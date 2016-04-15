Андрей Парубий

Украинский государственный и политический деятель. (род. 31 января 1971 г.)

Председатель Верховной рады Украины (с 14 апреля 2016 года). Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля - 7 августа 2014 года); Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (4 декабря 2014 года - 14 апреля 2016 года); Народный депутат Украины (25 декабря 2007 года - 27 февраля 2014 года; с 27 ноября 2014 года). Комендант Евромайдана, руководитель Самообороны Майдана с ноября 2013 года по февраль 2014 года.