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Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев - российский кинорежиссер и сценарист, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей, номинант на премию "Оскар".

В 2014 году на экраны вышел фильм Звягинцева "Левиафан", вызвавший широкую дискуссию в российском обществе.

DW-Gespräch mit Iwan Wyrypajew, russischer Schauspieler, Dramatiker, Regisseur und Drehbuchschreiber. Ort: Warschau, 21 Dezember 2020

Иван Вырыпаев: Россия не может быть единой 10.03.2021

Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
People protest at Independence Square to support Oleg Sentsov and other political prisoners in Kyiv, Ukraine, June 2, 2018. A Russian court convicted a prominent Ukrainian filmmaker of conspiring to commit terror attacks and sentenced him to 20 years in prison. The court in the southern city of Rostov-on-Don said Oleg Sentsov had set up a terror cell in the Crimean Peninsula, which Russia annexed in 2015, and was plotting attacks. He serves his prison sentence in a maximum-security prison. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Звягинцев, Познер и Хаматова попросили Путина помиловать Сенцова 19.06.2018

12 российских деятелей культуры написали публичное обращение к президенту РФ с просьбой помиловать украинского режиссера. В Кремле ответили, что общественный резонанс не изменит решение суда.
The Palme d'Or trophy for the upcoming Cannes Film Festival is pictured in Chopard in the Haute Joaillerie workshop in Meyrin near Geneva, Switzerland April 25, 2018. Picture taken April 25, 2018. REUTERS/Denis Balibouse

Фильмы из России, Украины и Казахстана поборются за награды в Каннах 08.05.2018

8 мая открылся международный Каннский кинофестиваль. На нем представлено кино из России, Украины и Казахстана. Такого еще никогда не было.
Канны и кино на русском языке (фотогалерея)

Канны и кино на русском языке (фотогалерея) 07.05.2018

Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?
Loveless 2017 Nelyubov Directed by Andrey Zvyagintsev

Фильм "Нелюбовь" Звягинцева получил премию "Сезар" 03.03.2018

Никогда советский или российский фильм не получал французскую премию "Сезар". Звягинцев - первый, кому это удалось. А впереди еще и "Оскар", где у "Нелюбви" тоже неплохие шансы.
This image released by Lucasfilm shows Gwendoline Christie as Capt. Phasma in Star Wars: The Last Jedi. (Lucasfilm via AP) |

10 самых ярких фильмов 2017 года (фотогалерея) 28.12.2017

28 декабря отмечается Международный день кино. Мы знакомим вас с "самыми-самыми" фильмами 2017 года. Выбор DW.
ARCHIV - Medienvertreter fotografieren den Europäischen Filmpreis in Bochum (Archivfoto vom 10.12.2009). Christian Petzolds DDR-Drama «Barbara» und David Wnendts «Kriegerin» über eine junge Frau aus der Neonazi-Szene sind in der Auswahl für den Europäischen Filmpreis. Auch die französische Erfolgskomödie «Ziemlich beste Freunde» zählt zu den Kandidaten für eine Filmpreis-Nominierung, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag (11.09.2012) mitteilte. Foto: Franz-Peter Tschauner (zu dpa 0826 vom 11.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Кому достанется европейский "Оскар"? 08.12.2017

Берлин вновь становится столицей европейского кино. 9 декабря здесь в 30-й раз вручают премию Европейской киноакадемии - европейский аналог "Оскара". Представляем ее соискателей.
Filmstill Nelyubov (Loveless), Andrej Swjaginzew (70. Internationale Filmfestival in Cannes)

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил Гран-при фестиваля в Лондоне 14.10.2017

Картина Андрея Звягинцева удостоена главного приза на киносмотре в Великобритании. Это уже вторая высшая награда Лондонского кинофестиваля для российского режиссера.
29.09.2017 Russian opposition leader Alexei Navalny leaves a police station in Moscow, Russia, Friday, Sept. 29, 2017. Police took Russian opposition leader Alexei Navalny into custody in Moscow on Friday and detained his associates in a city where he was heading for a rally. (Evgeny Feldman/Navalny Campaign via AP) |

Деятели культуры сняли ролики в поддержку участия Навального в выборах 06.10.2017

Если на выборах президента России не будет альтернативного кандидата, то они превратятся в профанацию, как в советские времена, считает музыкант Алексей Кортнев.
3101875 05/18/2017 Film director Andrei Zvyagintsev during a photo opp for his film Loveless (Russia) presented in the main program at the 70th Cannes Film Festival. Ekaterina Chesnokova/Sputnik Foto: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa |

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил Гран-при фестиваля в Мюнхене 01.07.2017

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева удостоена на киносмотре в Мюнхене главного приза - ARRI/Osram Award - с денежным эквивалентом в 50 тыс. евро.
70th Cannes Film Festival – Photocall after Closing ceremony - Cannes, France. 28/05/2017. Actress Diane Kruger, Best Actress award winner for her role in the film Aus dem Nichts (In the Fade), poses with director Fatih Akin. REUTERS/Regis Duvignau

Россия и Германия блеснули на Каннском кинофестивале (29.05.2017) 29.05.2017

Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получил приз жюри на Каннском кинофестивале. Лучшей актрисой стала немка Диана Крюгер.
3101875 05/18/2017 Film director Andrei Zvyagintsev during a photo opp for his film Loveless (Russia) presented in the main program at the 70th Cannes Film Festival. Ekaterina Chesnokova/Sputnik Foto: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa |

"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского фестиваля 28.05.2017

Приз жюри - третья по значимости награда Каннского фестиваля после "Золотой пальмовой ветви" и Гран-при. Главную награду забрал шведский фильм "Квадрат" Рубена Эстлунда.
15.05.2017+++ Set up of the official poster at the top of the stairs for the seventieth (70th) Cannes Film Festival on the facade of the Palais des Festivals, Cannes, France, Monday 15th May 2017. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Канны-2017: что нужно знать о юбилейном фестивале 17.05.2017

Дефиле кинозвезд по красной ковровой дорожке, стильные вечеринки, бесконечный гламур. На Лазурном берегу Франции стартовал 70-й Каннский кинофестиваль.

Full of joy, freedom and daring, just like Claudia Cardinale dancing on its official poster, the 70th Festival de Cannes (17-28 May) promises a celebration in passionate red and sparkling gold.

В Каннах объявили основную программу конкурса 13.04.2017

Фильмы российских, украинских и немецких кинорежиссеров вошли в основную программу конкурса 70-го Каннского кинофестиваля. Всего "За золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран.
2929386 09/06/2016 The international military-technical forum ARMY-2016 at the Patriot Congress and Exhibition Center in the Military Patriotic Park of Culture and Recreation of the Russian Armed Forces, near Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik |

Комментарий: В ожидании "Перестройки 2.0"? 28.10.2016

Дмитрий Киселев, вероятно, не понял, что идеологическая линия Кремля скоро может измениться, предполагает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
08.2016 Dorf Teriberka in der russischen Provinz, wo der berühmte Film Leviathan (Oskar-Nominierung) gedreht wurde; Copyright: DW/V. Ryabko

"Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм 16.08.2016

Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW.
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