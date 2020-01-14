Ангела Меркель, Катарина Витт и другие: чем полезна восточногерманская закалка

Ангела Меркель (Angela Merkel), несомненно, самая известная представительница женщин, которые выросли в социалистической Германской Демократической Республике. Ангела Меркель родилась в семье священника, который в первые годы существования ГДР по собственному желанию переехал туда с семьей из Западной Германии. В ГДР она получила образование физика, первый раз вышла замуж, развелась, защитила диссертацию, начала политическую карьеру. После краха ГДР она вступила на политическую арену объединенной Германии, а потом, в 51 год, стала федеральным канцлером.

За время своего пребывания у власти Ангела Меркель показала себя и как неторопливая, рассудительная, неконфликтная "мамочка" (Mutti) и как властный политик, сносящий всех встающих на ее пути конкурентов. Именно конкурентов, а не конкуренток, потому что мужчин в политике было и есть несомненно больше.

Женщины с востока Германии "рулят"

Какую роль играет в феномене Ангелы Меркель ее восточногерманское прошлое? Журналисты Танья Брандес (Tanja Brandes) и Маркус Декер (Markus Decker) считают, что далеко не последнюю. В своей книге "Восточногерманские женщины меняют страну" ("Ostfrauen verändern die Republik") они рассказывают об Ангеле Меркель как об одной из женщин, выросших в ГДР и добившихся успеха в объединенной Германии. Книга наводит на мысль, что опыт жизни в социалистической ГДР стал своего рода закалкой для женщин, что там они научились самостоятельности и умению брать на себя ответственность, а поэтому выстояли в тяжелые времена после коллапса ГДР даже с большим успехом, чем мужчины.

Среди героинь книги - популярнейшая фигуристка Катарина Витт (Katarina Witt) и Хильтруд Вернер (Hiltrud Werner), член правления концерна Volkswagen, а также немецкие политики: Катрин Гёринг-Эккард (Katrin Göring-Eckardt), сопредседатель фракции партии "зеленых", Катя Киппинг (Katja Kipping), сопредседатель Левой партии, социал-демократ Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) и актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller), ставшая широко известной после роли в фильме "Тони Эрдманн" ("Toni Erdmann").

Трудно быть женщиной, тем более из ГДР

Женщины, которым удалось утвердиться в сферах, где доминируют мужчины, как например политика или автомобильная отрасль, явление само по себе неординарное. А женщинам из ГДР пришлось преодолевать дополнительное препятствие - недоверие новых соотечественников.

Хильтруд Вернер

Хильтруд Вернер рассказывает о том, как однажды на собеседовании сотрудник фирмы, увидев ее школьный диплом с оценкой "отлично", заявил, что в ГДР хорошие оценки якобы раздавали направо и налево. А когда в 2018 году газета Zeit опубликовала интервью с новоиспеченным членом правления VW, в комментариях к статье в адрес Хильтруд Вернер градом посыпались упреки, мол, восточногерманские немцы понятия не имеют ни об экономике, ни об управлении, иначе они не угробили бы свою страну.

Впрочем, утверждает Хильтруд Вернер, еще больше сложностей, чем восточногерманское происхождение ей доставлял тот факт, что она женщина и мать. В начале 1990-х она работала на полную ставку, а поскольку у нее было двое маленьких детей, она тратила на нянь 70 процентов своей зарплаты. Хильтруд Вернер жила тогда в пригороде Мюнхена, столицы консервативной федеральной земли Баварии, и ни одна из соседских женщин не работала так много, как она. Даже сегодня в Германии женщинам, стремящимся совмещать работу и воспитание детей, приходится непросто. А тогда Хильтруд Вернер пришлось выслушать немало колких замечаний и едкостей…

Равноправие полов и его границы

Желание и умение работать наравне с мужчинами и быть от них независимыми материально - эти качества выделяют героини книги "Восточногерманские женщины меняют страну" в своих соотечественницах. При этом они не идеализируют ГДР, подчеркивая, что стране было далеко до равноправия полов. На руководящих постах преобладали мужчины, кроме того, женщины, трудясь на предприятиях и в учреждениях не меньше, чем мужчины, выполняли львиную долю домашней работы.

Обложка книги "Восточногерманские женщины меняют страну"

Возможно, что эта ситуация воспитала в женщинах те навыки, которые упоминает еще одна героиня книги - Виола Кляйн (Viola Klein), владелица фирмы по производству программного обеспечения Saxonia Systems. В ее окружении, говорит Виола Кляйн, женщины справились с непростой ситуацией после распада ГДР лучше, чем мужчины. Мужчинам было сложнее пережить потерю работы, они отчаивались, в то время как женщины, засучив рукава, преодолевали возникшие трудности.

Взаимоотношения полов - еще один интересный аспект, который прослеживается в книге. Катя Киппинг, отвечая на вопрос, в чем отличаются восточногерманские немки от западногерманских, отмечает: "Когда нам свистят вслед рабочие на улице, западные женщины жалуются, мол, к нам опять пристают. А нас, женщин с востока Германии, это скорее развлекает". Киппинг нравится, когда перед ней придерживают дверь или подают пальто. "Я не воспринимаю это как ограничение моей феминисткой свободы, - говорит политик, - я считаю, что это мило".

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