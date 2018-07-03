Анатомические ужасы не для слабонервных: где посмотреть

Хотите пощекотать собственные нервы и разнообразить отпускную программу? Посетите анатомический музей! DW рекомендует, что именно посмотреть и куда для этого отправиться.
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