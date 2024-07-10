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Анвар Ашраф
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Анвар Ашраф: избранные публикации
Фактчекинг: Россия врет о падении ракеты ВСУ на "Охматдет"
В соцсетях курсируют "доказательства" падения ракеты ВСУ на больницу "Охматдет", но на самом деле это фейки.
Конфликты
10.07.2024
10 июля 2024 г.
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