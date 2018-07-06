 Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2018

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Европа

Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Соперник англичан в полуфинале определится по итогам матча России и Хорватии. Полуфиналистами ЧМ-2018 ранее стали сборные Франции и Бельгии.

Гарри Магуйар забил гол в ворота сборной Швеции

Гарри Магуйар забил гол в ворота сборной Швеции

Сборная Англии по футболу обыграла команду Швеции со счетом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2018. Матч прошел в субботу, 7 июля, в Самаре.

Контекст

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Судя по представительству и результатам на ЧМ-2018, самыми сильными футбольными национальными чемпионатами являются английская Премьер-лига, немецкая бундеслига и испанская Примера. (02.07.2018)

Первым гол на 30-й минуте забил Гарри Магуйар с подачи Эшли Янга, второй гол на 59-й минуте - Деле Алли с подачи Джесси Лингарда.

На пути к четвертьфиналу Швеция выиграла у Швейцарии со счетом 1:0, Англия - у Колумбии со счетом 4:3 по итогам пенальти.

Соперник англичан в полуфинале определится по итогам сегодняшнего матча России и Хорватии в Сочи.

В полуфинал ЧМ-2018 6 июля вышли сборные Франции и Бельгии, они сыграют 10 июля в Санкт-Петербурге.

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