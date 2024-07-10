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Анвар Ашраф

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Анвар Ашраф: избранные публикации

Скриншоты сообщений в X с утверждением, что детскую больницу в Киеве разбомбила Украина, использующие в качестве доказательств фотографии здания в дыму и схематическое изображение ракеты. Фото помечено как "фейк"

Фактчекинг: Россия врет о падении ракеты ВСУ на "Охматдет"

В соцсетях курсируют "доказательства" падения ракеты ВСУ на больницу "Охматдет", но на самом деле это фейки.
Конфликты10 июля 2024 г.
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