриха Горенштейна мало что говорит широкому российскому читателю? Об этом - в интервью DW.

Фридрих Горенштейн

Фридрих Горенштейн

В московском издательстве "Захаров" вышла книга "Пазл Горенштейна". В нее вошли очерки, интервью, воспоминания, статьи, рассказывающие о замечательном прозаике Фридрихе Горенштейне. Приходится представлять его, называя фильмы, автором (или соавтором) сценариев которых был Горенштейн: "Солярис", "Раба любви", "Седьмая пуля"... Фильмы приходится называть потому, что книги его, хотя стали издаваться и в России в постперестроечные времена, широкому читателю мало известны. А между тем, автора романов "Псалом", "Искупление", "Попутчики", повести "Улица Красных зорь", рассказов "С кошелочкой", "Шампанское с желчью" и многих других произведений не случайно называют Достоевским ХХ века.

Автор книги "Пазл Горенштейна" и ее составитель - театральный режиссер, блестящий знаток и популяризатор творчества писателя Юрий Векслер. В интервью Deutsche Welle он рассказал об этой книге и о ее герое - писателе Фридрихе Горенштейне.

DW: Горенштейна называют самым гениальным из малочитаемых писателей. Подзаголовок твоей книги о нем: "Памятник неизвестному писателю". Хотя о Горенштейне с восторгом отзывались и отзываются Андрей Тарковский, Юрий Трифонов, Андрей Кончаловский, Марк Розовский, Дмитрий Быков, другие весьма уважаемые люди искусства, но творчество Горенштейна для многих в России остается неизвестным. В чем тут причина? В том, что он писал трудные книги? В его трудном характере?

Юрий Векслер: Я все же не соглашусь с тем, что Горенштейна мало читают. Книги выходили и в России, и много переводятся - на французский, немецкий языки. Сейчас берлинское издательство Matthes & Seitz готовит переиздание всех его произведений на немецком. У Горенштейна есть достаточно много читателей. Но на родине интерес к нему не отражен, так сказать, публично - ни в отзывах критиков, ни в статьях о его творчестве (их очень мало). Он, конечно, недостаточно известен, и причин этому несколько. До поры до времени Горенштейна придерживали, препятствовали изданию его книг, вообще его известности. Что делали и его коллеги, делали, если говорить упрощенно, из зависти к его дару.

Но я думаю, что все это в прошлом. Даже разговоры о том, какой он был тяжелый человек, как с ним было трудно, - это все в прошлом. Я думаю, что понимание того, насколько это большой писатель, приходит к любому, кто открывает его книги. А книги стали выходить, слава богу, еще при жизни Горенштейна.

Обложка книги Пазл Горенштейна

Обложка книги "Пазл Горенштейна"

- Эти книги очень разные. Трудно говорить о литературных предшественниках Горенштейна. Может быть, еще поэтому его называют человеком вне процесса... Тебе как читателю Горенштейна, отлично знающему его творчество, какая именно его книга ближе всего?

- Я думаю, что у всех нас в разное время и в разном возрасте любимые книги даже одного писателя - разные. Был период, когда я считал самым важным для себя небольшой роман Горенштейна - или, как некоторые говорят, повесть - "Искупление". А сейчас, пожалуй, у меня любимая вещь - "Попутчики". Это один из поздних шедевров большого мастера, написанный уже в Германии, куда Горенштейн эмигрировал в 1980 году.

В поезде, который идет из Киева, в полутемном вагоне, встречаются два человека. Один из них произносит странную фразу и заинтересовывает другого, успешного московского писателя, преуспевающего фельетониста, прожженного циника... И тот слушает ночную исповедь простого украинского мужика, который прошел в своей жизни такое, что до времени замалчивалось, было табуировано в советское время, да и в постсоветское отчасти. Мы видим это в сценах - сценах голодомора в Украине, сценах нацистской оккупации Киева, убийств евреев... И в лагере герой посидел... Это, по существу, компактная история государства в исповеди одного человека. Она мастерски сделана, и в ней, как всегда у Горенштейна, есть элемент высокой игры, искусства.

- Горенштейн в Советском Союзе, до эмиграции в Германию, опубликовал в журнале "Юность" маленький рассказ, позже участвовал в самиздатовском альманахе "Метрополь", - вот и всё. Но чуть ли не мгновенно стал известен как сценарист. Причем, у него был, всегда был, великолепный, чистый, интересный русский язык. Откуда это?

- Я знаю только один ответ: это называется божьим даром. Других объяснений нет. У него действительно была украинская мелодика речи (он ведь там родился и долгое время жил), но Горенштейн наигрывал и южный говорок, и - порою - местечковый акцент. Он играл такую роль. Он вообще любил актерствовать.

Удивляет другое. Горештейн приехал в Москву на Высшие сценарные курсы ВГИКа, когда ему было уже 32 года. Сын репрессированного, расстрелянного в 1937 году, которому приходилось вместе с матерью прятаться, бегать, жить по поддельным документам, всегда опасавшийся, что вскроется, что он сын репрессированного, потому что и самому пришлось бы тогда несладко. После смерти матери в эвакуации его воспитывали ее сестры... Пошел в горный институт, окончил его, работал в шахте, получил травму, работал прорабом на стройке в Киеве... Когда этот человек стал писателем? Когда он сделал себя писателем? А ведь он приехал в Москву писателем. Здесь есть тайна.Тайна дара.

Он, конечно, очень много читал, работал в библиотеках, в архивах. Но это ли делает его таким, какой он есть?

- Был ли Горенштейн счастливым человеком?

- Была такая пьеса драматурга Арбузова, которая называлась "Счастливые дни несчастливого человека". Я думаю, что эта формула как-то описывает жизнь Горенштейна. Он был несчастливым человеком, но счастливые дни у него бывали. Скажем, первые два года в Москве, - это были счастливые годы. Люди кино распознали в нем что-то необыкновенное, поразительное, дар и смелость, талант видения деталей, кинематографических деталей, мастерство смены планов - среднего, крупного и общего. Это был просто подарок для кино. Не случайно о Горенштейне с таким восторгом отзываются (и в книге это есть) такие столь разные режиссеры, как Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский. Отзываются не только о сценариях, но - и даже в первую очередь - о его прозе, которую, конечно же, надо читать.

Смотрите также:

  • Кадр из фильма Будденброки 2008 года

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Будденброки. История гибели одного семейства"

    Роман Томаса Манна (Thomas Mann) 1901 года повествует о жизни и упадке богатой семьи торговцев из Любека. За эту книгу писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе. На снимке - кадр из экранизации 2008 года. Оригинальное название романа - "Buddenbrooks: Verfall einer Familie".

  • Съемочная группа фильма Берлин, Александерплац

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Берлин, Александерплац"

    Жизнь Берлина конца 1920-х предстает перед читателем во всем многообразии. Роман Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) 1929 года лег в основу культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера. На фото - режиссер (в центре) с исполнителями главных ролей. Оригинальное название романа - "Berlin Alexanderplatz".

  • На репетиции постановки Мефистофель в венском Бургтеатре

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Мефистофель. История одной карьеры"

    Роман, написанный сыном Томаса Манна Клаусом Манном (Klaus Mann) в 1936 году, повествует о жизни Хендрика Хёфгена - актера и режиссера, предающего свой талант ради карьеры. Хёфген становится соучастником преступлений нацистов. На фото - репетиции "Мефистофеля" в венском "Бургтеатре" (2018 г.) Оригинальное название романа - "Mephisto".

  • На съемках фильма Одни в Берлине

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Каждый умирает в одиночку"

    Роман Ганса Фаллады (Hans Fallada) 1947 года считается первой книгой, написанной о Сопротивлении писателем, не эмигрировавшим из нацистской Германии. На фото - съемочная группа фильма "Одни в Берлине" в 2016 году. Вторая справа - Эмма Томпсон. Оригинальное название романа - "Jeder stirbt für sich allein".

  • Рабочий стол писателя в его доме-музее

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Смерть в Риме"

    Роман Вольфганга Кёппена (Wolfgang Koeppen), написанный в 1954 году, критики прозвали "кривым зеркалом" послевоенной западногерманской действительности. Кёппен критиковал в нем остатки идеологии и поведения, которые привели Германию к нацизму и войне. На фото - рабочий стол в музее писателя в Грайфсвальде. Оригинальное название романа - "Der Tod in Rom".

  • Репетиция спектакля Расколотое небо в берлинском театре Шаубюне (2015 г.)

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Расколотое небо"

    Кристу Вольф (Christa Wolf) принято считать самой значимой писательницей ГДР. В ее романе "Расколотое небо" ("Der geteilte Himmel") 1963 года речь идет о проблематике разделенной Германии. На фото - репетиция спектакля "Расколотое небо" в берлинском театре "Шаубюне" (2015 г.)

  • Кадр из экранизации романа 1975 года

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Потерянная честь Катарины Блюм"

    В этом романе лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля (Heinrich Böll), написанном в 1974 году, молодая немка по имени Катарина Блюм влюбляется в террориста, они проводят вместе ночь, а утром девушку арестовывают. Роман ("Die verlorene Ehre der Katharina Blum") был экранизован в 1975 году (на фото).

  • Писатель Стен Надольный

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Открытие медлительности"

    Мораль Стена Надольного (Sten Nadolny) такова: хорош тот, кто не торопится во имя успеха, а держит время в своих руках. Герой вышедшей в 1983 году книги "Открытие медлительности" ("Die Entdeckung der Langsamkeit") - сэр Джон Франклин, английский мореплаватель, исследователь Арктики. На фото - Стен Надольный.

  • Моника Марон

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Animal Triste"

    "После соития всякая тварь тоскует", - словами из этого латинского изречения названа книга Моники Марон (на фото), изданная в 1996 году. Сюжет таков: женщина-палеонтолог, работающая в берлинском музее, страстно влюбляется в своего коллегу. Моника Марон (Monika Maron) исследует эту страсть, наслаждаясь каждой деталью. "Animal Triste" - оригинальное название книги.

  • Иллюстрация из книги Корнелии Функе

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Чернильное сердце"

    Самый известный роман гранд-дамы немецкого фэнтези Корнелии Функе (Cornelia Funke) был впервые издан в 2003 году. По словам Функе, писать для детей - самая замечательная профессия на свете: "Я знаю, каково это - быть маленьким, быть другим". Оригинальное название книги - "Tintenherz".

  • Исполнители главных ролей в фильме Гуд бай, Берлин!

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Гуд бай, Берлин!"

    Двое подростков отправляются путешествовать на старой "Ниве" по берлинским окрестностям. И выясняется, что люди вовсе не так плохи, как о них говорят! Из "романа воспитания" Вольфганга Херрндорфа (Wolfgang Herrndorf) 2010 года получился симпатичный роуд-муви "Гуд бай, Берлин!", который снял в 2016 году Фатих Акин (на фото - исполнители главных ролей). Оригинальное название книги - "Tschick".

  • Репетиция спектакля Дни убывающего света в берлинском Немецком театре

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Дни убывающего света"

    Личные истории, соединенные автором, наглядно иллюстрируют жизнь в ГДР. Дебютный роман "In Zeiten des abnehmenden Lichts" Ойгена Руге (Eugen Ruge), изданный в 2011 году, был удостоен Немецкой книжной премии как лучший роман 2011 года на немецком языке. Спектакль по роману "Дни убывающего света" поставили в 2013 году в берлинском Немецком театре (на фото - репетиция).

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Александр Лайко: Эмиграция не погубила ни одного писателя

Поэт Александр Лайко живет в Берлине почти тридцать лет и больше двадцати лет издает литературный журнал "Студия". Корреспондент DW встретился с ним в день его 80-летия.  

Владимир Набоков: место действия - Берлин

Владимир Набоков прожил в немецкой столице пятнадцать лет: с 1922–го по 1937–й годы. Но он бывал здесь и раньше, причем очень часто. Берлин занимал особое место в его жизни и творчестве.  

Тарковский для всех: новая книга о загадочном мэтре кино

В Германии вышла книга о жизни и творчестве Андрея Тарковского. В ней много фотографий. Очень правильный подарок для тех, кто ищет эффектных поступлений на книжную полку.  

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" номинирован на "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о засекреченном в советское время расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году.  

Немецкая остановка Марины Цветаевой

В жизни Марины Цветаевой, выдающейся поэтессы, человека трагической судьбы, Германия играла колоссальную роль. Даже стихи она начала впервые писать по-немецки.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью Светланы Алексиевич DW: making-of  

Пять известных писателей с нелитературным прошлым  

Писатель Максим Осипов не любит сравнения с Антоном Чеховым  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW