Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Андрей Звягинцев - российский кинорежиссер и сценарист, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей, номинант на премию "Оскар".
В 2014 году на экраны вышел фильм Звягинцева "Левиафан", вызвавший широкую дискуссию в российском обществе.
Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
12 российских деятелей культуры написали публичное обращение к президенту РФ с просьбой помиловать украинского режиссера. В Кремле ответили, что общественный резонанс не изменит решение суда.
8 мая открылся международный Каннский кинофестиваль. На нем представлено кино из России, Украины и Казахстана. Такого еще никогда не было.
Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?
Никогда советский или российский фильм не получал французскую премию "Сезар". Звягинцев - первый, кому это удалось. А впереди еще и "Оскар", где у "Нелюбви" тоже неплохие шансы.
28 декабря отмечается Международный день кино. Мы знакомим вас с "самыми-самыми" фильмами 2017 года. Выбор DW.
Берлин вновь становится столицей европейского кино. 9 декабря здесь в 30-й раз вручают премию Европейской киноакадемии - европейский аналог "Оскара". Представляем ее соискателей.
Картина Андрея Звягинцева удостоена главного приза на киносмотре в Великобритании. Это уже вторая высшая награда Лондонского кинофестиваля для российского режиссера.
Если на выборах президента России не будет альтернативного кандидата, то они превратятся в профанацию, как в советские времена, считает музыкант Алексей Кортнев.
Картина российского режиссера Андрея Звягинцева удостоена на киносмотре в Мюнхене главного приза - ARRI/Osram Award - с денежным эквивалентом в 50 тыс. евро.
Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получил приз жюри на Каннском кинофестивале. Лучшей актрисой стала немка Диана Крюгер.
Приз жюри - третья по значимости награда Каннского фестиваля после "Золотой пальмовой ветви" и Гран-при. Главную награду забрал шведский фильм "Квадрат" Рубена Эстлунда.
Дефиле кинозвезд по красной ковровой дорожке, стильные вечеринки, бесконечный гламур. На Лазурном берегу Франции стартовал 70-й Каннский кинофестиваль.
Фильмы российских, украинских и немецких кинорежиссеров вошли в основную программу конкурса 70-го Каннского кинофестиваля. Всего "За золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран.
Дмитрий Киселев, вероятно, не понял, что идеологическая линия Кремля скоро может измениться, предполагает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact