 Анатомические ужасы не для слабонервных: где посмотреть | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.07.2018

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Культура и стиль жизни

Анатомические ужасы не для слабонервных: где посмотреть

Хотите пощекотать собственные нервы и разнообразить отпускную программу? Посетите анатомический музей! DW рекомендует, что именно посмотреть и куда для этого отправиться.

  • Пластинаты фон Хагенса

    Самые жуткие экспонаты мира

    Пластинаты

    Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом, который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по всему миру.

  • Анатомические музеи во Франции

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомические музеи во Франции

    "Анатомички" существуют при учебных заведениях по всему миру - с целью обучения будущих врачей. Еще во времена Французской революции были созданы такие кабинеты в Париже, Страсбурге и Монпелье. Теперь это - музеи, в которых хранятся экспонаты, демонстрирующие уродства и пороки, натуральные и восковые анатомические органы, а также муляжи различных этапов и аспектов заболеваний.

  • Музей Вролика в Амстердаме

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей Вролика в Амстердаме

    Одна из наиболее ценных коллекций человеческих мутаций и патологий принадлежит Амстердамскому университету. Начало собранию положил еще в XIX веке профессор Герардус Вролик. Экспонаты используются для обучения медиков, антропологов и зоологов. При этом музей предоставляет возможность ознакомиться с ними всем желающим.

  • Анатомический музей в Йене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомический музей в Йене

    Анатомические собрания есть у многих медицинских институтов. Университет в Йене располагает уникальной коллекцией. А собирать ее начал Иоганн Вольфганг фон Гете. Великий немецкий поэт и философ занимался естественнонаучными вопросами. Ему приписывают открытие межчелюстной кости у человека.

  • Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Самые жуткие экспонаты мира

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге была основана в научных целях в 1714 году по приказу Петра I. В настоящее время представляет собой музей, посетить который отваживается далеко не всякий гость северной столицы России. Одно из известнейших в мире собраний анатомических редкостей насчитывает более миллиона экспонатов.

  • Музей медицинской истории Мюттера в США

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей медицинской истории Мюттера в Филадельфии (США)

    Тут хранятся жуткие экспонаты со всего мира: мозги убийц и эпилептиков, банки с человеческими существами, похожими на инопланетян из фильмов ужасов. Из табличек, прикрепленных к черепам, можно узнать, каким образом ушли из жизни их обладатели.

  • Музей человеческого тела в Нидерландах

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей человеческого тела в Лейдене

    Бывают, разумеется, и менее жуткие анатомические музеи. Музей человеческого тела Corpus неподалеку от Лейдена, что в Южной Голландии, представляет собой гигантский макет человека. Прогулка по выставочным залам позволяет познакомиться со строением и работой отдельных органов и частей тела без ущерба для психики.

  • Катакомбы капуцинов в Палермо

    Самые жуткие экспонаты мира

    Катакомбы капуцинов в Палермо

    Данная достопримечательность не имеет прямого отношения к анатомии, но входит в число наиболее жутких музеев мира. Когда-то под монастырем капуцинов хоронили духовных лиц и светскую элиту. Места на подземном кладбище было немного, поэтому мертвецов "выстраивали" вдоль стен. Сейчас здесь покоятся мумифицированные останки более восьми тысяч человек.

  • Похоронный музей в Вене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Похоронный музей в Вене

    Катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны, "сидячий гроб" и даже гроб многоразового использования, - при богатом воображении визит в этот музей запомнится надолго. Более тысячи экспонатов дают представление о похоронных обычаях, погребальных обрядах и отношении к смерти в целом.

  • На выставке Марины Абрамович в Бонне

    Самые жуткие экспонаты мира

    В боннском музее Bundeskunsthalle

    Живое человеческое тело - не всегда услада для взора. В контексте современного искусства человек как экспонат и не должен, как правило, приносить эстетическое удовольствие. Скорее провоцировать. Мастер перформанса Марина Абрамович стала известной, подвергая экстремальным испытаниям свое собственное тело. С творчеством Абрамович можно в эти дни познакомиться в Бонне.

    Автор: Элла Володина


  • Пластинаты фон Хагенса

    Самые жуткие экспонаты мира

    Пластинаты

    Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом, который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по всему миру.

  • Анатомические музеи во Франции

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомические музеи во Франции

    "Анатомички" существуют при учебных заведениях по всему миру - с целью обучения будущих врачей. Еще во времена Французской революции были созданы такие кабинеты в Париже, Страсбурге и Монпелье. Теперь это - музеи, в которых хранятся экспонаты, демонстрирующие уродства и пороки, натуральные и восковые анатомические органы, а также муляжи различных этапов и аспектов заболеваний.

  • Музей Вролика в Амстердаме

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей Вролика в Амстердаме

    Одна из наиболее ценных коллекций человеческих мутаций и патологий принадлежит Амстердамскому университету. Начало собранию положил еще в XIX веке профессор Герардус Вролик. Экспонаты используются для обучения медиков, антропологов и зоологов. При этом музей предоставляет возможность ознакомиться с ними всем желающим.

  • Анатомический музей в Йене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомический музей в Йене

    Анатомические собрания есть у многих медицинских институтов. Университет в Йене располагает уникальной коллекцией. А собирать ее начал Иоганн Вольфганг фон Гете. Великий немецкий поэт и философ занимался естественнонаучными вопросами. Ему приписывают открытие межчелюстной кости у человека.

  • Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Самые жуткие экспонаты мира

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге была основана в научных целях в 1714 году по приказу Петра I. В настоящее время представляет собой музей, посетить который отваживается далеко не всякий гость северной столицы России. Одно из известнейших в мире собраний анатомических редкостей насчитывает более миллиона экспонатов.

  • Музей медицинской истории Мюттера в США

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей медицинской истории Мюттера в Филадельфии (США)

    Тут хранятся жуткие экспонаты со всего мира: мозги убийц и эпилептиков, банки с человеческими существами, похожими на инопланетян из фильмов ужасов. Из табличек, прикрепленных к черепам, можно узнать, каким образом ушли из жизни их обладатели.

  • Музей человеческого тела в Нидерландах

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей человеческого тела в Лейдене

    Бывают, разумеется, и менее жуткие анатомические музеи. Музей человеческого тела Corpus неподалеку от Лейдена, что в Южной Голландии, представляет собой гигантский макет человека. Прогулка по выставочным залам позволяет познакомиться со строением и работой отдельных органов и частей тела без ущерба для психики.

  • Катакомбы капуцинов в Палермо

    Самые жуткие экспонаты мира

    Катакомбы капуцинов в Палермо

    Данная достопримечательность не имеет прямого отношения к анатомии, но входит в число наиболее жутких музеев мира. Когда-то под монастырем капуцинов хоронили духовных лиц и светскую элиту. Места на подземном кладбище было немного, поэтому мертвецов "выстраивали" вдоль стен. Сейчас здесь покоятся мумифицированные останки более восьми тысяч человек.

  • Похоронный музей в Вене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Похоронный музей в Вене

    Катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны, "сидячий гроб" и даже гроб многоразового использования, - при богатом воображении визит в этот музей запомнится надолго. Более тысячи экспонатов дают представление о похоронных обычаях, погребальных обрядах и отношении к смерти в целом.

  • На выставке Марины Абрамович в Бонне

    Самые жуткие экспонаты мира

    В боннском музее Bundeskunsthalle

    Живое человеческое тело - не всегда услада для взора. В контексте современного искусства человек как экспонат и не должен, как правило, приносить эстетическое удовольствие. Скорее провоцировать. Мастер перформанса Марина Абрамович стала известной, подвергая экстремальным испытаниям свое собственное тело. С творчеством Абрамович можно в эти дни познакомиться в Бонне.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:

  • Перья для констатации смерти - экспонат выставки Scheintot в музее берлинской клиники Charité

    Похороны заживо: история фобии

    Перья для констатации смерти

    До XVIII века граница между двумя состояниями - жизнью и смертью - не была четко определена. Впал человек в кому или уже умер? На этот вопрос нередко отвечали ошибочно. Смерть констатировали священники: щекотали нос пером, ставили на грудь бокал с водой и ждали, когда он зашевелится, или подносили зеркало ко рту. Музей Charité рассказывает о том, как пытались предотвратить похороны по ошибке.

  • Белоснежка

    Похороны заживо: история фобии

    Белоснежка - воплощение фобии

    В 1742 году Жан-Жак Брюйер опубликовал диссертацию "О неопределенности признаков смерти и злоупотреблении быстрыми похоронами", описав в ней более 250 случаев клинической смерти. Европу охватила тафофобия. От этого страха страдали многие известные люди: Николай Гоголь, Альфред Нобель, Марина Цветаева... Знаменитая Белоснежка - персонаж, олицетворяющий состояние scheintot - ни жив ни мертв.

  • Экспонаты выставки Scheintot в Берлине

    Похороны заживо: история фобии

    Инструменты для "оживления"

    С развитием водных курортов утопленников становилось больше, и многих ошибочно досрочно отправляли в могилу. В Европе придумывали способы воскрешения: электрические разряды, компрессы с отваром трав и маслом камфоры. Регламента по проведению похорон еще не существовало, свидетельства о смерти не выдавали. Многие врачи выступали за создание свода правил для захоронения умерших.

  • Нож для сердца

    Похороны заживо: история фобии

    Ножом в сердце

    Самый радикальный способ доказательства смерти - удар ножом в сердце. При помощи такого инструмента врачи в начале XIX века должны были развеять сомнения по поводу статуса умершего. С одной стороны, ранение не оставляло шансов на выживание, с другой - избавляло от страданий в случае пробуждения. В своих завещаниях Артур Шницлер и Бертольд Брехт пожелали именно такого завершения осмотра тела.

  • Первый морг Европы

    Похороны заживо: история фобии

    Первый морг Европы

    Один из самых влиятельных патологоанатомов Германии Кристоф Гуфеланд (Christoph Hufeland) в 1791 году опубликовал работу о "Неопределенности смерти" и предложил построить помещения для осмотра трупов. Первый морг появился в этом же году в Веймаре, в Берлине - в 1795 году. Сторож постоянно наблюдал за телами, по поводу которых у врачей были сомнения. Его спальня находилась внутри морга.

  • Механизм, связывающий рычаг в гробу и колокол

    Похороны заживо: история фобии

    Изобретение пастора

    Доктор Гуфеланд критиковал многие изобретения против преждевременных похорон. В 1798 году пастор Беньямин Песлер (Benjamin Peßler) придумал "конструкцию для спасения из могилы после пробуждения". Рычаг в гробу дергал маятник церковного колокола, если "мертвец" оживет. На практике порыв ветра или птицы могли перепугать жителей деревни посреди ночи.

  • Механизм со звонком для гроба

    Похороны заживо: история фобии

    Спасительный звонок

    В начале XIX века было придумано сразу несколько механизмов, которые издавали звуковые сигналы при движении человека в гробу. Звонок оставался на поверхности, а датчики крепились к рукам и ногам. Устройство, изображенное на фото, разработали в Вене.

  • Гроб с вентиляцией

    Похороны заживо: история фобии

    Гроб с вентиляцией

    В 1829 году Йоханн Готтфрид Табергер (Johann Gottfried Taberger) придумал систему, которая могла бы спасти похороненного заживо. Малейшее движение рук, головы или ног, к которым привязывали веревки, открывало доступ к кислороду через трубу. Колокол на надгробии звонил, когда этот механизм запускался. Табергер надеялся, что его изобретение станет стандартным атрибутом при захоронении.

  • Первый безопасный гроб в США

    Похороны заживо: история фобии

    Первый в США

    Первый гроб с защитой от преждевременных похорон в США был запатентован в 1843 году. По задумке Кристиана Айзенбрандта, проволока крепилась на пальце погребенного и запускала специальный механизм для открытия крышки, если человек внутри начинал шевелиться. На уровне лица расположены отверстия для воздуха.

  • Выставка Scheintot в Берлине

    Похороны заживо: история фобии

    Смерть мозга

    В 1846 году академия наук в Париже объявила конкурс на лучшее доказательство смерти. Победил доктор Юджин Боушу, описавший остановку сердца и целесообразность использования стетоскопа. С развитием медицины паника по поводу преждевременных похорон прекратилась. Сегодня смерть констатируется не с момента остановки сердца, а после смерти мозга. Выставка "Scheintot" в Берлине открыта до 18 ноября.

    Автор: Ксения Сафронова, Берлин


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