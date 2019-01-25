 Ангеле Меркель вручили премию Фулбрайта | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Ангеле Меркель вручили премию Фулбрайта

Принимая американскую награду, Меркель отметила важность соблюдения принципов международного права и роль международных организаций, таких как ООН и ВТО.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручили премию имени американского сенатора Уильяма Фулбрайта за заслуги в укреплении международного взаимопонимания. Принимая награду в понедельник, 28 января, в Берлине, глава немецкого правительства заявила о растущей угрозе популизма и национализма во многих странах, в том числе Германии.

При этом, по ее словам, под угрозой оказываются основные принципы международного права и прав человека. "Мы должны этому решительно противостоять", - подчеркнула Меркель, выступая в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Скрытая критика в адрес Трампа

В частности, она напомнила о важной роли международных организаций, таких как ООН и Всемирной торговой организации (ВТО), основанных после осознания "ужасов национал-социализма, Второй мировой войны и зашкаливающего национализма". При этом она не упомянула напрямую  американского президента Дональда Трампа, грозящего выходом из ВТО.

Контекст

Одновременно Меркель подчеркнула значение сильной Европы. "Как партнер и друг Соединенных Штатов Европа может быть сильной только в такой степени, в какой она едина", - заявила она.

Ангела Меркель стала первым немецким лауреатом премии Фулбрайта. В прошлом награды удостаивались, в числе прочих, Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Джимми Картер, Билл Клинтон, Вацлав Гавел, организация "Врачи без границ", а также Билл и Мелинда Гейтс. Награждая главу германского правительства, Ассоциация Фулбрайта отметила ведущую роль канцлера ФРГ во времена глобальных кризисов.

Смотрите также:

  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Смотреть видео 13:58
Now live
13:58 мин

Партия Меркель выбрала ей преемницу, или Who is Mrs. АКК? - DW Новости

Контекст

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53, 09.12.18  

Самое откровенное интервью экс-соперника Меркель Мартина Шульца - Conflict Zone на русском  

Партия Меркель выбрала ей преемницу, или Who is Mrs. АКК? - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

"Золотые" визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством  

Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо призвал к новым протестам  

Хакеры опубликовали внутренние документы МВД РФ и Рособоронэкспорта  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно