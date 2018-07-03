Анатомические ужасы не для слабонервных: где посмотреть

Похороны заживо: история фобии

Перья для констатации смерти

До XVIII века граница между двумя состояниями - жизнью и смертью - не была четко определена. Впал человек в кому или уже умер? На этот вопрос нередко отвечали ошибочно. Смерть констатировали священники: щекотали нос пером, ставили на грудь бокал с водой и ждали, когда он зашевелится, или подносили зеркало ко рту. Музей Charité рассказывает о том, как пытались предотвратить похороны по ошибке.